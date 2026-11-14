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Scene tragicomice la Autoritatea Activelor Statului. Șeful Chimcomplex ar fi fost imobilizat de un jandarm după ce a refuzat să se legitimeze

Catalin Lupasteanu
Scene tragicomice la Autoritatea Activelor Statului. Șeful Chimcomplex ar fi fost imobilizat de un jandarm după ce a refuzat să se legitimeze
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Șeful Chimcomplex, Ștefan Vuza, prolific om de afaceri din România, ar fi fost protagonistul unui incident pretins provocat în incinta Autorității Activelor Statului, în cursul săptămânii trecute, după ce pe fondul unor contre verbale cu un jandarm al pazei instituționale, ar fi ajuns să fie legitimat după o presupusă încătușare, transmit sursele Gândul.

Sursele noastre susțin că incidentul ar fi pornit exclusiv de la atitudinea bărbatului care după intrarea în clădire ar fi sugerat că are o întâlnire cu un angajat al instituției publice fără a explica angajatului jandarmeriei și cu cine.

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Milionarul vs. Jandarmul

Sursele noastre susțin că la momentul la care bărbatul ar fi fost solicitat pentru legitimare și verificare, la momentul intrării in instituția publică, acesta ar fi refuzat legitimarea și ar fi intrat într-un presupus conflict verbal cu jandarmul care asigura paza instituțională.

Mai mult, spun sursele noastre, Vuza ar fi dat de față cu jandarmul unele telefoane, și că ulterior situației acesta ar fi intra până la urma în instituția publică.

La ieșirea din instituție în schimb, susțin sursele noastre, Vuza ar fi reluat retorica de la momentul intrării cu jandarmul care asigura paza instituțională.

Sursele noastre afirmă că reprezentantului jandarmeriei i-ar fi fost aduse o serie de jigniri și de invective, astfel că pe fondul acestei retorici angajatul jandarmeriei i-ar fi replicat bărbatului că dacă va continua în aceasta manieră, conform legii, va trebui să îl legitimeze în vederea sancționării.

Vuza ar fi continuat retorica, conform celor transmise de sursele publicației, escaladând-o, moment la care jandarmul ar fi procedat mai departe conform procedurilor la identificare bărbatului.

Vuza ar fi refuzat legitimarea, ar fi adresat noi invective jandarmului în timp ce dorea să prăsească incinta.

Acesta a fost momentul la care jandarmul l-ar fi imobilizat, aplicând într-o oarecare măsură și elemente de forță pe baza refuzului constant de legitimare și de respectare a îndrumărilor jandarmului care a trecut la faza legitimării sale.

Sursele noastre mai afirmă că e foarte posibil ca Vuza să se fi ales cu presupuse leziuni ușoare și nu au putut preciza dacă ulterior acesta a fost amendat și cu ce sumă.

Explicațiile lui Vuza

Contactat telefonic, Ștefan Vuza nu a dorit inițial să confirme dacă la sediul Autorității Activelor Statului a avut loc o situație ca cea prezentată de sursele noastre, ulterior modificându-și poziția, respectiv, că „și da și nu” cerând reporterului Gândul să aștepte un punct oficial de vedere.

Concret, Vuza a cerut o solicitare în scris pe e-mail iar după ce Gândul a efectuat demersul acesta a răspuns în cadrul corespondenței digitale:

„Bună ziua,

Vă rugăm să mai așteptați poziția noastră încă 2-3 zile, respectiv până vedem reacția Jandarmeriei care a fost sesizata de către noi.

Dumneavoastră puteți între timp cere informații de la DGJMB despre incident.

Confirmăm așadar incidentul însă doar în 3 zile după ce toate documentele și formalitățile sunt finalizate vă putem trimite poziția nostră oficială.

Mulțumesc”, se arată în răspunsul șefului Chimcomplex, Ștefan Vuza.

Șeful Chimcomplex, salariu de 30 de ori mai mare decât jandarmul

Președintele combinatului chimic Chimcomplex avea un venit de 40.000 de euro lunar, potrivit datelor oficiale din Revisal, la nivelul anului 2022.

Sorin Roibu menţiona în 2022 că numărul angajaților cu venituri lunare de peste 20.000 de euro poate fi mult mai mare decât cel înregistrat în Revisal şi dă ca exemplu pe Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, care a avut anul trecut un venit de circa 24.000 euro net lunar, și pe Ștefan Vuza, președintele combinatului chimic Chimcomplex, care a avut un venit net echivalent a 40.000 euro lunar.

”În cazul şefilor de companii expaţi care câştigă peste 20.000 de euro net sumele nu apar în Revisal pentru că, de regulă, ei au contracte de muncă duble: unul pe o sumă mai mică în România şi unul pe o sumă mai mare în ţara lor”, a spus Sorin Roibu, managing partner la compania de consultanţă în resurse umane Arthur Hunt.

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