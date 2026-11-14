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Noi detalii despre cel mai periculos obiect de pe Pământ, care te poate ucide în doar 5 minute

Noi detalii despre cel mai periculos obiect de pe Pământ, care te poate ucide în doar 5 minute
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Un studiu recent dezvăluie noi detalii despre formarea uneia dintre cele mai periculoase structuri radioactive de pe Pământ: „Piciorul de Elefant”, o masă solidificată de materiale rezultate în urma accidentului nuclear de la Cernobîl. Nivelul extrem de ridicat al radiațiilor emise de această formațiune poate provoca efecte grave asupra organismului, iar o expunere suficient de îndelungată poate deveni fatală, scrie publicația LADbible.

Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul 4 al Centralei Nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, a explodat în timpul unui test de siguranță. Accidentul a fost provocat de o combinație de erori umane și deficiențe de proiectare ale reactorului de tip RBMK-1000.

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Două persoane au murit în noaptea exploziei, iar numeroși alți oameni au fost afectați de expunerea la radiații. În urma dezastrului, autoritățile au evacuat zeci de mii de locuitori din zonele contaminate.

Cum s-a format „lava radioactivă” de la Cernobîl

Printre cele mai periculoase consecințe ale accidentului s-a numărat formarea unor mase de material extrem de radioactive, cunoscute sub denumirea de corium sau lavă radioactivă”.

Una dintre cele mai cunoscute formațiuni de acest fel este „Piciorul de Elefant”, denumită astfel datorită aspectului său asemănător cu piciorul unui elefant. Aceasta s-a format prin topirea și amestecarea materialelor provenite din reactor cu elementele de construcție ale clădirii.

Deși au trecut aproape patru decenii de la accident, cercetătorii continuă să studieze aceste formațiuni pentru a înțelege mai bine procesele care au avut loc în interiorul reactorului distrus.

În cadrul unui nou studiu publicat în revista „Progress in Nuclear Energy”, oamenii de știință au analizat modul în care s-a format lava radioactivă și transformările prin care aceasta a trecut.

„După explozie, interacțiunea dintre resturile nucleului distrus și materialele de construcție a avut loc în fosta cameră de sub reactor, 305/2, ducând la formarea lavei”, au explicat cercetătorii.

Aceștia au identificat, de asemenea, o evoluție complexă a structurii materialului. Analiza zirconului a evidențiat mai multe etape de creștere, dizolvare și recristalizare, indicând faptul că lava de la Cernobîl a trecut printr-o serie de transformări în timpul formării sale.

Ce au descoperit cercetătorii în interiorul formațiunii

Folosind tehnici avansate de microscopie, cercetătorii au identificat particule microscopice bogate în uraniu, încorporate în masa solidificată.

Analizele au arătat că aceste particule au fost afectate, de-a lungul timpului, de procese precum topirea, dizolvarea și cristalizarea. Descoperirile oferă informații importante despre modul în care materialele radioactive s-au comportat după accident și despre transformările lor ulterioare.

De ce este atât de periculos „Piciorul de Elefant”

Formațiunea a fost descoperită la câteva luni după explozie, de echipele care au pătruns în interiorul reactorului distrus. Nivelurile extrem de ridicate ale radiațiilor au făcut ca apropierea de aceasta să fie extrem de periculoasă.

Potrivit relatărilor istorice, în primii ani de după accident, „Piciorul de Elefant” emitea aproximativ 10.000 de roentgeni pe oră, o valoare uriașă, care putea provoca doze letale într-un interval foarte scurt.

Un articol publicat în revista „Nautilus” descrie efectele dramatice ale expunerii la niveluri atât de ridicate de radiații. În cazul unei expuneri intense, organismul poate suferi leziuni celulare grave, iar simptomele sindromului acut de iradiere pot include greață, vărsături, diaree și hemoragii.

Totuși, timpul necesar pentru acumularea unei doze letale depinde de intensitatea radiației, distanța față de sursă, durata expunerii și protecția existentă. Prin urmare, afirmația că cinci minute sunt suficiente pentru a provoca moartea trebuie interpretată în contextul nivelurilor de radiații măsurate în perioada imediat următoare accidentului, nu ca o valoare universal valabilă în prezent.

Cât de periculos este locul în prezent

Zona reactorului numărul 4 rămâne contaminată radioactiv, iar accesul în anumite spații este strict controlat. Deși nivelurile de radiații ale formațiunii au scăzut în timp prin dezintegrarea radioactivă, „Piciorul de Elefant” continuă să reprezinte un obiect de interes major pentru cercetători.

Studierea sa îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine comportamentul materialelor nucleare în condiții extreme și să găsească metode mai sigure de gestionare a deșeurilor radioactive rezultate în urma unor accidente nucleare.

Cernobîl rămâne astfel unul dintre cele mai importante locuri de studiu pentru cercetarea efectelor unui accident nuclear major, iar „Piciorul de Elefant” este una dintre cele mai impresionante dovezi ale forței distructive a dezastrului din 1986.

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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