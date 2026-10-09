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Bucurați-vă de ultima zi de soare. De mâine vin ploile, vremea se răcește accentuat

Elena Popescu
Bucurați-vă de ultima zi de soare. De mâine vin ploile, vremea se răcește accentuat
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Românii mai au la dispoziție câteva ore pentru a se bucura de temperaturile neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. După zile în care termometrele au urcat până aproape de 30 de grade Celsius, vremea se schimbă radical începând de sâmbătă, 10 octombrie.

Meteorologii anunță o răcire accentuată în mai multe regiuni, iar ploile își vor face apariția în numeroase zone ale țării. În unele regiuni, temperaturile maxime vor scădea cu 7-8 grade față de valorile înregistrate în ziua precedentă.

Vineri, 9 octombrie, vremea rămâne caldă în special în sudul și sud-estul României, unde temperaturile continuă să depășească mediile climatologice specifice începutului de octombrie.  Însă, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vremea intră însă într-un proces de răcire, iar weekendul aduce temperaturi mai scăzute și precipitații în mai multe regiuni.

Schimbarea va fi resimțită mai ales în vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice au fost deosebit de ridicate în primele zile ale săptămânii.

De la 28 de grade la numai 20. Unde se răcește cel mai mult

În Banat, începutul săptămânii a adus temperaturi maxime cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius, valori mult peste cele obișnuite pentru prima decadă a lunii octombrie. Sâmbătă, 10 octombrie, maximele abia vor ajunge la 20 de grade.

În Crișana, temperaturile vor scădea de la 25-28 de grade la aproximativ 20 de grade. Atât în Banat, cât și în Crișana, weekend-ul aduce și ploi, pe lângă răcirea accentuată.

În Transilvania și Maramureș, temperaturile vor scădea, de asemenea, spre finalul săptămânii, iar probabilitatea apariției precipitațiilor va crește.

Ploile ajung și în sudul țării. Cum va fi vremea în București

În Muntenia, inclusiv în zona Capitalei, ziua de vineri aduce în continuare temperaturi ridicate. Media maximelor regionale este estimată la aproximativ 26 de grade Celsius, după care valorile termice vor coborî spre 22 de grade.

Meteorologii estimează o probabilitate mai mare de ploaie în zilele de 10 și 11 octombrie.

În Oltenia, vremea se va răci de la maxime de 25-26 de grade la aproximativ 21 de grade sâmbătă. Și aici sunt posibile ploi în weekend, după o perioadă caracterizată de temperaturi neobișnuit de ridicate.

Moldova, temperaturile nu mai ajung la 20 grade

În Moldova, vremea a fost caldă în timpul zilei, cu maxime regionale de 22-24 de grade, însă diminețile și nopțile au rămas răcoroase. La finalul săptămânii este prognozată o scădere a temperaturilor, astfel încât duminică, 11 octombrie, media maximelor ar putea ajunge la 19-20 de grade Celsius. Probabilitatea precipitațiilor crește după 10 octombrie.

În Dobrogea, răcirea va fi mai puțin pronunțată. După maxime de 24-25 de grade vineri, temperaturile vor reveni spre 22 de grade în zilele următoare.

Cum va fi vremea săptămâna viitoare

Potrivit estimărilor ANM, temperaturile medii vor urca până la 20-22 de grade aproape în întreaga țară. Ploile vor continua să apară local, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 14 octombrie și.

Astfel, după câteva zile care au semănat mai degrabă cu sfârșitul verii, vremea revine treptat la un regim termic mai apropiat de cel specific toamnei.

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