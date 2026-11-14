Prima pagină » Știri externe » Motivul pentru care toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate timp de patru ore. Un fir de cupru vechi a dat peste cap mii de curse aeriene

Motivul pentru care toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate timp de patru ore. Un fir de cupru vechi a dat peste cap mii de curse aeriene

Motivul pentru care toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate timp de patru ore. Un fir de cupru vechi a dat peste cap mii de curse aeriene
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Casa Albă a oferit sâmbătă mai multe detalii despre problema care a dus la defectarea echipamentelor de control al traficului aerian vineri, când toate zborurile la nivel național au fost suspendate pentru aproximativ 4 ore, relatează BBC

Zborurile în și din SUA au fost reluate sâmbătă, după cea mai lungă întrerupere de la atacurile din 11 septembrie 2001. Este a doua oară în istoria recentă când sunt suspendate la nivel naţional toate decolările.

Secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat că un contractor a efectuat o operațiune de rutină într-un turn de control al traficului pentru a înlocui o secțiune din rețeaua învechită, care funcționa pe cabluri de cupru, cu un cablu modern din fibră de sticlă.

În timpul lucrărilor de mentenanță, noua conexiune și un router înlocuit au „inundat” cu date și au suprasolicitat echipamentele vechi de telecomunicații din rețea. Defecțiunea a provocat întreruperi intermitente de comunicații și goluri pe radare în cele 22 de centre regionale care dirijează traficul aerian pe teritoriul SUA.

Din motive de siguranță, Administrația Federală a Aviației (FAA) a emis un ordin de oprire la sol a tuturor decolărilor timp de peste patru ore, în timp ce aeronavele aflate deja în aer au putut ateriza.

Conform datelor FlightAware, peste 7.700 de zboruri au fost anulate și alte mii au înregistrat întârzieri masive vineri, afectând aproximativ 1,5 milioane de pasageri. Efectele în lanț au continuat și sâmbătă, cu alte câteva mii de curse anulate sau întârziate, inclusiv din cauza echipajelor care și-au atins limita legală de ore de muncă.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a anunțat o investigație pentru a stabili dacă incidentul a fost cauzat de cablul de cupru vechi sau de incompetența contractorului. Totodată, administrația Trump folosește acest incident pentru a cere Congresului aprobarea unui buget de peste 30 de miliarde de dolari destinat modernizării infrastructurii aeriene învechite a SUA.

Anul trecut, Congresul a aprobat 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de comunicaţii învechit al FAA, iar vineri, FAA şi Casa Albă au solicitat Congresului încă 30,1 miliarde de dolari pentru a rezolva alte probleme.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂAcuzațiile privind o a treia aventură a fostului CEO Nvidia amplifică speculațiile despre divorț. Soția lui Jensen Huang ar putea primi la partaj jumătate din averea sa de 140 de miliarde de dolari, devenind cel mai scump divorț din istorie
19:05
Acuzațiile privind o a treia aventură a fostului CEO Nvidia amplifică speculațiile despre divorț. Soția lui Jensen Huang ar putea primi la partaj jumătate din averea sa de 140 de miliarde de dolari, devenind cel mai scump divorț din istorie
ȘOCANTUn parlamentar ucrainean și-a expus, fără să vrea, părțile intime într-o transmisiune TV în direct, în timpul unui interviu despre criza energetică din Ucraina
17:36
Un parlamentar ucrainean și-a expus, fără să vrea, părțile intime într-o transmisiune TV în direct, în timpul unui interviu despre criza energetică din Ucraina
FLASH NEWSUn director al Nvidia a vândut acțiuni de aproape un miliard de dolari înainte de scandalul de spionaj care a dus la demisia CEO-ului Jensen Huang
16:19
Un director al Nvidia a vândut acțiuni de aproape un miliard de dolari înainte de scandalul de spionaj care a dus la demisia CEO-ului Jensen Huang
PROTEST🚨 Franța a trimis în stradă 70.000 de polițiști pentru proteste. Cum folosesc autoritățile o lege împotriva terorismului pentru a descuraja manifestațiile din stradă
15:31
🚨 Franța a trimis în stradă 70.000 de polițiști pentru proteste. Cum folosesc autoritățile o lege împotriva terorismului pentru a descuraja manifestațiile din stradă
NEWS ALERTVladimir Putin le-a cerut emisarilor lui Donald Trump retragerea NATO la pozițiile din 1997, când România nu făcea parte din alianță. Moscova vrea sfere de influență în Europa ca în Războiul Rece
14:25
Vladimir Putin le-a cerut emisarilor lui Donald Trump retragerea NATO la pozițiile din 1997, când România nu făcea parte din alianță. Moscova vrea sfere de influență în Europa ca în Războiul Rece
NEWS ALERTCuba se pregătește de un posibil atac al SUA. Avertismentul lansat de președintele Miguel Díaz-Canel
13:06
Cuba se pregătește de un posibil atac al SUA. Avertismentul lansat de președintele Miguel Díaz-Canel
Mediafax
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
Prosport.ro
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Mediafax
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Click
Primele imagini cu fiica lui Ilie Bolojan în rochie de mireasă! Cum a arătat Lucia Maria în ziua nunții
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Planeta Marte ar putea fi încă activă din punct de vedere vulcanic. Ce indică noi scurgeri misterioase de gaz?
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
VIDEOCum arată sala cu 400 de locuri în care are loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Bolojan cu Daniel Bota. Mirii, așteptați în „palazzo” cu sute de flori și candelabre pe mese
20:55
Cum arată sala cu 400 de locuri în care are loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Bolojan cu Daniel Bota. Mirii, așteptați în „palazzo” cu sute de flori și candelabre pe mese
INEDITNoi detalii despre cel mai periculos obiect de pe Pământ, care te poate ucide în doar 5 minute
20:51
Noi detalii despre cel mai periculos obiect de pe Pământ, care te poate ucide în doar 5 minute
VIDEOIlie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
20:14
Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
INCIDENTCaz suspect de toxiinfecție alimentară în Arad. Un copil și doi adulți au ajuns la spital, după ce au mâncat telemea cumpărată de la o unitate din parcarea unui hipermarket
20:09
Caz suspect de toxiinfecție alimentară în Arad. Un copil și doi adulți au ajuns la spital, după ce au mâncat telemea cumpărată de la o unitate din parcarea unui hipermarket
INEDITÎn septembrie 2023, seismometrele din toată lumea au detectat un semnal neobișnuit, care s-a repetat la fiecare 92 de secunde, timp de 9 zile. Oamenii de știință nu au reușit inițial să identifice sursa vibrațiilor
19:57
În septembrie 2023, seismometrele din toată lumea au detectat un semnal neobișnuit, care s-a repetat la fiecare 92 de secunde, timp de 9 zile. Oamenii de știință nu au reușit inițial să identifice sursa vibrațiilor
REACȚIEMinistrul de Interne laudă comportamentul protestatarilor de la manifestația pentru Călin Georgescu: ”Au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”
19:38
Ministrul de Interne laudă comportamentul protestatarilor de la manifestația pentru Călin Georgescu: ”Au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”

Cele mai noi

Trimite acest link pe