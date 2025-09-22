Bulgaria va INTERZICE maşinile vechi în centrul unui mare oraş, pentru a reduce poluarea. Când va intra în vigoare măsura, care nu e permanentă

Autoritățile din Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria după Sofia, au decis ca circulația autoturismelor mai vechi să fie interzisă în centru, începând din 1 octombrie 2025 şi până în 30 aprilie 2026.

Decizia a stârnit ample dezbateri, numeroase propuneri şi comentarii fiind analizate înainte de aprobarea finală, scrie agenţia Novinite. Consiliul municipal a adoptat această măsură ca parte a unei Ordonanţe care stabileşte zone cu emisii reduse în tot oraşul pentru a reduce poluanţii atmosferici nocivi.

Noile reglementări definesc două zone specifice: un inel mic, numit Centru, şi o zonă înconjurătoare mai mare, Centrul Lat, în cadrul cărora vehiculele clasificate în grupele de mediu 1, 2 şi 3 nu vor avea voie să circule pe parcursul perioadei de şapte luni.

De asemenea, autoritățile din Plovdiv intenţionează să prezinte o propunere de proiect care vizează îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de particule în suspensie. Iniţiativa va fi finanţată prin grantul „Zone cu emisii reduse din transport” în cadrul Priorităţii 5 „Aer” a Programului de Mediu 2021–2027.

Separat, consiliul a aprobat vânzarea a 13 apartamente deţinute de municipalitate din Fondul ”Locuinţe de închiriat” către chiriaşii actuali, potrivit news.ro.

Totodată, Consiliul a revizuit şi aprobat, de asemenea, raportul anual privind activităţile întreprinderilor publice municipale, excluzând instituţiile medicale, pentru anul 2024.

Raportul de execuţie a bugetului pentru anul 2024 a fost adoptat cu 30 de voturi „pentru”, iar 41 de voturi au susţinut revizuirea la jumătatea anului a execuţiei bugetului municipal şi a utilizării fondurilor Uniunii Europene la 30 iunie 2025.

Mai mult, Consiliul a votat alocarea a 300.000 de leva (150.000 de euro) în bugetul municipal pe 2026 pentru a pregăti o evaluare fitosanitară a vegetaţiei arboricole a oraşului în toate districtele.

Primarul din Plovdiv, Kostadin Dimitrov, a subliniat importanţa acestei măsuri, explicând necesitatea unei evaluări amănunţite a infrastructurii verzi a oraşului.