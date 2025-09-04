Prima pagină » Actualitate » Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite

Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite

04 sept. 2025, 13:46, Actualitate
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Consumul de băuturi ce conțin mult zahăr îi poate face pe bărbați mai predispuși la căderea părului. Specialiștii din China au analizat relația dintre băuturile îndulcite cu zahăr și căderea părului în rândul bărbaților tineri. Cercetarea a fost publicată în revista științifică MDP I.

În studiul Legătura dintre băuturile îndulcite cu zahăr şi pierderea părului la bărbaţi tineri se evidențiază creșterea numărului de cazuri de pierdere a părului la bărbați în China, dar și SUA. În China, spre ezemplu, prelevanța căderii părului la bărbați a crescut de la 21,3% în 2010 la 27,5% în 2021

Cercetătorii chinezi au analizat datele din SUA ce au indicat cantități mari de consum de băuturi îndulcite cu zahăr. De asemenea, cifrele de la Centers for Disease Control (CDC) arată 63% din tinerii americani şi 49% din adulţi consumă zilnic băuturi îndulcite cu zahăr.

Băuturile îndulcite cu zahăr includ sucurile obișnuite, băuturile cu aromă de fructe, băuturile energizante, apele îndulcite, cafeaua și băuturile de ceai cu adaos de zaharuri.

În cele mai multe cazuri, băuturile îndulcite cu zahăr prezintă diferite tipuri de zaharuri, inclusiv cel brun, îndulcitor de porumb, sirop de porumb, dextroză, fructoză, glucoză, sirop de porumb cu conţinut ridicat de fructoză, miere, lactoză, sirop de malţ, maltoză, melasă, zahăr brut şi zaharoză.

Consumul de băuturi îndilcite cu zahăr este asociat cu creșterea în greutate, cu obezitatea, diabetul de tip 2, bolile de inimă, cele renale, cele hepatice non-alcoolice, cariile dentare, guta și artrita, precizează studiul.

Acest studiu a evaluat 1.020 de participanţi din 31 de provincii diferite din China, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, iar bărbaţii mai predispuşi la chelire erau peste 500. Ei erau mai în vârstă, fumători actuali sau foşti fumători, consumatori de alcool, cu un nivel de educaţie mai scăzut şi mai puţin activi din punct de vedere fizic. De asemenea, cei care aveau o dietă alcătuită din alimente prăjite, deserturi zaharoase și mai puține legume erau mai predispuși la chelire.

Cei cu un păr bogat consumau cereale, rădăcini, fructe, peşte şi alte forme de fructe de mare.

Totodată, datele indică că participanţii cu chelie au consumat cantităţi semnificative de băuturi îndulcite cu zahăr, comparativ cu participanţii cu un stil alimentar sănătos. Consumul săptămânal de băuturi îndulcite cu zahăr a fost de 4.293 ml la persoanele cu chelie faţă de 2.513 ml în rândul participanţilor cu păr bogat. Până la urmă, cercetătotorii studiului au concluzionat că băuturile îndulcite cu zahăr cresc riscul de pierdere a părului la bărbați.

Rolul protector al fierului și al vitaminei D

Nu numai zahărul influențează sănătatea părului: studiul a evidențiat și importanța unor nutrienți esențiali, mai ales vitamina D, fierul și proteinele. Vitamina D, de exemplu, joacă un rol esențial în menținerea vitalității foliculilor: nivelurile adecvate au fost asociate cu o severitate mai mică atât a alopeciei areata, cât și a celei androgenetice. În schimb, o carență frecventă la persoanele care petrec puțin timp în aer liber sau urmează o dietă săracă – face părul mai vulnerabil. Nu este întâmplător cei care nu consumă suficiente alimente bogate în vitamina D, precum pește gras, ouă și lactate fortificate, sunt mai expuși riscului de rărire a părului, conform today.it

Autorul recomandă:

Căderea PĂRULUI, un semn suferi de o afecțiune majoră la nivel psihic. Femeile sunt mai vulnerabile. Metode de tratament

Îți cade PĂRUL când te speli pe cap? Medicii recomandă două tratamente dovedite în locul șamponului cu cafeină

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan: „Trebuie să continuăm să exercităm PRESIUNI asupra Rusiei”
15:56
Nicușor Dan: „Trebuie să continuăm să exercităm PRESIUNI asupra Rusiei”
DEZVĂLUIRI Trebuie să pună ordine în finanțele țării, dar e ÎNGROPAT în datorii. Firma controlată de Nazare (95%), datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului
15:38
Trebuie să pună ordine în finanțele țării, dar e ÎNGROPAT în datorii. Firma controlată de Nazare (95%), datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului
VIDEO Reducerea cu 24% a prețului la ENERGIE, proiect în derulare la Ministerul Energiei: „Am pregătit o aplicație / Începutul digitalizării”
15:26
Reducerea cu 24% a prețului la ENERGIE, proiect în derulare la Ministerul Energiei: „Am pregătit o aplicație / Începutul digitalizării”
POLITICĂ Pachetul moțiunilor de cenzură vs. Pachetele Bolojan. Toni Neacșu explică STRATEGIA coaliției pentru sabotarea demersului AUR
15:22
Pachetul moțiunilor de cenzură vs. Pachetele Bolojan. Toni Neacșu explică STRATEGIA coaliției pentru sabotarea demersului AUR
EXTERNE Turiști din ZECE țări, printre victimele accidentului de funicular de la Lisabona. Bilanțul a crescut la 17 morți și cel puțin 21 de răniți
15:17
Turiști din ZECE țări, printre victimele accidentului de funicular de la Lisabona. Bilanțul a crescut la 17 morți și cel puțin 21 de răniți
POLITICĂ Ministrul Energiei anunță menținerea COSTURILOR pentru prosumatori, în perioada iernii: „Nu văd un risc din acest punct de vedere”
15:16
Ministrul Energiei anunță menținerea COSTURILOR pentru prosumatori, în perioada iernii: „Nu văd un risc din acest punct de vedere”
Mediafax
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Celebrele gemene siameze Abby și Brittany au adus pe lume un copil. Tatăl este un fost soldat american
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Prima zi de școală NU va avea loc. Un lider de sindicat a anunțat ce se va întâmpla luni, 8 septembrie, în școli
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Totul s-a terminat! Nimeni nu credea că se va ajunge aici. DESPĂRȚIREA care zguduie România! Un celebru cântăreț a spus ADIO iubirii. Reacția dură a partenerei sale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Geologia care susține munții Himalaya este încă un mister pentru oamenii de știință