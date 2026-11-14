Amendă record de 805 milioane de euro pentru Meta în Italia. Facebook a accesat fără acord galeriile foto ale utilizatorilor de Android

Italia a aplicat o amendă record de 805 milioane de euro companiei Meta pentru accesarea fotografiilor, a videoclipurilor și metadatelor utilizatorilor de Android fără consimțământul acestora. Sancțiunea se referă la opțiunea „Obține sugestii din galeria foto la navigarea pe Facebook”, care analizează galeria telefonului pentru a propune poze sau clipuri pentru postat.

Meta a accesat fotografii, videoclipuri și metadate aferente stocate pe smartphone-urile utilizatorilor italieni prin intermediul aplicației Facebook fără a obține consimțământul și fără a-i informa în mod adecvat, a declarat autoritatea de reglementare italiană într-un comunicat emis sâmbătă. Se estimează că aproximativ 20 de milioane de utilizatori de Android au fost afectați.

„Nu suntem deloc de acord cu evaluarea faptelor și a aplicării legii de către autoritatea italiană pentru protecția datelor și considerăm că cuantumul amenzii este disproporționat”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta într-un comunicat transmis prin e-mail.

„Aceasta este o funcție simplă care îi ajută pe oameni să posteze fotografii și videoclipuri pe Facebook”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Utilizatorii trebuie să acorde permisiunea pe dispozitivul lor înainte ca funcția să poată funcționa și pot modifica această permisiune oricând în setările lor. Intenționăm să facem apel.”

Un avertisment generic care precede solicitările Facebook de accesare a bibliotecii foto a unui telefon nu este suficient pentru a-l anunța pe utilizator că ar autoriza și sugestiile galeriei, a declarat autoritatea de reglementare italiană. Meta are la dispoziție 60 de zile pentru a introduce o cerere separată, specifică de consimțământ pentru această funcție și trebuie să o mențină dezactivată în mod implicit.

Autoritatea italiană a declarat că își rezervă dreptul de a efectua o investigație separată cu privire la o nouă funcție lansată în 2026, care permite procesarea în cloud a conținutului din galeriile utilizatorilor.

Amenda reflectă, de asemenea, o acțiune anterioară din 2019 împotriva companiei, a declarat autoritatea de reglementare. Aceasta este echivalentă cu aproximativ 0,47% din veniturile globale ale grupului.

Sancțiunea sporește presiunea reglementărilor europene asupra Meta în ceea ce privește gestionarea datelor utilizatorilor și funcționarea platformelor sale. Comisia Europeană a amendat anul trecut compania cu 200 de milioane de euro pentru modelul său inițial de publicitate „consimțământ sau plată”, susținând că utilizatorilor nu li s-a oferit un serviciu echivalent care să utilizeze mai puține date personale.

Meta a contestat această decizie și și-a modificat ulterior opțiunile de publicitate. De asemenea, Meta a primit o sancțiune antitrust de 798 de milioane de euro din partea UE în noiembrie 2024 pentru că a legat Facebook Marketplace de rețeaua sa socială și a impus condiții comerciale neloiale furnizorilor rivali de anunțuri clasificate.