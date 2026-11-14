Tragedie în Bistrița-Năsăud. O femeie de 33 de ani a murit, iar fetița ei de 3 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost lovite de un autoturism

Un incident tragic a avut loc, sâmbătă seara, 13 noiembrie, pe DN 17, în localitatea Tiha Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud. O femeie de 33 de ani a murit, iar fetița ei de 3 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost lovite de un autoturism.

Un șofer de 27 de ani a lovit femeia de 33 de ani și fetița de trei ani, în timp ce traversau șoseaua. La fața locului au intervenit echipaje SMURD și ambulanța. Femeia a fost găsită în stop cardiorespirator, iar medicii nu au reușit să o salveze.

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„Pompierii militari intervin în localitatea Tiha Bârgăului, în urma unui accident rutier în care două persoane, un adult și un minor, ambele de sex feminin, au fost acroșate de un autovehicul. Din primele informații, cele două victime sunt inconștiente. Persoana adultă se află în stop cardiorespirator, iar minora este inconștientă, dar prezintă respirație. La locul evenimentului au fost alocate un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud. Intervenția este în dinamică, echipajele medicale acționând pentru acordarea asistenței medicale de urgență și stabilizarea victimelor”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Fiica ei, în vârstă de 3 ani, a ajuns în stare gravă la spital

Fetița de 3 ani, inconștientă și cu suspiciune de hemoragie intracraniană, a fost transportată la spital. Șoferul nu consumase alcool sau substanțe interzise. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele accidentului. Primul om care a intervenit și a început resuscitarea a fost soldatul Tănasă Bogdan, potrivit ISU Bistrița-Năsăud.

„În urma accidentului rutier minora în vârstă de 3 ani, aflată în stare de inconștiență și cu suspiciune de hemoragie intracraniană, a fost transportată de urgență la UPU SMURD Bistrița, pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

În cazul femeii în vârstă de 33 de ani, aflată în stop cardiorespirator, echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul acesteia.

Menționăm faptul că primul care a ajuns la locul accidentului și a inițiat manevrele de resuscitare a fost soldatul Tănasă Bogdan, care a intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor, până la preluarea victimei de către echipajele medicale specializate”, transmite ISU Bistrița-Năsăud.

Fetița de trei ani a ajuns la Spitalul Județean din Bistrița intubată și ventilată mecanic. Medicii au stabilizat-o. În prezent, fetița este supusă investigațiilor medicale.