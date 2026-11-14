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Scandalul amoros care a zguduit gigantul Nvidia amintește de un caz la indigo în România. Cum a ajuns Dinu Patriciu să-i dea o parte din avere amantei chinezoaice

Scandalul amoros care a zguduit gigantul Nvidia amintește de un caz la indigo în România. Cum a ajuns Dinu Patriciu să-i dea o parte din avere amantei chinezoaice
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Dinu Patriciu și Jensen Huang, cel care a creat gigantul Nvidia, au avut parte de două povești de dragoste clandestine care s-au amestecat cu afacerile. Însă nu asta este singura coincidență: ci faptul că amantele celor doi sunt chinezoaice la origine. Deloc întâmplător, susțin inclusiv serviciile secrete americane, cel puțin în cazul lui Huang. Să nu uităm, însă, că și fosta amantă a lui Patriciu a fost suspectată că a fost plasată strategic în anturajul său.

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Deși în filme vedem asta, realitatea ne demonstrează că spionajul nu se face doar cu microfoane ascunse și schimb de serviete prin parcări. Uneori, ”arma secretă” este chiar o relație de amor, iar această metodă nu este deloc nouă, poartă denumirea de ”honey trap”.

Povestea lui Jensen Huang, asemănătoare cu a lui Dinu Patriciu

În acest mod, serviciile de informații se folosesc de interpuși pentru a construi relații sentimentale, pe baza cărora se pot apropia de oameni extrem de influenți, și le fură secretele. Iar spionajul chinez este recunoscut pentru astfel de metode.

Dovadă o face și scandalul momentului, care îl are în prim-plan pe Jensen Huang, miliardarul care a fondat gigantul american Nvidia.

Cazul lui ne face să ne reamintim de o poveste românească cu aceleași ”ingrediente”: cea a lui Dinu Patriciu și a amantei sale de origine chineză, controversata Melanie Anne Chen, despre care s-au vehiculat suspiciuni spectaculoase la vremea respectivă.

Revenind la Huang, relația lui extraconjugală cu Alice Huang, o femeie de afaceri din China, a dat de bănuit recent serviciilor secrete americane după ce a cumpărat echipamente Nvidia de miliarde dolari. Aceasta a început să fie suspectată că ar avea legături cu serviciile secrete din China, și că, de fapt, aventura ei cu miliardarul a fost premeditată cu un scop clar: acela de a sustrage date din interiorul companiei.

Până în acest moment, acuzațiile nu au fost demonstrate public, iar autoritățile de la Beijing le-au negat. De cealaltă parte, reprezentanții companiei Nvidia au declarat public că nu există suspiciuni despre faptul că datele confidențiale ar fi fost compromise.

Cert este că miliadarul și-a dat demisia după ce și-a cerut scuze public față de familia sa.

Amanta chinezoaică a lui Patriciu a prins și loc în testament

Și românii au avut parte, în urmă cu două decenii, de o telenovelă cu ”ingrediente” similare: miliardar, amantă chinezoaică, afaceri și suspiciuni de plasare strategică.

Vorbim despre fostul rege al petrolului românesc, cum a fost supranumit Dinu Patriciu în perioada lui de glorie. Diferența este că ”pofta inimii” lui a ajuns și în testamentul său, cu 12,5% din avere.

Relația lor a început prin 2007, atunci când defunctul miliardar negocia vânzarea Rompetrol către kazahii de la KazMunayGas.

Ca de nicăieri a apărut și Melanie Anne Chen, tot o femeie de afaceri de origine chineză, întocmai ca amanta lui Jensen Huang, care a participat la tranzacție în calitate de consultantă financiară.

După acest episod, se pare că Patriciu și Melanie au devenit tot mai apropiați, deși mogulul era căsătorit. Astfel, doi ani mai târziu, în 2009, amanta a intrat în DP Holding, grupul prin care miliardarul își administra toate investițiile. Ca ulterior, în 2011, să divorțeze de soție.

Dar și apariția doamnei Chen are un ușor iz de film cu spioni, pentru că, în 2013, s-a speculat că aceasta nu a ajuns întâmplător în viața și inima lui Dinu Patriciu. În 2013, pe 17 martie exact, publicația Național publica o amplă devălurie despre faptul că amanta chinezoaică a lui Patriciu ar fi fost amplasată strategic în anturajul său de către un grup de interese financiare uriașe.

În articol se vorbea despre o presupusă grupare organizată, interesată de Marexin, compania implicată în exploatarea resurselor de nămol sapropelic din Marea Neagră.

Acuzațiile nu au fost dovedite, nici negate însă, iar ce putem concluziona este că Melanie nu a rămas doar un nume pomenit prin ziarele românești, ci a ajuns să revendice o felie importantă din testamentul lui Patriciu.

Defunctul i-a lăsat 12,5% din avere, după ce cu un an înainte să moartă și-a făcut testamentul. Asta în timp ce soția lui a fost dezmoștenită în limita permisă de lege.

Mai mult, Melanie Chen a ajuns în centrul unor acuzații extrem de grave după moartea miliardarului, făcute chiar de către kazahii care cumpăraseră Rompetrol.

KMG International a dat-o în judecată și a acuzat-o că ar fi contribuit la scoaterea unor active din imperiul lui Patriciu, printr-un traseu internațional de firme, manevră care ar fi urmărit să împiedice recuperarea unei datorii de 200 de milioane de dolari, pe care DP Holding trebuia să o chite, după cum tot Gândul a dezvăluit AICI.

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