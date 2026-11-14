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Dronă interceptată la est de Insula Șerpilor. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Dronă interceptată la est de Insula Șerpilor. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
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O țintă aeriană a fost interceptată la est de Insula Șerpilor, sâmbătă seara, 14 noiembrie 2026. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol.

Update. MApN anunță că alerta aeriană a încetat la ora 21:37.

Radarele MApN au detectat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor, în seara de 14 noiembrie. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj Ro-Alert la ora 20:51.

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MApN anunță că o altă țintă aeriană a fost detectată în zona Insulei Șerpilor

„În cursul acestei seri, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de est a județului Tulcea, iar la ora 20.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Vom reveni cu informații suplimentare”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale pe Facebook.

Navă cargo lovită de dronă, în apropiere de Insula Șerpilor

Alerta vine după ce o navă cargo a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale României. Ținta aeriană fusese detectată în zona Insulei Șerpilor. Incidentul a avut loc vineri seară, la 6,8 mile marine nord-est de Sfântu Gheorghe, la ora 21:40. Niciun marinar nu a fost rănit, iar impactul nu a provocat un incendiu. Drona ar fi distrus doar macaraua de marfă a navei Larissa 1, care se îndrepta spre rada portului Sulina, înainte de a ajunge în Ucraina.

De altfel, tot în această dimineață, o altă țintă aeriană a fost detectată în zona Insulei Şerpilor. A fost emis mesaj Ro-Alert în Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol și în acest caz. Locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj Ro-Alert la ora 4:45, urmat de o nouă alertă pentru zona de nord, la 5:39. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 5:52, potrivit MApN.

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