Oana Gheorghiu, fost vicepremier în Guvernul Bolojan, a revenit, luni, cu noi acuzații în ceea ce privește vânzarea Tarom și afirmă din nou că ministrul Economiei, Daniel Zamfir, nu ar oferi explicații transparente despre o eventuală vânzare a companiei aeriene de stat.

„Cui vrea PSD să vândă TAROM-ul? Și ce s-a întâmplat cu sloganul lor „nu ne vindem țara”?

(Vice)prim-ministrul Marian Neacșu declară public că discuțiile cele mai avansate pentru vânzarea TAROM sunt cu o companie din Golful Persic. Ministrul Daniel Zamfir tocmai a fost într-o călătorie de lux – pardon, adică în vizită oficială – în Qatar, unde zice că s-a dus să aducă investiții în România. Și pentru că nu s-a întors cu niciun contract semnat și nici n-a comunicat public care sunt rezultatele concrete ale deplasării sale pe banii noștri, se cuvin câteva întrebări de bun simț:

Căror străini vrea PSD-ul să vândă singura companie aeriană a statului român?

O vinde în întregime sau o dă la bucată?

În ce condiții se face vânzarea?

Domnule Zamfir, acum sunteți la guvernare.

Nu mai merge să aruncați vina pe greaua moștenire.

Aveți obligația să informați public și transparent ce aveți de gând să faceți cu companiile statului român”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

Daniel Zamfir: „Este culmea tupeului să ne dea Oana Gheorghiu lecții de onestitate”

În urmă cu două zile, Daniel Zamfir i-a răspuns Oanei Gheorghiu, după acuzațiile privind vânzarea Tarom.

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, i-a răspunde fostului vicepremier Oana Gheorghiu, după ce aceasta a acuzat PSD că intenționează să vândă TAROM unor investitori din Golful Persic, deși anterior s-a opus privatizării companiilor de stat. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe rețelele de socializare, ministrul PSD o acuză pe Gheorghiu de ipocrizie și susține că aceasta ar fi încercat, în timpul guvernării Bolojan, să vândă unele dintre cele mai profitabile companii de stat.

Zamfir o acuză pe Oana Gheorghiu că a încercat, alături de fostul premier Ilie Bolojan, să dea cel mai mare tun din istoria României și să vândă cele mai profitabile companii ale statului.

„Doamna Oana Gheorghiu, autoarea celui mai mare tun pregătit în guvernarea Bolojan, s-a găsit să ne acuze că vindem țara.

Tocmai ea care în primăvară a încercat, în cârdășie cu Bolojan, să vândă pe șest cele mai profitabile companii ale statului: Hidroelectrica, Romgaz, CEC. Asta după ce a avut grijă să le treacă din pix valori mult mai mici decât cele reale”, a scris Zamfir pe Facebook.