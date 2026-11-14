Motivul pentru care toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate timp de patru ore. Un fir de cupru vechi a dat peste cap mii de curse aeriene

Casa Albă a oferit sâmbătă mai multe detalii despre problema care a dus la defectarea echipamentelor de control al traficului aerian vineri, când toate zborurile la nivel național au fost suspendate pentru aproximativ 4 ore, relatează BBC

Zborurile în și din SUA au fost reluate sâmbătă, după cea mai lungă întrerupere de la atacurile din 11 septembrie 2001. Este a doua oară în istoria recentă când sunt suspendate la nivel naţional toate decolările.

Secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat că un contractor a efectuat o operațiune de rutină într-un turn de control al traficului pentru a înlocui o secțiune din rețeaua învechită, care funcționa pe cabluri de cupru, cu un cablu modern din fibră de sticlă.

În timpul lucrărilor de mentenanță, noua conexiune și un router înlocuit au „inundat” cu date și au suprasolicitat echipamentele vechi de telecomunicații din rețea. Defecțiunea a provocat întreruperi intermitente de comunicații și goluri pe radare în cele 22 de centre regionale care dirijează traficul aerian pe teritoriul SUA.

Din motive de siguranță, Administrația Federală a Aviației (FAA) a emis un ordin de oprire la sol a tuturor decolărilor timp de peste patru ore, în timp ce aeronavele aflate deja în aer au putut ateriza.

Conform datelor FlightAware, peste 7.700 de zboruri au fost anulate și alte mii au înregistrat întârzieri masive vineri, afectând aproximativ 1,5 milioane de pasageri. Efectele în lanț au continuat și sâmbătă, cu alte câteva mii de curse anulate sau întârziate, inclusiv din cauza echipajelor care și-au atins limita legală de ore de muncă.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a anunțat o investigație pentru a stabili dacă incidentul a fost cauzat de cablul de cupru vechi sau de incompetența contractorului. Totodată, administrația Trump folosește acest incident pentru a cere Congresului aprobarea unui buget de peste 30 de miliarde de dolari destinat modernizării infrastructurii aeriene învechite a SUA.

Anul trecut, Congresul a aprobat 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de comunicaţii învechit al FAA, iar vineri, FAA şi Casa Albă au solicitat Congresului încă 30,1 miliarde de dolari pentru a rezolva alte probleme.