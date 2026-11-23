Președintele Volodimir Zelenski a confirmat, luni, că Ucraina a scufundat o corvetă navală rusă, „Merkury”, într-un port libian, folosind șapte drone maritime de producție ucraineană. Aceasta ar fi avut la bord un elicopter Ka-27. De asemenea, forțele Ucrainei au lovit, duminică, nava de marfă MV „Angara”, pe care Rusia o folosea pentru transportul de arme, în apropierea portului libian Benghazi, a afirmat liderul de la Kiev.

Potrivit acestuia,. în ciuda tututor eforturilor rușilor de a contracara atacul, corveta „Merkury” a fost scufundată.

„Operațiunea noastră ucraineană, un exemplu de răspuns la războiul rusesc. Mulțumesc soldaților Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU) și tuturor forțelor noastre de apărare, care au fost implicați în îndeplinirea acestor sarcini. Ieri și astăzi, am primit rapoarte detaliate despre pașii din cadrul operațiunii – obiectivele stabilite au fost atinse. Totul s-a întâmplat în apropierea coastelor Libiei. Soldații noștri au utilizat șapte drone maritime de producție ucraineană. În ciuda tuturor încercărilor inamicului de a contracara, crucișătorul rusesc „Merkuriy” a fost scufundat, iar acesta este unul dintre cele mai noi nave ale lor, fiind introdus în serviciu în timpul războiului la scară largă din 2023. Împreună cu crucișătorul, a fost distrus și un elicopter de luptă Ka-27. Al doilea nostru obiectiv a fost nava de transport rusească MV ANGARA, pe care inamicul o folosea pentru a transporta arme. Rezultatul – a fost lovită. Continuăm operațiunile în zonele specificate. Răspundem Rusiei la agresiune. Dezvoltăm armamentul ucrainean. Glorie Ucrainei!“, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

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Guvernul libian a declarat că corveta se afla acostată la baza navală din Benghazi duminică, când a fost lovită. Institutul pentru Studiul Războiului a precizat că nava se oprise acolo de câteva zile, în cadrul unui acord de cooperare, pentru realimentare și reaprovizionare, în timp ce escorta nave de marfă rusești care transportau provizii militare cu destinația Rusia.

Osama Hamad, prim-ministrul libian, a declarat că a solicitat ONU să investigheze „suspiciunile conform cărora ambarcațiunile (dronele maritime) ar fi fost lansate din vestul Libiei” și să verifice prezența experților militari ucraineni în acea zonă. Guvernul de la Tripoli nu a făcut încă niciun comentariu în acest sens.

Reuters reamintește că ministerul Transporturilor din Rusia a declarat în luna martie că drone navale ucrainene lansate din Libia au atacat nava „Arctic Metagaz”, care transporta gaz natural lichefiat din Murmansk. Agenția maritimă din Libia a raportat că nava s-a scufundat între Libia și Malta după ce a luat foc. Kievul nu și-a asumat responsabilitatea pentru acel atac.

Luni dimineața, SSU a declarat că nava „Merkury”, cu numărul de înregistrare 734, făcea parte din Flota Rusiei de pe Marea Neagră. Corveta escorta în mod regulat convoaiele rusești pe mare, inclusiv nava de marfă MV „Angara”, a doua țintă a operațiunii.

SSU a adăugat că Rusia a folosit nava de marfă supusă sancțiunilor pentru a transporta echipament militar, inclusiv pe rutele de aprovizionare cunoscute sub denumirile de „Syrian Express” și „Libyan Express”.

„Syrian Express” este denumirea folosită pentru a descrie rețeaua maritimă de aprovizionare și logistică a Rusiei, care este utilizată încă din 2012 pentru transportul de arme, echipament militar, trupe și provizii între porturile rusești și portul sirian Tartus de la Marea Mediterană. „Ambele nave reprezentau ținte militare legitime pentru Ucraina, întrucât sprijineau în mod direct capacitățile militare rusești.”

Sâmbătă, un atac cu drone a provocat un incendiu la o altă navă de marfă rusă, „Sparta II”, operată de firma rusă de logistică a apărării Oboronlogistika, în apele internaționale din Golful Finlandei.

Armata finlandeză a declarat că este probabil ca atacul să fi fost comis de Ucraina, deși Kievul nu a făcut imediat niciun comentariu. Toți cei 16 membri ai echipajului au fost evacuați pe o navă rusă din apropiere, unul dintre ei fiind ușor rănit.