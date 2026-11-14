SUA renunță la retragerile masive de trupe din Europa și iau în calcul reducerea efectivelor cu doar 5.000 de militari. Motivele care au schimbat planurile Pentagonului

Statele Unite analizează în prezent o reducere de doar 5.000 de militari americani din cei circa 80.000 staționați în Europa. Aliații europeni se temeau anterior că SUA ar putea reduce efectivele cu până la 25.000 de soldați. Schimbarea de abordare a Washingtonului se datorează creșterii cheltuielilor țărilor europene pentru apărare, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Conducerea Pentagonului a realizat, de asemenea, cât de mult se bazează armata americană pe forțele amplasate în Europa pentru a proiecta puterea Statelor Unite în Orientul Mijlociu, unde războiul din Iran continuă să se prelungească.

Una dintre persoanele familiarizate cu această problemă a declarat că aliații se așteaptă acum la o reducere totală de aproximativ 5.000 de soldați americani. Cu toate acestea, decizia finală aparține președintelui Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru că nu au ajutat SUA și Israelul în războiul împotriva Teheranului.

„Avem o mulțime de resurse aici, exact unde le dorim”, a declarat Matt Whitaker, principalul trimis al lui Trump la NATO, la începutul acestei luni, când a discutat despre posibile reduceri de trupe. „Nu mă aștept la nimic important”.

Grosul reducerilor de trupe americane se va concentra asupra Germaniei, unde este staționat cel mai mare contingent. În același timp, flancul estic ar urma să fie consolidat, iar țările care se învecinează cu Rusia s-au oferit să plătească o parte din costuri, printre care și România.

Subsecretarul Apărării pentru Politici, Elbridge Colby, urmează să prezinte un raport oficial secretarului Apărării, Pete Hegseth, cu privire la modificările propuse.

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din NATO și șeful Comandamentului European al SUA, a prezentat echipei lui Colby o serie de scenarii potențiale spre examinare în septembrie. Hegseth urmează să-i prezinte recomandările finale lui Trump pe 1 decembrie.

Aliații nu își fac iluzii cu privire la motivația din spatele revizuirii Pentagonului, care vine în urma anilor de frustrare bipartizană cu privire la dezechilibrul contribuțiilor alianței la securitatea europeană.

„America nu poate avea grijă de apărarea Europei mai mult decât o fac aliații noștri”, le-a spus Hegseth aliaților NATO la începutul acestui an, când a anunțat revizuirea. „Europa poate și trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea sa convențională”.

Însă, pe măsură ce războiul din Iran se prelungește, activele americane din Europa s-au dovedit valoroase și uneori vulnerabile, în ciuda tensiunilor dintre Washington și capitalele europene de la începutul conflictului.

„Ei privesc lucrurile așa cum sunt, direct, prin prisma intereselor americane”, a declarat secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, reporterilor, în timpul unei vizite la Washington la mijlocul lunii octombrie. „Deși uneori se spune că SUA se află în Europa pentru a o ajuta, cred că realitatea este că SUA se află în Europa pentru că acest lucru este în beneficiul SUA”.

Efortul de război al SUA împotriva Iranului s-a bazat în mare măsură pe bazele europene și pe capacitatea de a survola teritoriul aliaților. Chiar dacă administrația a cerut aliaților să intensifice eforturile, cheltuind mai mult pentru propria apărare și oferind sprijin logistic operațiunilor militare americane, Trump și consilierii săi au antagonizat partenerii – determinându-i pe unii să pună la îndoială angajamentul american față de apărarea Europei.

Anul trecut, Congresul a adoptat o lege care restricționează capacitatea Departamentului Apărării de a reduce numărul trupelor din Europa, interzicând Pentagonului să reducă numărul de soldați sub 76.000, să renunțe la baze militare sau să retragă echipamente majore fără a consulta aliații și fără a efectua o analiză detaliată a riscurilor privind impactul.