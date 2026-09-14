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Care e principala cauză a accidentelor mortale în București. Comisar Brigada Rutieră: Se menține trendul, dar îngrijorarea vine de la trotinete

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Claudiu Costea, comisar-șef al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Capitalei, a explicat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, care este principala cauză a accidentelor mortale din București. Per total, în 2025, au fost mai puține accidente grave față de media ultimilor 5 ani. Cu toate acestea, în 2025, 38 de persoane și-au pierdut viața în accidente grave în Capitală.

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„Suntem pe un trend descendent în ceea ce privește accidentele grave. În 2025 au fost 38 de persoane care și-au pierdut viața, 309 au fost rănite grav și 59 de persoane au fost rănite ușor. În continuare avem problema indisciplinei pietonale. Se menține în top indisciplina pietonală (principala cauză a accidentelor mortale – n.r.), și aici mă refer la traversarea neregulamentară, sau pietonii care circulă pe partea carosabilă”, a precizat Claudiu Costea în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Este alarmant numărul de accidente cauzate de trotinetele electrice

Comisarul-șef din cadrul Brigăzii Rutiere București a mai spus faptul că numărul accidentelor din cauza trotinetelor electrice este alarmant.

„Ceea ce este alarmant, și este bine să cunoască bucureștenii, este folosirea trotinetelor electrice. În primele 6 luni avem o creștere a numărului de accidente grave raportat la anul precedent. Și pe noi ne îngrijorează acest aspect”, a mai declarat Claudiu Costea.

Comisar Brigada Rutieră: „Distanța de acasă până la școală este foarte scurtă, iar unii aleg să folosească mașina”

Tot în emisiunea „Cu Gândul la București”,  Costea a explicat ce soluții a găsit Poliția Rutieră pentru traficul infernal din Capitală.

„Recomandăm o planificare a traseului, iar acolo unde este posibil, folosirea transportului în comun.

Sunt situații în care distanța de la domiciliu până la școală este foarte scurtă, iar cetățenii, din comoditate, aleg să folosească mașina personală, pe care o opresc, o parchează, 2, 3 sau 5 minute pe partea carosabilă (…) un alt aspect îl reprezintă opririle sau staționările ilegale. Nu te poți opri 2 minute ca să-ți iei un covrig. Nu ar trebui să mai facem asta, mai ales când traficul este sufocant”, a precizat Claudiu Costea.

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