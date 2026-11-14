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George Simion, interviu în presa internațională, în ziua în care 10.000 de români au ieșit în stradă: „Dacă mai există dreptate, Georgescu va fi eliberat. Dacă nu orchestrau ei totul, ar fi câștigat alegerile”

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Ziua de sâmbătă, 14 noiembrie, a fost marcată de un protest masiv în București. Peste 10.000 de cetățeni s-au adunat în zona Parcului Izvor, la mitingul organizat în fața Palatului Parlamentului. Apoi, o parte dintre aceștia au pornit către Arestul Central, pentru a protesta. În aceeași zi, George Simion a susținut un scurt interviu în presa internațională. Liderul AUR a precizat că „dacă mai există dreptate, Georgescu va fi eliberat”.

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George Simion a acordat un interviu scurt pentru Vox Populi, înainte de a ajunge la mulțimea care protesta în fața Palatului Parlamentului. Liderul AUR a susținut că dosarul lui Călin Georgescu are legătură cu anularea alegerilor din 2024 și acuză Uniunea Europeană că ar fi orchestrat situația. Liderul AUR a mai afirmat că Georgescu ar trebui eliberat din arest, „dacă mai există justiție în România”.

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Ce a declarat George Simion

Reporter VoxPopuli: George, îmi poți spune exact pentru ce este acuzat Călin Georgescu?
George Simion: Îl țin în închisoare pentru că a câștigat corect primul tur al alegerilor din 2024, apoi le-au anulat pentru că nu era candidatul bun pentru Bruxelles. Acum de 45 de zile îl țin în închisoare. Oamenii sunt în stradă să protesteze.
Reporter VoxPopuli: Crezi că Uniunea Europeană a orchestrat această arestare a sa?
George Simion: Dacă nu ar fi orchestrat, ar fi câștigat alegerile, dacă nu, ar fi furat electoratul în 2025. De aceea sunt oamenii nemulțumiți. Ei creează un haos în economia noastră.
Reporter VoxPopuli: Și, în final, cum crezi că se va termina? Crezi că va fi eliberat sau crezi că îl vor ține în continuare în arest cât mai mult?
George Simion: Dacă încă mai există justiție în societatea noastră, va fi eliberat.

Peste 10.000 de români au ieșit în stradă pentru a protesta

Sâmbătă, 14 noiembrie, peste 10.000 de români au ieșit în stradă pentru a protesta, în zona Parcului Izvor. Ulterior, peste 2.000 de manifestanți s-au deplasat la Arestul Central, unde jandarmii au instituit un dispozitiv de securitate. Protestatarii au scandat numele lui Călin Georgescu, dar și diverse mesaje precum: „Jos dictatura”, „Ați arestat un om nevinovat!”, „Justiție, nu corupție”, „Nicușor, nu uita, România nu-i a ta!”.

Sursă video: X/VoxPopuli

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