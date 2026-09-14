Una dintre marile mize ale scrutinului este viitorul Democraților Suedezi, partid antiimigrație cu rădăcini în extrema dreaptă, care a susținut din Parlament guvernul Kristersson în ultimii patru ani.

Înaintea alegerilor, premierul a promis că, în cazul unei victorii a blocului său, partidul va putea primi pentru prima dată portofolii ministeriale.

Rezultatele preliminare indică însă o scădere a susținerii pentru Democrații Suedezi, de la aproximativ 20% la scrutinul precedent la circa 17,5%.

Ar fi primul recul al partidului în ceea ce privește atât procentul de voturi, cât și numărul de mandate în perioada în care Jimmie Åkesson s-a aflat la conducerea formațiunii.