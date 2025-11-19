Prima pagină » Actualitate » Calea Victoriei din București, în topul celor mai scumpe alei din lume. Care stradă e pe primul loc

Calea Victoriei din București, în topul celor mai scumpe alei din lume. Care stradă e pe primul loc

19 nov. 2025, 19:21, Actualitate
Calea Victoriei din București, în topul celor mai scumpe alei din lume. Care stradă e pe primul loc

Calea Victoriei din București este pe locul 39 în topul celor mai scumpe destinații de retail din lume, potrivit celui mai recent raport Main Streets Across the World al Cushman & Wakefield. Iată care stradă este pe primul loc.

Chiriile de pe Calea Victoriei au înregistrat a treia cea mai mare creștere dintre cele 50 de piețe analizate la nivel mondial, scrie Romania-Insider.com.

Calea Victoriei, principala stradă comercială din București, are un preț de închiriere premium de 70 EUR/mp/lună, cu 17% mai mare decât anul trecut. Asta plasează capitala României pe locul 39 la nivel mondial și pe locul 24 în Europa, la egalitate cu Zagreb.

Chiriile din Praga (235 EUR/mp/lună), Budapesta (160 EUR/mp/lună), Varșovia (92 EUR/mp/lună) și Belgrad (90 EUR/mp/lună) au fost peste nivelul din București.

La polul opus, valori mai mici s-au înregistrat în Sofia (61 EUR/mp/lună), Bratislava (45 EUR/mp/lună), Vilnius (39 EUR/mp/lună), Riga și Tallinn (35 EUR/mp/lună) sau Skopje (28 EUR/mp/lună).

Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox, a spus:

Deși piața de retail de lux din România este încă în curs de dezvoltare în Europa, investițiile continue ale brandurilor internaționale și ale dezvoltatorilor de retail sporesc atractivitatea străzilor emblematice. Calea Victoriei, singura stradă comercială din România inclusă în acest clasament global, continuă atragă retaileri de lux. Stabilirea unei prezențe pe această stradă, în inima Bucureștiului, este o mișcare strategică, oferind un avantaj competitiv semnificativ”.

Potrivit raportului citat de Romania Insider, New Bond Street din Londra a fost numită cea mai scumpă destinație de retail din lume pentru prima dată. Aici, chiriile au crescut cu 22% în ultimul an, ajungând la 1.707 EUR/mp/lună. Ea a depășit Via Montenapoleone din Milano (1.667 EUR/mp/lună) și Upper Fifth Avenue din New York (1.530 EUR/mp/lună).

La nivel global, chiriile au crescut în medie cu 4,2%, cu 58% dintre piețe înregistrând creșteri. În acest caz, America a condus creșterea regională a chiriilor cu 7,9%, determinată de efectele valutare în America de Sud.

Europa a experimentat o creștere constantă de 4% de la an la an, cu performanțe însemnate în Budapesta și Londra. Între timp, în regiunea Asia-Pacific creșterea chiriilor a încetinit la 2,1%, cu evoluții puternice în India și Japonia, contrabalansate de dificultățile economice din China continentală și Asia de Sud-Est, se indică în raportul Cushman & Wakefield.

Autorul recomandă:

Cât plătești pentru o cafea sau o cupă de înghețată artizanală pe Calea Victoriei din București. Cât ajunge să coste o ieșire în oraș

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT O senatoare a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București de o altă femeie
13:45
O senatoare a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București de o altă femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
ACTUALITATE Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii
12:56
Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii