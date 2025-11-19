Calea Victoriei din București, în topul celor mai scumpe alei din lume. Care stradă e pe primul loc

Calea Victoriei din București este pe locul 39 în topul celor mai scumpe destinații de retail din lume, potrivit celui mai recent raport Main Streets Across the World al Cushman & Wakefield. Iată care stradă este pe primul loc.

Chiriile de pe Calea Victoriei au înregistrat a treia cea mai mare creștere dintre cele 50 de piețe analizate la nivel mondial, scrie Romania-Insider.com.

Calea Victoriei, principala stradă comercială din București, are un preț de închiriere premium de 70 EUR/mp/lună, cu 17% mai mare decât anul trecut. Asta plasează capitala României pe locul 39 la nivel mondial și pe locul 24 în Europa, la egalitate cu Zagreb.

Chiriile din Praga (235 EUR/mp/lună), Budapesta (160 EUR/mp/lună), Varșovia (92 EUR/mp/lună) și Belgrad (90 EUR/mp/lună) au fost peste nivelul din București.

La polul opus, valori mai mici s-au înregistrat în Sofia (61 EUR/mp/lună), Bratislava (45 EUR/mp/lună), Vilnius (39 EUR/mp/lună), Riga și Tallinn (35 EUR/mp/lună) sau Skopje (28 EUR/mp/lună).

Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox, a spus:

„Deși piața de retail de lux din România este încă în curs de dezvoltare în Europa, investițiile continue ale brandurilor internaționale și ale dezvoltatorilor de retail sporesc atractivitatea străzilor emblematice. Calea Victoriei, singura stradă comercială din România inclusă în acest clasament global, continuă să atragă retaileri de lux. Stabilirea unei prezențe pe această stradă, în inima Bucureștiului, este o mișcare strategică, oferind un avantaj competitiv semnificativ”.

Potrivit raportului citat de Romania Insider, New Bond Street din Londra a fost numită cea mai scumpă destinație de retail din lume pentru prima dată. Aici, chiriile au crescut cu 22% în ultimul an, ajungând la 1.707 EUR/mp/lună. Ea a depășit Via Montenapoleone din Milano (1.667 EUR/mp/lună) și Upper Fifth Avenue din New York (1.530 EUR/mp/lună).

La nivel global, chiriile au crescut în medie cu 4,2%, cu 58% dintre piețe înregistrând creșteri. În acest caz, America a condus creșterea regională a chiriilor cu 7,9%, determinată de efectele valutare în America de Sud.

Europa a experimentat o creștere constantă de 4% de la an la an, cu performanțe însemnate în Budapesta și Londra. Între timp, în regiunea Asia-Pacific creșterea chiriilor a încetinit la 2,1%, cu evoluții puternice în India și Japonia, contrabalansate de dificultățile economice din China continentală și Asia de Sud-Est, se indică în raportul Cushman & Wakefield.

Autorul recomandă:

Cât plătești pentru o cafea sau o cupă de înghețată artizanală pe Calea Victoriei din București. Cât ajunge să coste o ieșire în oraș