Acesta relatează faptul că Ciprian Pian avea deja o soție nelegitimă cu care avea mai mulți copii împreună. În timp ce era în închisoare, s-a căsătorit legal cu o altă femeie, cu care a făcut și o fetiță. După ce au înaintat divorțul, femeia a cerut custodia totală a celei mici pentru a pleca cu ea în afară. Deoarece Ciprian Pian ar fi refuzat, femeia ar fi încercat să-l șantajeze. S-ar fi folosit de o filmare din timpul unei conversații video dintre cei doi. În înregistrarea respectivă, bărbatul l-ar fi filmat scurt pe unul dintre copiii săi.