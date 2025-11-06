Rețeta „succesului”. Trei români din Strehaia ar fi obținut 200.000 de euro din „păcălirea” aparatelor SGR. Ce metodă au folosit

Polițiștii au descoperit că în Strehaia, județul Mehedinți, o rețea care ar fi fraudat Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele.

Această tehnică le permitea să reintroducă succesiv ambalajele în aparate și să obțină pe nedrept garanția de returnare și tariful de gestionare, în valoare de peste un milion de lei.

Au fost făcute cinci percheziții în București și în județele Mehedinți și Ilfov, la două societăți comerciale și la presupușii infractori, într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privată și evaziune fiscală.

Administratorii societăților sunt acum cercetați

Administratorii celor două societăți comerciale sunt bănuiți că ar fi înșelat o companie de colectare a ambalajelor, în urma încheierii unor contracte în sistemul SGR, potrivit Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, doi bărbați, de 47 și 30 de ani, și o femeie de 46 de ani, din Strehaia, ar fi constituit un grup infracțional organizat care avea ca scop obținerea ilegală de garanții și tarife de gestionare aferente ambalajelor returnate. Astfel, în calitate de reprezentanți a două societăți ar fi indus în eroare o societate de colectare a ambalajelor, în urma încheierii şi derulării contractelor de prestări servicii în cadrul Sistemului de Garanție Returnare.

Tot anchetatorii spun că, membrii rețelei ar fi simulat activitatea de comerț prin intermediul a două unități mari de alimentație publică (supermarket) dotate cu echipamente automate de colectare a ambalajelor SGR, determinând Administratorul SGR să îi înscrie în Sistemul de Garanție Returnare.

După ce au semnat contractele, ei ar fi modificat echipamentele automate de colectare a ambalajelor dezactivând dispozitivele care compactau ambalajele, astfel le-a permis reintroducerea succesivă a acestora în RVM și obținând pe nedrept garanția de returnare și tariful de gestionare, în valoare de 1.097.293 de lei.

Membrii rețelei ar fi întocmit, în numele celor două societăți, documente de evidență contabilă false care ar fi reflectat operațiuni fictive cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.

