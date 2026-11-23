Transelectrica, compania Națională de Transport al Energiei Electrice, a anunțat Bursa de Valori București, principalul operator al pieței de capital din România, că a fost aprobat memorandumul privind acordarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 în cuantum de 6,5 la sută, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu încadrarea strictă în nivelul aprobat prin BVC pe anul 2026 al cheltuielilor de natură salarială.

În memorandum, Transelectrica menționează că indexarea salariilor de bază brute cu indicele de creștere a prețurilor de consum se aplică exclusiv salariaților care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă. Ultima indexare a salariilor angajaților cu contract individual de muncă a avut loc în aprilie 2024 cu un procent de 4%, se mai arată în documentul scris.

Compania Transelectrica S.A. mai informează că, la nivelul anului 2026, derulează un program anual de investiții de peste 900 milioane lei, cuprinzând investiții cu rol esențial în funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, precum interconexiuni cu statele vecine, retehnologizări și modernizări de stații, noi linii interne de 400 kV.

Compania mai susține că urmărește consolidarea și menținerea stabilității resursei umane printr-o politică salarială competitivă, aliniată nivelurilor de remunerare de pe piață, în concordanță cu complexitatea și amploarea proiectelor și responsabilităților pe care Transelectrica le gestionează, printr-o abordare ce vizează retenția personalului calificat și prevenirea apariției unor riscuri operaționale, contractuale și de securitate energetică, care ar putea fi generate de pierderea competențelor și a expertizei profesionale.