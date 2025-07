București, capitala cea mai neatractivă pentru inginerii IT. Care este topul mondial al câștigurilor

București a fost una dintre capitalele lumii în care inginerii software au fost cei mai slab plătiți, în 2024. În Europa, doar Budapesta stă mai prost. IT-iștii sunt mai bine plătiți decât la noi în China, India, Costa Rica sau Mexic. În vânătoarea de talent IT din toată lumea, firmele oferă, pe lângă salariul net, și beneficii suplimentare care pot fi consistente.

În România, în luna august 2024, figurau 240.800 angajaţi în IT&C, 82% dintre ei având până în 34 de ani, potrivit datelor Eurostat. Astfel, România se situează pe locul 2 în Europa ca număr de specialişti angajaţi în IT şi pe locul 5 în rândul ţărilor UE ca procent de femei cu studii în IT&C, ce activează ca specialişti IT (29,9%).

Dar, salariul anual mediu al unui inginer software în București este de 39.848 dolari, plus 897 dolari în beneficii extra-salariale, așadar un venit anual de peste 40.000 dolari.

În acest timp, un inginer software din Bengaluru, India câștigă 35.090 dolari pe an și 5.877 dolari în beneficii, iar în Delli 36.769 dolari, plus 5991 în beneficii, ambele orașe indiene depășind capitala României ca nivel general de compensare.

Dintre toate cele 75 de orașe incluse în clasament, Bucureștiul ocupă locul 72 în Europa. Sub București se află doar Budapesta.

La polul opus, în topul celor mai bine plătite piețe se află San Francisco și New York .Zurich este piața în afara Statelor Unite ale Americii cel mai bine plătită. Beneficiile suplimentare au fost cele mai ridicate la Paris și Bruxelles, unde au depășit 34.000 dolari.

Ce caută IT-iștii din România

Conform studiului realizat de o platforma de recrutare online, pentru angajaţii în IT din România, salariul şi beneficiile extrasalariale sunt motivele care îi determină să rămână sau nu la actualul loc de muncă, 55% dintre respondenţi aşteptând o creştere de minim 10% a salariului în acest an. Salariul mediu net pentru un specialist IT junior (0-2 ani experienţă) porneşte de la 800 euro net şi poate ajunge la peste 3.000 euro net, în cazul unui specialist IT senior.

Totodată, în topul beneficiilor pe care le primesc la locul de muncă, ca parte din pachetul salarial, se numără program şi mod de lucru flexibil, tichete de masă, acces la servicii medicale private, asigurare medicală, cursuri de specializare şi dezvoltare personală. Pe lângă acestea, angajaţii IT îşi doresc să primească şi al 13-lea salariu, bonusuri de performanţă, suport în certificări profesionale, pensie privată sau acţiuni în companie.

