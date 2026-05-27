Senatorii PSD s-au sesizat în privința sinecuriștilor PNL din fruntea „instituțiilor fantomă" ale statului: „Politruci pe funcții de mii de euro"

Ruxandra Radulescu
Partidul Social Democrat îi acuză de apropiații premierului demis, Ilie Bolojan, că au devalizat bugetul de stat, după căderea Guvernului, în urma moțiunii de cenzură. PSD menționează că toate deciziile luate de cei puși în funcție, la ordinele lui Bolojan, vor fi invalidate imediat după învestirea noului Guvern.

Criza politică și economică din România este accentuată de acțiunile celor aflați la vârful Guvernului care, pe ultima sută de metri, încearcă să-și plaseze, în mod strategic, apropiații în structuri politice ale statului, transmit senatorii PSD.

„⚠️ Mesajul nostru este ferm pentru toți cei numiți politic în aceste zile:
Nu vă acomodați în birouri❗️
Toate aceste decizii 𝐕𝐎𝐑 𝐅𝐈 𝐈𝐍𝐕𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀𝐓𝐄 imediat după învestirea noului guvern.
In timp ce românii o duc din ce în ce mai greu, ghiciți ce mai face Guvernul demis Bolojan?
Împarte ultimele sinecuri de zeci de mii de lei pentru pilele de partid. Da, ați citit bine.
Imediat după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, premierul Bolojan a declanșat o operațiune de urgență: salvarea și recompensarea clientelei politice”, transmit senatorii social-democrați.

„Salarii uriașe în instituții-fantomă”

Mesajul continuă cu situația numirilor la șefia unor instituții ale statului a oamenilor apropiați premierului demis, Ilie Bolojan. Un astfel de exemplu este chiar Fondul Român de Contragarantare, unde au fost aduși noi administratori interimari, toți cu legături la șeful Executivului.

„Iată adevărata „reformă” pe banii tăi:

❌ Salarii uriașe în instituții-fantomă: Politruci de profesie sunt instalați pe funcții de mii de euro în agenții care trebuiau desființate de mult, cum este Fondul Român de Contragarantare.
❌ Fără concurs, fără competențe, doar pe bază de carnet de partid și pile.
Așa-zisul „premier reformator” s-a transformat, în timp record, în „premierul sinecurist”.

Linia roșie a fost trecută, iar PSD nu va asista tăcut la această devalizare”, transmite grupul parlamentar PSD din Senat.

Fenomenul sinecuriștilor lui Bolojan din instituțiile de stat, documentat de Gândul

Situația sinecurilor „rezervate” pentru liberali, în cadrul Fondului Român de Contragarantare, a fost documentată chiar de Gândul. Inițial, Fondul Român de Contragarantare (FRC), era o instituție inclusă în planurile premierului Ilie Bolojan de reducere a cheltuielilor bugetare și eficientizarea aparatului de stat.

Cu toate că scopul era simplificarea structurii administrative și chiar desființarea instituției, un ordin emis de Finanțe arată că, de fapt, este vorba despre numirea unei conduceri provizorii și majoritatea sunt din PNL.

Ce prevede noul document al Ministerului Finanțelor

Documentul publicat de Ministerul Finanțelor stabilește mandatul reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor Fondului Român de Contragarantare și conține mai multe decizii care vizează atât conducerea instituției, cât și structura sa de administrare.

Sunt constatate încetările mandatelor provizorii din Consiliul de Supraveghere și Directorat, precum și încetarea activității acestor structuri în forma actuală.

Documentul prevede și declanșarea procedurii de selecție pentru viitorii membri ai Consiliului de Administrație.

Cine sunt noii administratori interimari ai instituției

În paralel cu reorganizarea structurală, documentul stabilește numirea provizorie a trei administratori în Consiliul de Administrație al Fondului Român de Contragarantare. Este vorba despre Nicolae-Cristian Stănică, Alexandra Bogdan și Mircea Cristian Staicu.

Numirile din noua conducere provizorie a Fondului Român de Contragarantare sunt strâns legate de numele premierului interimar și șef al PNL, Ilie Bolojan.

Numele Alexandrei Bogdan este strâns legat de Ionel Bogdan, soțul acesteia fiind deputat PNL și fost președinte al Consiliului Județean Maramureș.

Ionel Bogdan a condus una dintre cele mai influente organziații locale ale partidului și a făcut parte din generația de lideri promovați în perioada în care liberalii controlau mai multe structuri administrative și companii de stat.

Mircea Cristian Staicu este un alt nume din lista administratorilor provizorii și ocupă funcția de consilier în cabinetul viceprimarului Sectorului 2 din februarie 2023. În 2009, Emil Boc, fost PDL actual PNL, îl numea pe Staicu secretar general în Ministerul Culturii.

Anterior, Staicu a fost membru în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica între 2020 și mai 2021. De asemenea, acesta a ocupat mai multe funcții în administrația centrală. În perioada iulie-decembrie 2016 a fost consilier personal al ministrului Transporturilor, iar între octombrie 2010 și iunie 2012 a deținut funcția de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Ultimul nume din lista de interimari este cel al lui Nicolae Cristian Stănică, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Acesta conduce instituția din 2019 și a rămas în funcție în mai multe formule guvernamentale succesive. De asemenea, Stănică este cunoscut ca fiind finul lui Adriean Videanu, fost ministru și primar general al Capitalei.

