Bucureștenii au început să primească impozitele pentru 2026. Cât are de plătit un proprietar din sectorul 6 pentru un apartament cu trei camere

Bucureștenii au început să primească înștiințările de plată pentru impozitele locale din 2026, care sunt majorate. Sumele au fost deja actualizate de unele primării pe site-ul Ghişeul.ro, iar pe reţelele sociale oamenii și-au arătat nemulțumirea, prezentând concret cât le-au crescut cheltuielile. De altfel, unele impozite au crescut chiar și cu 80%.

Un localnic din sectorul 6 a trăit șocul vieții sale, chiar în prima zi din an, când a văut cât are de plată pentru un apartament cu trei camere.

El a povestit concret, pe TikTok, impactul asupra bugetului familiei sale, notează observatornews.ro.

„640 de lei pentru un apartament cu 3 camere în Bucureşti în sectorul 6. La mulţi ani, 1 ianuarie 2016, e Revelionul. Fix de Revelion” a precizat acesta.

El a arătat și cât plătește pe locul de parcare și impozitul pe mașină, dar cea mai mare surpriză a fost legată de apartament.

Bărbatul are de plătit 302 lei, partea sa, iar „jumătate este afişat la soţie. Mai are şi ea încă 18 lei (n.r. locul de parcare) şi 302”, a explicat bărbatul.

„(…) Anul trecut am plătit atât (179 de lei-n.r. ) x 2, mai era încă pe atât pe cel al soţiei. Fix de Revelion au afişat, băi nene. Măcar la maşină nu e foarte mult. Dar la apartament vi se pare normal? Anul trecut am plătit 358 de lei. Vi se pare normal să plătesc atât de mul?!”, a întrebat el, amar și retoric.

Şocat de creştere a fost şi proprietarul unui apartament cu trei camere din Sectorul 1 al Capitalei. Anul trecut, plătea impozit sub 300 de lei. Acum, are de achitat 600, potrivit sursei citate.