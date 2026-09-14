Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 14 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dida Drăgan este una dintre cele mai apreciate cântărețe din muzica ușoară românească. Născută pe 14 septembrie 1946, în județul Dâmbovița, și-a început cariera artistică în anii 1960, remarcându-se prin vocea sa puternică, timbrul aparte și stilul de interpretare plin de energie. Datorită acestor calități, a fost supranumită “vocea de flacără” a muzicii românești. De-a lungul carierei, a participat la numeroase festivaluri și concursuri muzicale, atât în România, cât și în străinătate, şi a colaborat cu importanți compozitori și textieri români. A cântat și alături de formații cunoscute, precum Sfinx, Mondial, Roșu și Negru și Compact. În 1985, a câștigat trofeul Festivalului de la Mamaia la secțiunea Creație cu piesa Leagănul meu. Artista a lansat mai multe albume, printre care Dida Drăgan, Deschideți poarta soarelui, O lacrimă de stea și Pentru buni și pentru răi. Prin vocea sa inconfundabilă, pasiunea pentru muzică și o carieră desfășurată de-a lungul mai multor decenii, Dida Drăgan a rămas una dintre figurile emblematice ale muzicii românești.

Patrick Swayze a fost un actor, dansator, cântăreț și compozitor american, cunoscut pentru carisma sa și pentru rolurile memorabile din cinematografie. S-a născut pe 18 august 1952, în Houston, Texas, și încă din copilărie a fost pasionat de dans și artele spectacolului. A devenit cunoscut la nivel internațional în 1987, odată cu filmul Dirty Dancing, în care l-a interpretat pe Johnny Castle, un instructor de dans carismatic. Melodia She’s Like the Wind a fost co-scrisă şi interpretată de el pentru coloana sonoră a filmului. Un alt rol important al carierei sale a fost cel din filmul Ghost (1990), în care a jucat alături de Demi Moore și Whoopi Goldberg. Pelicula a primit mai multe nominalizări la premiile Oscar. Swayze a mai apărut în filme precum Point Break, Road House și To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar. În 2008, a fost diagnosticat cu cancer pancreatic. A continuat să lucreze în ciuda bolii și a murit pe 14 septembrie 2009, la vârsta de 57 de ani. Patrick Swayze a rămas în memoria publicului datorită talentului, disciplinei și rolurilor sale emblematice.

La 14 septembrie este sărbătorită Ziua Muntelui, eveniment dedicat zonelor montane, tradițiilor și oamenilor care trăiesc și muncesc în regiunile de munte. Această dată marchează încheierea pășunatului anual în Carpați și coborârea turmelor de la munte spre zonele de iernat. În tradiția pastorală românească, perioada de vară petrecută la stâne se încheia odată cu venirea toamnei. Ciobanii coborau cu turmele din zonele montane, iar întoarcerea acestora reprezenta un moment important pentru comunități. Obiceiul este legat de schimbarea anotimpurilor și de ritmul vieții pastorale. Ziua Muntelui reprezintă și un prilej de a atrage atenția asupra importanței Carpaților, care adăpostesc păduri, râuri, lacuri și numeroase specii de plante și animale. Munții au o valoare deosebită pentru agricultură, turism și păstrarea tradițiilor populare.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1848: Adolf Albin 🇷🇴♟ cunoscut mai ales pentru așa-numitul „contragambit Albin” care-i poartă numele, și pentru prima carte de șah scrisă în limba română

🎂1879: Margaret Sanger 🇺🇸✒️ asistentă medicală, scriitoare și profesoară de educație sexuală. A militat pentru drepturile femeilor la contracepție, popularizând termenul. În 1916, a deschis prima clinică de planificare familială din SUA, ceea ce a dus la arestarea sa. A murit în 1966 și este pe larg considerată fondatoarea mișcării moderne de combatere a sarcinilor nedorite

🎂1930: Mișu Fotino 🇷🇴🎭 A deținut o bogată experiență în teatru și în cinematografie, desfășurându-și activitatea timp de 69 de ani

🎂1934: Lascăr Pană 🇷🇴🤾🏻‍♂️ a fost un mare antrenor de handbal și președinte de onoare al clubului pe care l-a înființat în 1974, HC Minaur Baia Mare. A condus echipa națională a României care a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 1980, de la Moscova

🎂1946: Dida Drăgan 🇷🇴🎤 supranumită „vocea de flacără” a muzicii românești, despre care Grigore Vieru spunea că „exigențele ei față de versuri, nu numai față de muzică, denotă o in­teligență și un rafinament care nu admit diletantismul și compromi­sul”

🎂1947: Sam Neill 🇳🇿🇬🇧🇮🇪🎬 cunoscut pentru rolul paleontologului Dr Alan Grant din Jurassic Park

🎂1960: Melissa Leo 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar pentru The Fighter (2010)

🎂1965: Dmitri Medvedev 🇷🇺🗣️

🎂1969: Bong Joon Ho 🇰🇷🎥 Memories of Murder (2003), Mother (2009 ), Snowpiercer (2013), Parasite (2019), Mickey 17 (2025)

🎂1970: Zoltan Teszari 🇷🇴💰om de afaceri, fondatorul RCS&RDS

🎂1974: Narcisa Lecușanu 🇷🇴🤾🏻‍♀️

🎂1975: Corneliu Porumboiu 🇷🇴🎥

🎂1983: Amy Winehouse 🇬🇧🎤 recunoscută pentru vocea sa gravă, specifică vocilor de tip contralto. A decedat la 27 de ani, în locuința sa din Londra, cauza oficială a decesului fiind consumul excesiv de alcool

🎂1987: Jessica Brown Findlay 🇬🇧🎬 Downton Abbey (2010 – 2015), Black Mirror – Fifteen Million Merits (2011), Albatross (2011)

Decese 🕯

🕯️407: Ioan Gură de Aur ✝️ arhiepiscop de Constantinopol, una din cele mai importante figuri ale patrologiei creștine, considerat sfânt deopotrivă în Biserica Răsăriteană și în Biserica Apuseană. A trăit într-o peșteră lângă Antiohia (actual Turcia)

🕯️1321: Dante Alighieri 🇮🇹✒️ cel mai mare scriitor european din Evul Mediu. Autor al Divinei Comedii, capodoperă a literaturii universale, Dante este primul mare poet de limbă italiană

🕯️1638: John Harvard 🇬🇧🇺🇸✒️ teolog puritan american de origine engleză

🕯️1712: Giovanni Domenico Cassini 🇮🇹🇫🇷☄️ matematician, astronom, inginer și astrolog italo-francez. A studiat cometele care au apărut în anii 1577, 1665 și 1680 și a presupus că este vorba de una și aceeași, adică ceea ce ulterior va fi denumită cometa Halley

🕯️1982: Grace Kelly 🇺🇸🇲🇨🎬♛ actriță americană de film laureată Oscar, în aprilie 1956, s-a căsătorit cu Rainier al III-lea de Monaco și a devenit prințesă consort de Monaco. A murit după ce a suferit un accident vascular cerebral la 52 de ani, când a pierdut controlul automobilului și s-a prăbușit. Fiica ei, Prințesa Stéphanie, a fost în mașină cu ea, și a supraviețuit accidentului

🕯️1993: Geo Bogza 🇷🇴✒️ asociat cu nașterea mișcării suprarealiste din România, fratele muzicianului Alexandru Bogza și al scriitorului Radu Tudoran

🕯️2006: Silviu Brucan (Saul Bruckner) 🇷🇴🗣️ a fost un politician comunist, ambasador al României în SUA și la ONU, precum și director al Societății Române de Radiodifuziune. După 1989 a fost prezent în mass media ca analist politic

🕯️2008: Ștefan Iordache 🇷🇴🎭 A jucat în teatrul românesc vreme de 49 de ani, interpretând roluri ca Titus Andronicus, Hamlet, Richard al III-lea sau Barrymore

🕯️2009: Patrick Swayze 🇺🇸🎬 A devenit celebru datorită interpretărilor din Dirty Dancing (1987), pentru care a scris și compus cântecul She’s Like the Wind, Road House (1989), Ghost (1990), Point Break (1991). A fost răpus de cancerul pancreatic, la 57 de ani

🕯️2015: Corneliu Vadim Tudor 🇷🇴🗣️ A fondat Partidul România Mare (PRM). În 2000, s-a plasat pe locul 2 în primul tur al alegerilor prezidențiale. A fost învins în al doilea tur de Ion Iliescu. A fost discipolul scriitorului Eugen Barbu

Evenimente📋

📋📯 Ziua Inginerului – instituită în anul 2000

📋🏔️ Ziua Muntelui – marchează data tradițională a încheierii pășunatului anual în Carpați

Calendar 🗒️

🗒️1472: Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mangop, a doua soție a domnitorului

🗒️1752: Imperiul britanic adoptă calendarul gregorian, sărind 11 zile (ziua anterioară fusese 2 septembrie)

🗒️1822: Jean-Francois Champollion, orientalist, a descifrat o inscripție egipteană din epoca lui Ramses al II-lea, rămânând în istorie ca cel care a reușit să descifreze scrierea hieroglifică

🗒️1829: Imperiul Otoman semnează Tratatul de la Adrianopol cu Rusia, tratat care încheie Războiul Ruso-Turc (1828–1829)

🗒️1847: Războiul mexicano-american: SUA ocupă sub comanda lui Winfield Scott capitala Mexicului, Ciudad de Mexico

🗒️1895: Inaugurarea podului peste Dunăre între Fetești și Cernavodă (proiectat și construit de inginerul Anghel Saligny), care era la acea vreme cel mai lung pod (4.088 m) din Europa Continentală și al treilea pod din lume

🗒️1901: După moartea lui William McKinley, Theodore Roosevelt a devenit, la 42 de ani, cel mai tânăr președinte al SUA

🗒️1917: Rusia este proclamată oficial republică

🗒️1926: Terminarea primei locomotive cu aburi, construită la Reșița

🗒️1928: A fost inaugurată „Crucea Eroilor” de pe Vârful Caraiman (Munții Bucegi), monument închinat eroilor ceferiști căzuți în timpul Primului Război Mondial, construit între anii 1926-1928, din inițiativa Reginei Maria și a Regelui Ferdinand I

🗒️1940: Regele Mihai I semnează Decretul regal, prin care statul român este proclamat „Stat Național-Legionar”

🗒️1955: Konrad Adenauer, cancelarul Republicii Federale Germania, încheie un acord cu Uniunea Sovietică , prin care se reiau legăturile diplomatice între cele două state

🗒️1958: Președintele Charles de Gaulle și cancelarul federal Konrad Adenauer hotărăsc, la sfârșitul primei lor întrevederi, să pună capăt dușmăniei istorice între Franța și Germania

🗒️1959: Sonda sovietică Luna 2 ajunge pe Lună, devenind primul obiect făcut de om care a atins suprafața lunară

🗒️1960: S-a constituit „Organizația Statelor Exportatoare de Petrol” (OPEC)

🗒️1975: Pictura lui Rembrandt van Rijn Rondul de noapte, este atacată cu un cuțit de pâine de către un profesor șomer, Wilhelmus de Rijk, rezultând mai multe tăieturi mari în zigzag, de până la 30 cm lungime. Pictura a fost restaurată cu succes după patru ani, dar unele dovezi ale daunelor sunt încă vizibile de aproape. De Rijk s-a sinucis în aprilie 1976, înainte să fi putut fi acuzat

🗒️1979: Președintele afgan Nur Muhammad Taraki este asasinat în urma ordinului lui Hafizullah Amin, care devine noul președinte

🗒️1998: Începutul de an școlar în România vine cu anumite schimbări ale ministrului Andrei Marga: programe școlare noi, introducerea calificativelor în locul notelor la clasele I-IV, introducerea examenului de capacitate pentru absolvenții clasei a VIII-a, manuale noi, alternative, pentru clasele I-IV, studiul obligatoriu al religiei

🗒️1999: Otopeni: aeronava Falcon 900 care transporta spre București o delegație guvernamentală condusă de ministrul adjunct de Externe Yannis Kranidiotis a fost implicată într-un accident de aviație soldat cu moartea a 7 din cele 13 persoane aflate la bord

🗒️2000: Microsoft lansează Windows Me

🗒️2015: Se realizează prima observare a undelor gravitaționale