Fosta soție și actuala parteneră a lui Ilie Bolojan s-au întrecut în ținute de lux la nunta fiicei fostului premier. Cele două au etalat haine și accesorii de mii de euro. Cât a costat fiecare obiect în parte

La nunta la care Ilie Bolojan este socru mic, fosta soție și actuala iubită a fostului premier s-au întrecut în haine și accesorii de lux. Cele două au venit aranjate din cap până în picioare cu haine și accesorii care ajung să coste aproape 7.500 de euro.

De remarcat că, după ceremonia religioasă, actuala iubită a lui Ilie Bolojan s-a urcat într-o mașină, cu șofer, un SUV BMW electric, al cărei preț de bază începe de la 100.000 de euro, în condițiile în care austeritatea se pare că ajunge peste tot, dar mai puțin la partenera de viață a fostului premier.

Actuala iubită a lui Ilie Bolojan, Ioana Fâșie, a venit la nunta fiicei fostului premier într-o rochie care se vinde pe unul dintre cele mai mari site-uri de branduri de lux. Prețul pentru rochia albastră se ridică la 2.888 de euro, cu TVA inclus.

Există însă și o variantă mai „ieftină”, de peste 1.000 de euro pentru rochia purtată de partenera fostului premier.

Ținuta a fost asortată și ea cu o geantă pe măsură, al cărei preț ajunge la 960 de euro. O geantă din piele de la un producător care se marketează cu cea mai bună piele italiană.

Pantofii care au completat ținuta Ioanei Fâșie costă și ei aproximativ 160 de euro, când nu sunt la reducere. Sunt pantofi negri, din piele, cu ornamente metalice pe partea din față. În total, actuala iubită a lui Ilie Bolojan a plătit 4.000 de euro pentru ținuta cu care a venit la nunta Luciei Maria.

Fosta soție a lui Ilie Bolojan, poșetă de peste 2.000 de euro

Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Floriana Bolojan, s-a remarcat prin geanta cu care și-a accesorizat ținuta. Prețul acesteia se ridică până la 2.475 de euro, dacă nu este la reducere, și poartă numele de „Diamond box clutch”.

Pantofii purtați de fosta soție a lui Ilie Bolojan la nunta fiicei lorPantofii au avut și ei un preț pe măsura ținutei. Sandalele cu toc purtate de Floriana Bolojan, așa cum sunt prezentate de producător, au un preț de 875 de lire, sumă care se apropie de 1.000 de euro, dacă facem conversia.

Genta cu care fosta soție a lui Ilie Bolojan și-a accesorizat ținuta la nunta fiicei lor Totalul pe care îl adună pantofii și geanta ajunge la puțin peste 3.460 de euro, ceea ce face din ținuta ei una cu aproape 550 de euro mai ieftină decât cea a actualei iubite a lui Ilie Bolojan.

Blănurile nu au lipsit de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Tot acest peisaj de lux a fost completat și de nelipsitele blănuri. Mai multe doamne și domnișoare de la nunta la care Ilie Bolojan este socru mic s-au remarcat purtând obiecte vestimentare făcute din blana unor animale.Le-au asortat la ținutele de gală și nu s-au despărțit de ele nici atunci când erau în interior.