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Amendă de 1.000 lei pentru românii care locuiesc la curte și „uită” această obligație. Ce spune Legea nr. 273/2020

Amendă de 1.000 lei pentru românii care locuiesc la curte și
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Curățenia în fața porții este o obligație legală, nu o opțiune! Riști amenzi usturătoare dacă ignori regulamentul.

Puțin români știu că păstrarea curățeniei din fața porții este obligația lor, din punct de vedere legal, scrie jurnalul.ro.

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Nerespectarea OUG poate atrage amenzi de sute de lei, aplicate de poliția locală sau de primărie.

Mulți români de la casă cred că trotuarul, șanțul sau spațiul verde din fața porții sunt „treaba primăriei”.

Nimic mai greșit: întreținerea zonei din fața porții revine direct proprietarului sau locatarului imobilului din dreptul căruia se află, iar nerespectarea acestei obligații aduce sancțiuni destul de usturătoare.

Ce spune legea, de fapt

Baza legală națională a acestei îndatoriri este Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002 și modificată ulterior, cel mai recent prin Legea nr. 273/2020. Este actul normativ care stabilește, la nivelul întregii țări, obligațiile cetățenilor pentru buna gospodărire, curățenie și ordine în localități, nu doar recomandări locale, ci prevederi cu putere de lege, pe care fiecare primărie le detaliază apoi prin propriul regulament de gospodărire.

Potrivit articolului 9 din ordonanță, printre obligațiile cetățenilor se numără:

  • să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
  • să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
  • să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;
  • să respecte măsurile stabilite prin lege și prin reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei;
  • să depoziteze reziduurile menajere și gunoaiele exclusiv în locurile special amenajate de autoritățile locale.

Legea nu se limitează la „curățenie” în sens strict, include și îndepărtarea zăpezii iarna, întreținerea rigolelor pentru scurgerea apei și menținerea unui aspect general îngrijit al zonei din dreptul gospodăriei, indiferent de anotimp.

Ce înseamnă „domeniu public”. Ce amenzi riscă contravenienții

Faptul că trotuarul și șanțul din fața casei aparțin, formal, domeniului public nu îl ferește pe proprietarul din dreptul căruia se află de obligația întreținerii.

Ordonanța 21/2002 nu stabilește ea însăși un cuantum fix al amenzii la nivel național, articolul 19 prevede doar că nerespectarea obligațiilor „atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, (…) și se sancționează potrivit legii”, lăsând stabilirea sumelor exacte în sarcina consiliilor locale, prin hotărâri de consiliu și regulamente proprii de gospodărire.

Asta înseamnă că suma amenzii variază de la o localitate la alta, în funcție de regulamentul specific fiecărui municipalități, subliniază sursa citată.

La nivel general, pe baza regulamentelor aplicate în majoritatea localităților din țară, amenzile pentru nerespectarea curățeniei din fața porții se încadrează, de regulă, în următoarele plaje:

  • 200 – 1.000 de lei, pentru persoane fizice, în cazul lipsei generale de curățenie (frunze, gunoaie, noroi, zăpadă necurățată);
  • 100 – 500 de lei, specific pentru neîntreținerea șanțurilor și rigolelor din dreptul proprietății, în multe regulamente locale;
  • până la 20.000 de lei, pentru firme sau instituții, în cazul unor abateri precum arderea ilegală a frunzelor sau a resturilor vegetale, sancționată separat prin Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile.

Controalele sunt efectuate, de pildă, de poliția locală, care poate acționa fie în urma unor sesizări ale vecinilor, fie prin verificări periodice programate, mai ales înainte de sezoanele cu risc, toamna, din cauza frunzelor, și iarna, din cauza zăpezii.

Ce se întâmplă dacă ignori legislația în vigoare

Legea prevede și un mecanism gradual, nu doar sancțiunea directă. Conform articolului 10 din OG 21/2002, dacă un proprietar nu respectă obligațiile de curățenie în termenul notificat de primar, de regulă 30 de zile de la notificare, primarul poate aproba executarea lucrărilor de curățare și igienizare direct de către autoritatea publică locală, în numele și pe cheltuiala proprietarului.

Așadar, dacă ignori solicitarea primăriei, aceasta poate trimite o echipă să facă lucrarea în locul tău, iar apoi îți poate factura costul serviciilor, sumă pe care primăria o poate recupera ulterior, inclusiv prin instanță, după caz.

Aceeași logică se aplică și pentru spațiile comune, de exemplu, un drum privat folosit de mai mulți vecini. În lipsa unei înțelegeri între proprietari cu privire la împărțirea responsabilității, autoritățile locale pot stabili ele însele ce porțiune revine fiecărui proprietar, de regulă proporțional cu lungimea frontului fiecărei proprietăți la stradă.

Ce trebuie să știe cei care locuiesc la casă

Dincolo de riscul amenzii, obligația de întreținere a zonei din fața porții face parte dintr-un set mai larg de responsabilități pe care le au proprietarii de case, alături de plata la termen a utilităților și a impozitelor locale.

Sfatul este unul simplu: verificarea regulamentului local de gospodărie al propriei primării, disponibil, de regulă, pe site-ul instituției sau la ghișeu, oferă cea mai exactă imagine asupra sumei amenzii aplicabile și a termenelor de conformare specifice zonei în care locuiești, întrucât acestea diferă vizibil de la o localitate la alta.

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