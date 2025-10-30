Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează

Cea mai lungă călătorie pe care o poți face cu trenul durează 21 de zile și străbate aproape jumătate de glob. Traseul pornește din Lagos, un oraș pitoresc de pe coasta Portugaliei, și se încheie, la mii de kilometri distanță, în metropola Singapore, o aventură care unește două continente și numeroase culturi într-o singură călătorie, practic aproape un sfert din circumferinţa Pământului.

Pe parcursul celor peste 18.700 de kilometri și 13 țări traversate, trenul oferă o priveliște incredibil de variată: de la plajele atlantice și câmpiile Europei, până la taigaua rusă, stepele Mongoliei și jungla tropicală a Asiei.





Această călătorie nu este doar despre distanță, ci despre descoperire, o aventură prin culturi, tradiții și peisaje care unesc, în doar trei săptămâni, două continente și două lumi complet diferite, apreciază Antena3 CNN.

