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Cum arată sala cu 400 de locuri în care are loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Bolojan cu Daniel Bota. Mirii, așteptați în „palazzo” cu sute de flori și candelabre pe mese

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În această seară are loc un eveniment cu ștaif, la Oradea. Lucia-Maria Bolojan, fiica fostului premier Ilie Bolojan, și Daniel Bota, fost fotbalist și actual antreprenor, iau parte la petrecerea de nuntă, după ce și-au pus pirostriile. Sala cu 400 de locuri în care are loc petrecerea este la „Palazzo Grand Hall”, din Oradea. Intrarea mirilor va fi așteptată cu nerăbdare de invitați, iar sala a fost împodobită din timp cu sute de flori albe. Pe mesele invitaților „tronează” candelabre, iar de-a lungul sălii pot fi observate lumânări albe.

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Ziua de 14 noiembrie a venit cu un eveniment de răsunet pe plaiurile bihorene. Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit astăzi, iar petrecerea de nuntă are loc la un local de lux din Oradea, potrivit surselor Gândul. Mirele, Daniel Bota, este fost fotbalist și actual antreprenor, iar evenimentul are două perechi de nași.

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Cum arată sala cu 400 de locuri în care are loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Bolojan cu Daniel Bota. Mirii, așteptați în „palazzo” cu sute de flori și candelabre pe mese. Foto: capturi video Instagram.

Ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună din Oradea, iar petrecerea este programată la „Palazzo Grand Hall”, un local cu aproximativ 400 de locuri. Printre invitați se vor număra rude, prieteni, oameni de afaceri, dar și politicieni. Potrivit surselor Gândul, Ilie Bolojan s-ar fi implicat personal în organizarea nunții fiicei sale.

Lucia-Maria Bolojan și Daniel Bota

Mirii, așteptați în „palazzo” cu sute de flori, lumânări albe și candelabre

De altfel, înainte de sosirea invitaților, localul de lux a încărcat un videoclip în care le arată urmăritorilor de pe social media interiorul sălii în care se desfășoară petrecerea de nuntă. Încă din primele secunde ale videoclipului se poate observa modul în care sunt aranjate mesele, precum și decorațiunile folosite pentru eveniment.

Mirii, așteptați în „palazzo” cu sute de flori și candelabre pe mese. Foto: capturi video Instagram.

De altfel, se pot observa sute de flori albe poziționate de-a lungul săii, dar și candelabre impunătoare care „sălășluiesc” pe mesele invitaților. Totodată, pot fi observate și o serie de lumânări albe așezate ca decor – un simbol al purității și al unui nou început.

În cadru mai apare și un panou ce conține o fotografie cu mirii, precum și inițialele lor.

Invitații au început să sosească la local

Printre primii invitați ajunși la nunta fiicei lui Ilie Bolojan s-au numărat Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta. Aceștia au venit la petrecerea organizată la „Palazzo Grand Hall”. Vezi AICI imaginile.

De altfel, Ilie Bolojan, tatăl Luciei-Maria, a oferit și primele declarații, după ce mirii și-au unit destinele. Vezi AICI.

Sursă video: Instagram/Palazzoweddinghall

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