Bucureștenii tremură din nou. Sute de blocuri și două spitale din Capitală rămân fără apă caldă și căldură. Cât durează lucrările

Bucureștenii tremură din nou din cauza lipsei apei calde și a căldurii. Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă și căldură, din cauza unor lucrări anunțate luni de Compania Municipală Termoenergetica București. Potrivit instituției, se finalizează lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului „Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București”.

Pentru punerea în funcțiune a noilor tronsoane de conducte modernizate, vor fi executate lucrări de racordare, montare a vanelor și probe de presiune necesare pentru integrarea acestora în sistemul centralizat de termoficare.

Care sunt zonele cu probleme pentru București?

Se va interveni pe străzile Doamna Ghica și Ion Berindei din Sectorul 2, unde se vor executa lucrări de montare vane, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 14 puncte termice (235 blocuri), din data de 12 octombrie, ora 22:00, până în data de 17 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1985.

De asemenea, pe străzile Doamna Ghica, Vulcanei și Baicului din Sectorul 2, se vor executa lucrări de montare vane, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 18 puncte termice (243 blocuri și Spitalul Fundeni) din data de 12 octombrie, ora 22:00, până în data de 17 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1993.

Pe strada Rodul Pământului din Sectorul 3, se vor executa lucrări de montare a unor armături, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 4 puncte termice (24 blocuri și Spitalul „Victor Babeș”), din data de 13 octombrie, ora 09:00, până în data de 15 octombrie, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 2024.

Și pe strada Șerban Constantin din Sectorul 4, se vor executa lucrări de reîntregire a conductei, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 6 puncte termice (38 blocuri), din data de 13 octombrie, ora 09:00, până în data de 14 octombrie, ora 12:00.