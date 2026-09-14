Război în Ucraina, ziua 1.663. Trump îi cere lui Zelenski să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de motorină din Rusia

Războiul din Ucraina a intrat luni, 14 septembrie 2026, în a 1663-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele american Donald Trump a declarat că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, trebuie să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de diesel din Rusia, în contextul creșterii prețurilor la pompă.

Creșteri de preț la motorină

„Domnul Zelenski are un singur lucru de făcut. Trebuie să înceteze să lovească motorina în Rusia. Să atace ținte, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a spus Donald Trump într-un scurt dialog cu jurnaliștii în a doua zi a sejurului în Irlanda, petrecut pe terenul său de golf din Doonbeg. Președintele american a făcut aceste declarații în condițiile în care, vineri, 11 septembrie, prețul motorinei a depășit pentru prima dată 6 dolari pe galon (3,78 litri), creștere determinată de războiul din Orientul Mijlociu și de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești. Această creștere a prețurilor este foarte nepopulară în Statele Unite și ar putea influența alegerile legislative de la începutul lunii noiembrie.

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În fața atacurilor repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii sale petroliere, Moscova a prelungit un moratoriu decis la sfârșitul lunii iulie asupra exporturilor sale de motorină.

Agenția americană de informații despre energie (EIA) a avertizat că situația privind produsele rafinate riscă să nu se îmbunătățească în următoarele luni, stocurile de diesel fiind la „un nivel scăzut”, iar prețuri vor rămâne „la un nivel ridicat”.

Donald Trump a avut adesea relații dificile cu Volodimir Zelenski, părând uneori că preia argumentele Rusiei, alteori părând dispus să reia ajutorul militar american pentru Kiev. Întâlnirea celor doi în Biroul Oval în februarie 2025, în cadrul căreia președintele ucrainean a fost sever certat și admonestat pentru că nu a mulțumit suficient Washingtonului a rămas în amintirea publicului.

După mai multe luni de întrerupere, SUA au reluat recent eforturile de a relansa negocierile menite să pună capăt conflictului de peste patru ani din Ucraina. Weekendul trecut, emisarii speciali ai președintelui american, Jared Kushner și Steve Witkoff, au mers la Moscova și apoi, pentru prima dată, la Kiev.