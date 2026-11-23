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Andrei Necea, avocatul familiei Pian, povestește cum a ajuns cunoscutul Ciprian Pian să fie arestat în 2022 pentru acuzația de pornografie infantilă privind unul dintre copiii acestuia. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
În decembrie 2022, Ciprian Pian a intrat sub cercetarea DIICOT pentru pornografie infantilă, după ce fosta soție i-a făcut plângere la poliție. Andrei Necea, avocatul familiei, a povestit în cadrul emisiunii Martorii care a fost adevărata desfășurare a evenimentelor.
„Era fosta soție. Avea chiar un copil cu ea și vorbeau pe video. Și la un moment dat era prin casă, fiul său cel mic, care cred că avea la vremea respectivă în jur de 2 ani de zile. Și pur și simplu i-a arătat fiul. I-a făcut niște screenshot-uri și pe baza acelor poze s-a dus și a făcut o plângere penală. L-a șantajat o perioadă. I-a solicitat custodia fiicei exclusivă. El nu a vrut. După care s-a dus la poliție și el a fost arestat preventiv. A fost arestat preventiv, gândiți-vă, 8 luni de zile.Avea o concubină, soție, practic, nelegitimă, evident, din această etnie, cu care ar avea 4 copii. Și o amantă care a devenit soție, oficial. La un moment dat, această fetiță a rămas la Ciprian. Cred că sunt câteva luni bune în care Ciprian a luat fetița și, efectiv, o creștea alături de ceilalți copii ai săi, acasă, cu concubina de etnie romă, să-i spunem, cu Isaura. Ulterior, mama s-a întors, că era plecată, s-a întors în țară și a luat fetița. Și cerea lui Ciprian acordul să plece cu fetița din țară. Ciprian, tocmai date fiind activitățile ei neortodoxe în afara țării, n-a vrut. Și atunci a folosit acest filmuleț pe post de șantaj, de instrument de șantaj, ca să-i ceară custodia. Ciprian a refuzat. Ea a amenințat că-l bagă în pușcărie, dar el, știindu-se nevinovat, nici nu i-ar fi trecut prin cap că există posibilitatea să fie arestat pentru un filmuleț în care își arăta copilul soției sale de la acel moment.”
„Nu se pronunțase divorțul, erau căsătoriți, efectiv. L-au arestat acuzându-l de pornografie infantilă. Era o chestiune inadmisibilă. S-a făcut o anchetă socială și s-a demonstrat, i-au anchetat toți copiii. S-a demonstrat că era un tată foarte bun. Toți copiii îl iubeau. Chiar îmi amintesc din concluziile acelui raport, niciunul dintre copii nu a fost supus vreunei forme de abuz. Și-am obținut la Curtea de Apel punerea lui în libertate și doamna judecătoră a motivat și în sensul că nu există indicii din care să rezulte că s-ar face vinovat de așa ceva. De altfel, era absolut departe de orice formă de abuz de acest gen.”