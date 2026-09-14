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🚨 Rezultate finale preliminare după alegerile din Suedia: stânga are doar trei mandate avans în fața dreptei, după numărarea a 95% voturi

Rezultate finale preliminare după alegerile din Suedia: stânga are doar trei mandate avans în fața dreptei, după numărarea a 95% voturi
Magdalena Andersson și Ulf Kristersson - Foto: Facebook
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08:05

Democrații Suedezi pierd teren, dar pot ajunge pentru prima dată la guvernare

Una dintre marile mize ale scrutinului este viitorul Democraților Suedezi, partid antiimigrație cu rădăcini în extrema dreaptă, care a susținut din Parlament guvernul Kristersson în ultimii patru ani.

Înaintea alegerilor, premierul a promis că, în cazul unei victorii a blocului său, partidul va putea primi pentru prima dată portofolii ministeriale.

Rezultatele preliminare indică însă o scădere a susținerii pentru Democrații Suedezi, de la aproximativ 20% la scrutinul precedent la circa 17,5%.

Ar fi primul recul al partidului în ceea ce privește atât procentul de voturi, cât și numărul de mandate în perioada în care Jimmie Åkesson s-a aflat la conducerea formațiunii.

Posibila intrare a partidului în guvern a devenit una dintre temele centrale ale campaniei și a mobilizat inclusiv personalități importante ale vieții culturale suedeze.

07:45

Social-democraţii spun că sunt "pregătiţi” să guverneze

Magdalenei Andersson, șefa social-democraţilor din Suedia s-a declarat „pregătită” să guverneze ţara, în urma alegerilor parlamentare de duminică, după numărarea a aproape 95% din secțiile de votare.

Andersson are, luni dimineață, un avantaj extrem de fragil: 176 de mandate din cele 349 ale Parlamentului, față de 173 pentru blocul de dreapta al premierului Ulf Kristersson.

Rezultatul definitiv ar putea fi cunoscut cel mai devreme miercuri, după numărarea voturilor rămase, inclusiv a celor din străinătate.

„Deocamdată, suntem în frunte. Şi dacă acest lucru se confirmă, atunci Suedia va avea un nou guvern”, a declarat Magdalena Andersson, lidera Partidului Social-Democrat și fost prim-ministru al Suediei, în fața susținătorilor reuniți la Stockholm.

07:25

Suedia, la trei mandate de schimbarea puterii. Magdalena Andersson conduce în fața premierului Kristersson

După o noapte tensionată, opoziția formată din blocul de stânga conduce la limită, după numărarea a aproape 95% din secțiile de votare.

La ora 2 dimineața, distribuția mandatelor era de 176 pentru opoziție și 173 pentru partidele din coaliția Tidö. Ulterior, partidele din coaliția Tidö au recuperat teren, iar diferența s-a redus la un singur mandat, scorul fiind de 175-174.

Luni dimineață, la ora 5:00, rezultatul preliminar este din nou de 176 la 173. Alianța roșu-verde (stânga) conduce astfel cu trei locuri.

Numărarea preliminară a voturilor va continua miercuri, 16 septembrie. Aceasta va include numărarea voturilor exprimate anticipat și a celor exprimate în străinătate.

Suedia a traversat o noapte electorală dramatică, în care diferența dintre cele două mari blocuri politice s-a schimbat pe măsură ce voturile au fost numărate.

Luni, la ora 05:00 dimineața, după circa 95% din circumscripțiile centralizate, opoziția de centru-stânga condusă de social-democrata Magdalena Andersson are un avantaj extrem de fragil: 176 de mandate din cele 349 ale Parlamentului, față de 173 pentru blocul de dreapta al premierului Ulf Kristersson, potrivit svt.se.

Rezultatul preliminar poate redeschide pentru Andersson drumul către funcția de prim-ministru, pierdută în 2022, dar lupta pentru putere este departe de a fi încheiată.

De cealaltă parte, una dintre marile mize ale scrutinului este viitorul Democraților Suedezi, partid antiimigrație cu rădăcini în extrema dreaptă, care a susținut din Parlament guvernul Kristersson în ultimii patru ani. Înaintea alegerilor, premierul a promis că, în cazul unei victorii a blocului său, partidul va putea primi pentru prima dată portofolii ministeriale.

Rezultatele preliminare indică însă o scădere a susținerii pentru Democrații Suedezi, de la aproximativ 20% la scrutinul precedent la circa 17,5%.

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