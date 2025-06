Cât plătești pentru o cafea sau o cupă de înghețată artizanală pe Calea Victoriei din București. Cât ajunge să coste o ieșire în oraș

Cât plătești pentru o cafea sau o cupă de înghețată artizanală pe Calea Victoriei din București? Iată cât ajunge să coste o ieșire în oraș și cât ar fi dispuși adolescenții să plătească pentru băuturile și gustările servite în urbea bucureșteană.

O simplă ieșire în oraș, alături de familie sau prieteni, ar putea fi costisitoare, cel puțin în prezent. Pentru a te înfrupta dintr-un preparat, a te răcori cu o băutură și a savura un desert, o persoană ar putea plăti, în medie, 100 de lei. O ieșire pe Calea Victoriei, într-o zi de weekend, ar putea fi un moment de relaxare, dar și unul de cheltuială.

Cât costă o cafea sau o cupă de înghețată artizanală pe Calea Victoriei?

Însă, cât ar fi dispuși adolescenții și tinerii să plătească pentru o ieșire în oraș? Depinde de preferințe, consumație și locație, spun unii tineri. Pentru o ieșire în oraș, bugetul ar putea ajunge și la 300-400 de lei. Micul-dejun servit dimineața într-un local bucureștean, apoi o cafea savurată la prânz, o cină gustoasă la restaurant și un desert răcoros ar putea costa câteva sute de lei.

„Mănânc o înghețată, am ieșit puțin să mă plimb fiindcă e mai răcoare. Am un frappe, înghețată. Am o cupă de lavandă, fructul pasiunii și fructul dragonului. Știu când merg la înghețată îmi ajung 100 de lei, depinde ce îmi iau, dar dacă merg să mănânc ies cu mai mult. Bugetul alocat, nu știu, 300 de lei”, spune o tânără pentru Observator Antena 1.

Altfel, costul unei cafele depinde de locație, tipul produsului și alte ingrediente folosite la prepararea ei. De exemplu, pentru o cafea cu lapte vegetal, servită la cafenea, prețul poate fi de 17 lei. Un client poate plăti în jur de 10 lei pentru o cupă de înghețată artizanală.

Sursă foto: colaj Shutterstock