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Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”

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Ilie Bolojan a avut o primă reacție după ce fiica sa cea mare, Lucia Maria, și-a unit destinele cu Daniel Bota, în cadrul unei ceremonii organizate sâmbătă, la Oradea. Întrebat ce sfat i-a oferit fiicei sale în ziua nunții, fostul premier a vorbit despre bucuria pe care o simte orice părinte într-un asemenea moment.

„Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și, pentru mine, e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot”, a declarat Ilie Bolojan.

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan s-a căsătorit

Lucia Maria Bolojan, de profesie arhitectă, s-a căsătorit cu Daniel Bota, originar din zona Munților Apuseni. Cei doi au fost colegi de liceu și au o relație de lungă durată.

Cununia religioasă a avut loc la Biserica cu Lună din Oradea, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din oraș. Ulterior, mirii și invitații au mers la sala de evenimente Palazzo Grand Hall, unde a fost organizată petrecerea de nuntă.

După cununia civilă, alaiul nuntașilor a traversat centrul Oradei, iar invitații au fost surprinși în timp ce se deplasau pe jos prin oraș, în ținute de ceremonie.

La eveniment au participat și mai mulți reprezentanți ai Partidului Național Liberal, printre care primarul Oradei, Florin Birta.

Daniel Bota a avut în trecut o carieră în fotbal, evoluând pentru FC Bihor în 2013, când echipa activa în Liga a II-a. În prezent, acesta activează în mediul privat, ca antreprenor.

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