Călătoria de neuitat cu trenul care costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate

06 ian. 2026, 12:19, Actualitate
Călătoria de neuitat cu trenul care costă doar 15 euro / Sursa FOTO: Profimedia, caracter ilustrativ

Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume poate fi făcută în Italia și costă doar 15 euro. Traseul feroviar trece prin cinci sate de pe malul mării și oferă peisaje superbe călătorilor.

De altfel, întreaga zonă a fost declarată Parc Național.

Cinque Terre, sit UNESCO

Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume pare să fie în Italia, potrivit Express.

Cinque Terre este o regiune situată de-a lungul coastei de nord-vest a Italiei în care se află mai multe sate pescărești. Veche de secole și plină de farmecul italian de altădată, porțiune de coastă este declarată Parc Național și sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Zona este căutată de turiști pentru casele colorate, străzile înguste și pietruite, podgoriile întinse și plajele numeroase.

Traseul de tren, numit Cinque Terre Express, circulă de-a lungul coastei, între Levanto și La Spezia. Călătoria durează doar o jumătate de oră, perioadă în care trece prin golfuri sălbatice și prin sate italiene. Trenul oprește în toate cele cinci sate: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola și Riomaggiore. La orele de vârf, trenul circulă la fiecare 20 de minute, de dimineață până târziu în noapte.

Vernazza este adesea considerată cea mai frumoasă localitate din zonă. Mașinile sunt interzise pe străzile abrupte și înguste, care sunt mărginite de case colorate și magazine locale, toate având o atmosferă rustică.

Monterosso al Mare este cel mai mare dintre sate și unul dintre cele mai populare printre vizitatori datorită plajelor sale lungi cu nisip. În zonă există castele și alte obiective de vizitat. De asemenea, sunt 48 de trasee de drumeție.

Cât cost un abonament de o zi

Biletele pentru călătoria cu trenul pot fi cumpărate din toate stațiile. Turiștilor li se recomandă să achiziționeze un card Cinque Terre MS Card, care permite călătorii nelimitate dus-întors pe traseu. Un abonament de o zi în afara orelor de vârf costă doar 14,80 EUR pentru un adult.

Există și bilete valabile două și trei zile, la prețuri cuprinse între 26,50 euro și 31,50 euro. Aceste prețuri reprezintă 50% din tariful integral, deoarece se află în afara orelor de vârf, și sunt valabile până pe 13 martie.

În lunile de vară prețurile cresc, dar cei care cumpără abonamente beneficiază de acces gratuit pe unele trasee și la autobuzele din regiune.

