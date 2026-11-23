Avocatul Andrei Necea a povestit, în emisiunea „Martorii”, toate detaliile omorului de la Padina, în urma căruia trei dintre fiii vrăjitoarei Sidonia au fost arestați. Acesta a explicat și raționamentul pentru care bărbații au fost plasați în arest la domiciliu. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

Potrivit avocatului, cei trei frați se aflau la petrecere cu mai multe persoane cunoscute. Aceștia s-au îndreptat către local alături de cunoscutul artist Alex Velea.

Andrei Necea: „Acolo sunt niște situații care, din perspectiva mea, exced orice formă de normalitate”

Necea crede că acest caz nu a fost gestionat corespunzător. Unele aspecte nu au fost suficient explicate. Avocatul a relatat cum au ajuns clienții săi în acest conflict.

„Eu vă spun că e un dosar care pe mine m-a revoltat. Acolo sunt niște situații care, din perspectiva mea, exced orice formă de normalitate. Și când vă voi spune care sunt probele din acest dosar sau ce se întâmplă cu acest dosar, veți înțelege ce zic. A fost o petrecere. A fost un DJ cunoscut. A fost o petrecere în aer liber, organizată pe platou. (…) Și clienții mei au fost invitați de un prieten care era deja acolo. Le-au spus că era și Alex Velea. Ei se cunoșteau. Trei dintre fiii vrăjitoarei Sidonia. Mai puțin relevant numele lor. Și s-au dus acolo la petrecere. Au petrecut pe zi. N-a fost niciun fel de problemă. Și a venit seara.”

Avocatul a prezentat și cine se afla în localul respectiv. Invitații erau organizați pe mese. Potrivit acestuia, la una dintre mese era victima, alături de persoane care ocupau funcții publice.

„Și a venit un cântăreț de manele din zonă. Și acolo, este foarte interesant, erau câteva mese. Era o masă a unor oameni de la Constanța. Era masa unde s-a aflat victima. Una la care era un șef al vămii, un procuror care actualmente, atenție, este procuror DNA și un domn ofițer comisar de la IPJ Ilfov. Erau și mai multe prezențe feminine la masă. Nu au fost încă identificate până la momentul ăsta. Urmează, mai mult ca sigur.”

Necea își descrie clienții ca fiind persoane neimplicate în alte conflicte în trecut. Potrivit acestuia, faptul că aparțin etniei rome a fost suficient pentru a crea o știre de proporții.

„Și clienții mei… Acum știu că uneori se spune că în presă e bine să nu lași adevărul să strice o știre foarte bună. Și e foarte convenabil pentru oameni să creadă trei țigani interlopi, care, atenție, nu aveau nicio faptă, nicio amendă. Nici măcar amenzi nu aveau. Deci sunt niște oameni complet non-violenți. Nu au avut conflicte cu nimeni. Nu au fost implicați în bătăi.”

Cei trei frați au fost trimiși în judecată în dosarul crimei de la Padina, fiind acuzați de implicare în uciderea lui Sorin Anghel, în februarie 2024. Unul dintre ei se află în arest preventiv, în timp ce frații săi sunt în arest la domiciliu.