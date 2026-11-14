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14 Noiembrie, calendarul zilei: Gabriela Szabo împlinește 51 de ani, Adriana Nechita 43. Ziua mondială de luptă împotriva diabetului

Elena Stănică-Ezeanu
14 Noiembrie, calendarul zilei: Gabriela Szabo împlinește 51 de ani, Adriana Nechita 43. Ziua mondială de luptă împotriva diabetului
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 14 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Gabriela Szabo este una dintre cele mai valoroase atlete din istoria sportului românesc, fiind recunoscută pentru performanțele sale extraordinare în probele de semifond și fond. S-a născut pe 14 noiembrie 1975, la Bistrița, și a devenit cunoscută în întreaga lume prin talentul, ambiția și perseverența sa. Momentul de vârf al carierei sale a fost anul 2000, când a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney, în proba de 5.000 de metri. De asemenea, a obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Atlanta, în 1996, și medalia de bronz la Sydney, în proba de 1.500 de metri. Gabriela Szabo este și triplă campioană mondială, confirmându-și statutul de mare campioană a atletismului internațional. După retragerea din activitatea sportivă, în 2005, a continuat să se implice în viața publică, ocupând inclusiv funcția de ministru al Tineretului și Sportului. Prin rezultatele sale remarcabile, Gabriela Szabo rămâne un simbol al excelenței sportive românești și o sursă de inspirație pentru noile generații.

Gabriela Szabo

Adriana Nechita este o fostă handbalistă română, apreciată pentru talentul, viteza și eficiența sa pe teren. S-a născut pe 14 noiembrie 1983, la Băilești, județul Dolj, și a evoluat pe postul de extremă dreapta. A devenit cunoscută în special datorită evoluțiilor sale la echipa Oltchim Râmnicu Vâlcea și la naționala României. De-a lungul carierei, a câștigat Cupa Cupelor în 2007, alături de Oltchim, și a contribuit la obținerea medaliei de bronz la Campionatul European din 2010 și la Campionatul Mondial din 2015. Pentru echipa națională a României a disputat 130 de meciuri și a înscris 318 goluri. S-a retras din activitatea sportivă în 2016, rămânând una dintre jucătoarele reprezentative ale handbalului feminin românesc.

Adriana Nechita

Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului este marcată în fiecare an, pe 14 noiembrie, pentru a atrage atenția asupra uneia dintre cele mai răspândite boli cronice la nivel mondial. Această zi a fost instituită în 1991 de Federația Internațională de Diabet, împreună cu Organizația Mondială a Sănătății, iar din 2006 este recunoscută oficial de Organizația Națiunilor Unite. Data a fost aleasă în onoarea medicului Frederick Banting, născut la 14 noiembrie 1891, unul dintre descoperitorii insulinei, alături de Charles Best. Scopul acestei zile este de a informa populația despre prevenirea diabetului de tip 2, diagnosticarea timpurie și importanța tratamentului corespunzător. Diabetul este o afecțiune caracterizată prin creșterea nivelului de glucoză din sânge și poate provoca, în lipsa unui control adecvat, complicații grave. Alimentația echilibrată, activitatea fizică regulată și controalele medicale periodice contribuie la menținerea sănătății și la reducerea riscurilor. Simbolul internațional al acestei zile este cercul albastru, un semn al unității și solidarității în lupta împotriva diabetului.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1840: Claude Monet 🇫🇷🎨 “Nu am decât meritul de a fi pictat întocmai după natură străduindu-mă să reproduc propriile impresii față de fenomene trecătoare și schimbătoare.”
🎂1891: Frederick Banting 🇨🇦🧪 este considerat, împreună cu fiziologul american Charles Best, descoperitori ai insulinei, pentru care primesc în 1921 Charles Best, iar în 1923 Frederick Banting premiul Nobel în medicină, asta deși adevăratul inventator al insulinei este Nicolae Paulescu
🎂1922: Boutros Boutros-Ghali 🇪🇬🗣️ al 6-lea secretar general al ONU
🎂1922: Veronica Lake 🇺🇸🎬 A avut succes la Hollywood în timpul anilor 1940
🎂1932: Geo Saizescu 🇷🇴🎥 Astă seară dansăm în familie (1972), Păcală (1974), Secretul lui Bachus (1984), Păcală se întoarce (2006)
🎂1948: Charles al III-lea 🇬🇧♛
🎂1954: Condoleezza Rice 🇺🇸🗣️ ministru de externe SUA
🎂1956: Vasile Muraru 🇷🇴🎭 A format un cuplu comic alături de Nae Lăzărescu timp de 30 de ani. A fost director al teatrului „Constantin Tănase”
🎂1966: Ronny Levy 🇮🇱⚽️
🎂1974: Dănuț Perjă 🇷🇴⚽️
🎂1975: Gabriela Szabo 🇷🇴🏃🏼‍♀️‍➡️
🎂1979: Olga Kurylenko 🇺🇦🇫🇷🎬 Hitman (2007), Quantum of Solace (2008), Max Payne (2008), Oblivion (2013), The November Man (2014), Momentum (2015), The Room (2019)
🎂1983: Adriana Nechita 🇷🇴🤾🏼‍♀️
🎂1989: Alexandra Raluca Nistor (Raluka) 🇷🇴🎤
🎂1997: Ivanna Sakhno 🇺🇸🎬 Pacific Rim Uprising (2018), Let It Snow (2020), M3GAN 2.0 (2025)

Decese 🕯

🕯️565: Justinian I ♛ bizantin
🕯️1716: Gottfried Leibniz 🇩🇪✒️🧮 unul din cei mai importanți filozofi de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de al XVIII-lea, unul din întemeietorii iluminismului german. Alături de Newton, este considerat co-inventatorul calcului diferențial și integral, respectiv co-fondatorul analizei matematice moderne
🕯️2024: Vic Flick 🇬🇧🎸 chitarist britanic celebru pentru riff-ul de chitară al temei sonore a seriei de filme James Bond

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului

Calendar 🗒️

🗒️1234: O scrisoare papală menționează pe românii de rit ortodox din Moldova și Muntenia
🗒️1497: S-a terminat zidirea Bisericii „Înălțarea Domnului” de la Mănăstirea Neamț, monument ce definește stilul moldovenesc în arhitectura religioasă, stil constituit în epoca lui Ștefan cel Mare
🗒️1832: A fost pus în circulație primul vagon de tramvai din America, la New York
🗒️1878: Dobrogea redevine parte a României după Războiul de Independență
🗒️1885: Regele sârb, Milan Obrenovic al IV-lea, declară război Bulgariei
🗒️1889: Ziarista americană Nellie Bly a pornit în tentativa sa reușită de a realiza ocolul Pământului în 80 de zile, pentru a verifica veridicitatea romanului lui Jules Verne
🗒️1910: Aviatorul Eugene Ely a realizat prima decolare reușită a unui avion de pe un vas
🗒️1918: Eșuarea negocierilor de la Arad, dintre ministrul Oszkár Jászi și reprezentanții Consiliului Național Român Central, de înființare a unei confederații danubiene democratice („Elveția Estului”), după modelul preconizat de Friedrich Naumann
🗒️1922: În Marea Britanie începe să emită British Broadcasting Corporation (BBC)
🗒️1969: A fost înființată, la București, Academia de Științe Agricole și Silvice
🗒️1987: Revolta de la Brașov: Au loc primele proteste la Secția 440 „Matrițe” a Întreprinderii de Autocamioane „Steagul Roșu” din Brașov
🗒️2020: 10 pacienți cu Covid-19 au murit, iar alți 4 au fost răniți, inclusiv doi medici, în urma unui incendiu provocat în secția ATI COVID-19 la Spitalul Județean din Piatra Neamț

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