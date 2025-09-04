Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite

Consumul de băuturi ce conțin mult zahăr îi poate face pe bărbați mai predispuși la căderea părului. Specialiștii din China au analizat relația dintre băuturile îndulcite cu zahăr și căderea părului în rândul bărbaților tineri. Cercetarea a fost publicată în revista științifică MDP I.

În studiul „Legătura dintre băuturile îndulcite cu zahăr şi pierderea părului la bărbaţi tineri” se evidențiază creșterea numărului de cazuri de pierdere a părului la bărbați în China, dar și SUA. În China, spre ezemplu, prelevanța căderii părului la bărbați a crescut de la 21,3% în 2010 la 27,5% în 2021

Cercetătorii chinezi au analizat datele din SUA ce au indicat cantități mari de consum de băuturi îndulcite cu zahăr. De asemenea, cifrele de la Centers for Disease Control (CDC) arată că 63% din tinerii americani şi 49% din adulţi consumă zilnic băuturi îndulcite cu zahăr.

Băuturile îndulcite cu zahăr includ sucurile obișnuite, băuturile cu aromă de fructe, băuturile energizante, apele îndulcite, cafeaua și băuturile de ceai cu adaos de zaharuri.

În cele mai multe cazuri, băuturile îndulcite cu zahăr prezintă diferite tipuri de zaharuri, inclusiv cel brun, îndulcitor de porumb, sirop de porumb, dextroză, fructoză, glucoză, sirop de porumb cu conţinut ridicat de fructoză, miere, lactoză, sirop de malţ, maltoză, melasă, zahăr brut şi zaharoză.

Consumul de băuturi îndilcite cu zahăr este asociat cu creșterea în greutate, cu obezitatea, diabetul de tip 2, bolile de inimă, cele renale, cele hepatice non-alcoolice, cariile dentare, guta și artrita, precizează studiul.

Acest studiu a evaluat 1.020 de participanţi din 31 de provincii diferite din China, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, iar bărbaţii mai predispuşi la chelire erau peste 500. Ei erau mai în vârstă, fumători actuali sau foşti fumători, consumatori de alcool, cu un nivel de educaţie mai scăzut şi mai puţin activi din punct de vedere fizic. De asemenea, cei care aveau o dietă alcătuită din alimente prăjite, deserturi zaharoase și mai puține legume erau mai predispuși la chelire.

Cei cu un păr bogat consumau cereale, rădăcini, fructe, peşte şi alte forme de fructe de mare.

Totodată, datele indică că participanţii cu chelie au consumat cantităţi semnificative de băuturi îndulcite cu zahăr, comparativ cu participanţii cu un stil alimentar sănătos. Consumul săptămânal de băuturi îndulcite cu zahăr a fost de 4.293 ml la persoanele cu chelie faţă de 2.513 ml în rândul participanţilor cu păr bogat. Până la urmă, cercetătotorii studiului au concluzionat că băuturile îndulcite cu zahăr cresc riscul de pierdere a părului la bărbați.

Rolul protector al fierului și al vitaminei D

Nu numai zahărul influențează sănătatea părului: studiul a evidențiat și importanța unor nutrienți esențiali, mai ales vitamina D, fierul și proteinele. Vitamina D, de exemplu, joacă un rol esențial în menținerea vitalității foliculilor: nivelurile adecvate au fost asociate cu o severitate mai mică atât a alopeciei areata, cât și a celei androgenetice. În schimb, o carență – frecventă la persoanele care petrec puțin timp în aer liber sau urmează o dietă săracă – face părul mai vulnerabil. Nu este întâmplător că cei care nu consumă suficiente alimente bogate în vitamina D, precum pește gras, ouă și lactate fortificate, sunt mai expuși riscului de rărire a părului, conform today.it.

