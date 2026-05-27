DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026

DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. DIGI a anunțat actualizarea grilei tarifare pentru serviciile de internet, TV și telefonie, după mai bine de 7 ani fără modificări de preț. Tarifele vor fi exprimate în euro, iar facturarea în lei, la cursul BNR din acea zi.

DIGI și-a prezentat noua grilă de tarifare a serviciilor exprimate în euro. „Au trecut mai mult de 7 ani de la ultima actualizare a tarifelor serviciilor furnizate de DIGI, perioadă în care cursul de schimb al leului în raport cu principalele valute internaționale s-a depreciat, costul energiei electrice a crescut simțitor, noi taxe și impozite au fost majorate sau au fost introduse, după caz, rata inflației a suferit importante creșteri anuale”, au precizat reprezentanții companiei.

„Stimate abonat,

Lucrăm permanent pentru a-ți oferi servicii de comunicații electronice de înaltă calitate la cele mai mici prețuri. Pentru a susține investițiile continue în infrastructură și în calitatea serviciilor, în contextul creșterii costurilor operaționle, a deprecierii monedei naționale față de principalele valute și creșterii ratei inflației, începând cu 1 iulie 2026 tarifele/prețurile serviciilor Digi vor fi actualizate și exprimate în euro”, este mesajul transmis de Digi abonaților săi.

Digi precizează că este prima actualizare de tarife din ultimii peste 7 ani și că noile prețuri vor fi exprimate în euro, inclusiv costurile echipamentelor furnizate.

Facturarea va continua să fie făcută în lei, la cursul oficial BNR din ziua emiterii facturii.

Când intră în vigoare noile tarife DIGI

Noile tarife intră în vigoare începând cu 27 mai 2026 pentru noii clienți, iar pentru contractele deja existente modificările vor fi aplicate de la 1 iulie 2026, după notificarea abonaților.

La finalul lunii martie, DIGI avea în România 20 de milioane de contracte, din care 8,15 milioane la telefonie mobilă, 6,02 milioane la televiziune, 5,20 milioane la internet și 788 de mii de telefonie fixă.

Cum justifică DIGI schimbările

Potrivit DIGI, schimbarea vine în contextul creșterii costurilor cu energia electrică, a inflație și a cheltuielilor de dezvoltare și administrare a infrastructurii de telecomunicații.

Pe segmentul de telefonie mobilă, abonamentul Nelimitat va costa de la 5 euro/lună pentru un singur număr, cu reduceri pentru mai multe abonamente asociate aceluiași cont. În zona de internet fix, pachetele Fiberlink 500 și Fiberlink 1000 vor avea tarife de 6,25 euro/lună, respectiv 8,25 euro/lună (TVA inclusă). În ceea ce privește pachetele de televiziune, abonații pot alege dintre opțiunile analogic sau digital la prețuri cuprinse între 5,5 euro/lună și 6,25 euro/lună (cu TVA inclus).

Și alte companii din România își exprimă tarifele în euro pentru clienți, precum Dacia, Orange sau Vodafone.

Digi Communications este tranzacționată pe Bursa de Valori București și are o capitalizare de peste 13,74 miliarde de lei (la data de 26 mai a.c.). Structura acționariatului este de aproximativ 59,67% dintre titluri deținute de persoane juridice, circa 21,82% dintre acțiuni sunt deținute de Fondul de Pensii administrate privat NN Pensii și circa 18,5% dintre acțiuni deținute de persoane fizice. Digi este unul dintre cele mai performante titluri tranzacționate pe bursa de la București, cu un randament de peste 100% în ultimul an. Cotația actuală este 48,4 lei per titlu. Spre comparație, cotația minimă din ultimele 12 luni (52 de săptămâni – cum apare pe BVB) este de mai puțin de jumătate, respectiv de 23,21 lei per titlu.

Autorul recomandă: