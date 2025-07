Cadrul legislativ care scoate în afara legii falșii preoți și călugări, reclamat la CCR de Nicușor Dan

Nicușor Dan atacă o altă lege la CCR. Este vorba despre aceea care sancționează persoanele care pretind drept preoți și călugări fără să aibă recunoașterea statului. În argumentarea sa, președintele spune că legea ar restrânge libertatea de conştiință și de exprimare.

O lege prin care statul sancționează falșii preoți și călugări a fost reclamată la CCR, de președintele Nicușor Dan. Motivul este legat de aspecte ce țin de tehnica legislativă, cât și principiile constituționale, scriu cei de la G4Media.

Legea, care a fost inițiată tot de deputatul Silviu Vexler, a fost realizată cu acordul cultelor, inclusiv al Bisericii Ortodoxe Române, după cum reiese din expunerea de motive a președintelui.

Au existat și voci ale societății civile, în speță deputați, care susțin că „fiecare cult își organizează structurile și rânduielile în mod autonom. Statul nu are nicio legitimitate să decidă cine are sau nu „dreptul” de a sluji. Penalizarea unei vocații religioase doar pentru că nu a primit ștampila statului înseamnă cenzură. Înseamnă control politic mascat în reglementare juridică. Înseamnă prigoană modernă sub acoperirea unei legi”.

Președintele susține că legea ar încălca libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare, argumente pe care le-a folosit și în sesizarea legii anti-extremism(lege care a fost respinsă în unanimitate de CCR).

Legea reclamată de președinte la CCR a fost inițiată de deputatul minorității evreiești Silviu Vexler, care a avut în vedere clarificarea interdicției exercitării fără drept a funcțiilor clericale şi monahale, ca urmare a apariției mai multor cazuri de falși preoți și călugări care și-au întemeiat culte nerecunoscute de lege.

Vexler a inclus și o adresă a Secretariatului pentru Culte, care aprobă proiectul legislativ, mai spun cei de la G4Media.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan: Reducerea aparatului din Guvern a fost discutată în coaliţie încă de acum o lună

Nicușor Dan așteaptă motivarea CCR, ca să retrimită Legea Vexler, în Parlament