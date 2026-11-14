Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Bistrița-Năsăud. O femeie de 33 de ani a murit, iar fetița ei de 3 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost lovite de un autoturism

Tragedie în Bistrița-Năsăud. O femeie de 33 de ani a murit, iar fetița ei de 3 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost lovite de un autoturism

Tragedie în Bistrița-Năsăud. O femeie de 33 de ani a murit, iar fetița ei de 3 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost lovite de un autoturism
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incident tragic a avut loc, sâmbătă seara, 13 noiembrie, pe DN 17, în localitatea Tiha Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud. O femeie de 33 de ani a murit, iar fetița ei de 3 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost lovite de un autoturism.

Un șofer de 27 de ani a lovit femeia de 33 de ani și fetița de trei ani, în timp ce traversau șoseaua. La fața locului au intervenit echipaje SMURD și ambulanța. Femeia a fost găsită în stop cardiorespirator, iar medicii nu au reușit să o salveze.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Tragedie în Bistrița-Năsăud. O femeie de 33 de ani a murit, iar fetița ei de 3 ani a ajuns în stare gravă la spital. Cele două  au fost lovite de un autoturism. Foto: ISU BN.

„Pompierii militari intervin în localitatea Tiha Bârgăului, în urma unui accident rutier în care două persoane, un adult și un minor, ambele de sex feminin, au fost acroșate de un autovehicul.

Din primele informații, cele două victime sunt inconștiente. Persoana adultă se află în stop cardiorespirator, iar minora este inconștientă, dar prezintă respirație.

La locul evenimentului au fost alocate un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud.

Intervenția este în dinamică, echipajele medicale acționând pentru acordarea asistenței medicale de urgență și stabilizarea victimelor”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Fiica ei, în vârstă de 3 ani, a ajuns în stare gravă la spital

Fetița de 3 ani, inconștientă și cu suspiciune de hemoragie intracraniană, a fost transportată la spital. Șoferul nu consumase alcool sau substanțe interzise. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele accidentului. Primul om care a intervenit și a început resuscitarea a fost soldatul Tănasă Bogdan, potrivit ISU Bistrița-Năsăud.

„În urma accidentului rutier minora în vârstă de 3 ani, aflată în stare de inconștiență și cu suspiciune de hemoragie intracraniană, a fost transportată de urgență la UPU SMURD Bistrița, pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

În cazul femeii în vârstă de 33 de ani, aflată în stop cardiorespirator, echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul acesteia.

Menționăm faptul că primul care a ajuns la locul accidentului și a inițiat manevrele de resuscitare a fost soldatul Tănasă Bogdan, care a intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor, până la preluarea victimei de către echipajele medicale specializate”, transmite ISU Bistrița-Năsăud.

Fetița de trei ani a ajuns la Spitalul Județean din Bistrița intubată și ventilată mecanic. Medicii au stabilizat-o. În prezent, fetița este supusă investigațiilor medicale.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIVFosta soție și actuala parteneră a lui Ilie Bolojan s-au întrecut în ținute de lux la nunta fiicei fostului premier. Cele două au etalat haine și accesorii de mii de euro. Cât a costat fiecare obiect în parte
22:06
Fosta soție și actuala parteneră a lui Ilie Bolojan s-au întrecut în ținute de lux la nunta fiicei fostului premier. Cele două au etalat haine și accesorii de mii de euro. Cât a costat fiecare obiect în parte
ALERTĂDronă interceptată la est de Insula Șerpilor. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
21:44
Dronă interceptată la est de Insula Șerpilor. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
FLASH NEWSRogobete pregătește schimbări pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân. Ce proceduri ar putea fi decontate
21:35
Rogobete pregătește schimbări pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân. Ce proceduri ar putea fi decontate
VIDEOCum arată sala cu 400 de locuri în care are loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Bolojan cu Daniel Bota. Mirii, așteptați în „palazzo” cu sute de flori și candelabre pe mese
20:55
Cum arată sala cu 400 de locuri în care are loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Bolojan cu Daniel Bota. Mirii, așteptați în „palazzo” cu sute de flori și candelabre pe mese
VIDEOIlie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
20:14
Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
INCIDENTCaz suspect de toxiinfecție alimentară în Arad. Un copil și doi adulți au ajuns la spital, după ce au mâncat telemea cumpărată de la o unitate din parcarea unui hipermarket
20:09
Caz suspect de toxiinfecție alimentară în Arad. Un copil și doi adulți au ajuns la spital, după ce au mâncat telemea cumpărată de la o unitate din parcarea unui hipermarket
Mediafax
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
Prosport.ro
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Mediafax
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Click
Primele imagini cu fiica lui Ilie Bolojan în rochie de mireasă! Cum a arătat Lucia Maria în ziua nunții
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Planeta Marte ar putea fi încă activă din punct de vedere vulcanic. Ce indică noi scurgeri misterioase de gaz?
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
NEWS ALERTSUA renunță la retragerile masive de trupe din Europa și iau în calcul reducerea efectivelor cu doar 5.000 de militari. Motivele care au schimbat planurile Pentagonului
22:31
SUA renunță la retragerile masive de trupe din Europa și iau în calcul reducerea efectivelor cu doar 5.000 de militari. Motivele care au schimbat planurile Pentagonului
FLASH NEWSMotivul pentru care toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate timp de patru ore. Un fir de cupru vechi a dat peste cap mii de curse aeriene
21:01
Motivul pentru care toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate timp de patru ore. Un fir de cupru vechi a dat peste cap mii de curse aeriene
INEDITNoi detalii despre cel mai periculos obiect de pe Pământ, care te poate ucide în doar 5 minute
20:51
Noi detalii despre cel mai periculos obiect de pe Pământ, care te poate ucide în doar 5 minute
INEDITÎn septembrie 2023, seismometrele din toată lumea au detectat un semnal neobișnuit, care s-a repetat la fiecare 92 de secunde, timp de 9 zile. Oamenii de știință nu au reușit inițial să identifice sursa vibrațiilor
19:57
În septembrie 2023, seismometrele din toată lumea au detectat un semnal neobișnuit, care s-a repetat la fiecare 92 de secunde, timp de 9 zile. Oamenii de știință nu au reușit inițial să identifice sursa vibrațiilor
REACȚIEMinistrul de Interne laudă comportamentul protestatarilor de la manifestația pentru Călin Georgescu: ”Au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”
19:38
Ministrul de Interne laudă comportamentul protestatarilor de la manifestația pentru Călin Georgescu: ”Au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”
FLASH NEWSPremieră pentru locatarii unui bloc cu 4 etaje din România. Au început lucrările pentru construcția primului lift exterior. La cât ajunge investiția
19:29
Premieră pentru locatarii unui bloc cu 4 etaje din România. Au început lucrările pentru construcția primului lift exterior. La cât ajunge investiția

Cele mai noi

Trimite acest link pe