Prima pagină » Actualitate » 16 Noiembrie, calendarul zilei: Ion Cristoiu împlinește 78 de ani. 10 ani de la decesul lui Daniel Prodan. S-a dat în folosință metroul din București

16 Noiembrie, calendarul zilei: Ion Cristoiu împlinește 78 de ani. 10 ani de la decesul lui Daniel Prodan. S-a dat în folosință metroul din București

Elena Stănică-Ezeanu
16 Noiembrie, calendarul zilei: Ion Cristoiu împlinește 78 de ani. 10 ani de la decesul lui Daniel Prodan. S-a dat în folosință metroul din București
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Mediafaxfoto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 16 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ion Cristoiu, născut pe 16 noiembrie 1948, în satul Găgești, județul Vrancea, este jurnalist, scriitor și analist politic, una dintre figurile cunoscute ale presei românești de după 1989. Absolvent al Facultății de Filosofie a Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 1971, și-a început cariera jurnalistică la revista Viața Studențească, colaborând ulterior cu mai multe publicații, printre care Scânteia Tineretului și Teatrul. Numele său este strâns legat de înființarea cotidianului Evenimentul Zilei, în 1992, publicație pe care a condus-o până în 1997 și care a avut un rol important în transformarea presei românești după căderea regimului comunist. De-a lungul carierei, a publicat numeroase articole, comentarii politice și volume de proză și publicistică. Printre lucrările sale se numără Povestitorii, Un pesimist la sfârșit de mileniu și seria Istoria ca telenovelă. În prezent, Ion Cristoiu colaborează cu publicația Gândul, unde participă la emisiuni și dezbateri pe teme politice, sociale și internaționale, fiind o prezență constantă în spațiul public prin comentariile și analizele sale.

Ion Cristoiu

Născut pe 23 martie 1972, la Satu Mare, Daniel Prodan a fost unul dintre cei mai apreciați fundași centrali ai fotbalului românesc și un important component al Generației de Aur. Și-a început cariera la Olimpia Satu Mare, iar consacrarea a cunoscut-o la Steaua București, unde a evoluat în perioada 1992-1997 și a câștigat cinci titluri consecutive de campion al României. Ulterior, a jucat în străinătate, la Atlético Madrid și Glasgow Rangers, revenind apoi în fotbalul românesc. Pentru echipa națională a României a adunat 54 de selecții, participând la Campionatul Mondial din 1994, unde a evoluat în toate cele cinci partide ale tricolorilor, precum și la Campionatul European din 1996. A rămas în memoria suporterilor pentru determinarea, forța și devotamentul demonstrate pe teren. După retragerea din activitatea de fotbalist, a continuat să fie implicat în fotbal, inclusiv în activitatea administrativă. Daniel Prodan s-a stins din viață pe 16 noiembrie 2016, la numai 44 de ani, în urma unui infarct. În semn de omagiu, stadionul din Satu Mare îi poartă numele, iar memoria sa rămâne vie în rândul iubitorilor fotbalului românesc.

Daniel Prodan

La 16 noiembrie 1979, Bucureștiul intra într-o nouă etapă a dezvoltării transportului public, odată cu punerea în funcțiune experimentală, cu public, a primului tronson al metroului. Evenimentul a reprezentat un moment important în modernizarea Capitalei și în istoria transportului urban din România. Primul tronson al Magistralei I avea o lungime de aproximativ 8,1 kilometri și cuprindea șase stații: Semănătoarea (astăzi Petrache Poenaru), Grozăvești, Eroilor, Izvor, Piața Unirii și Timpuri Noi. Lucrările de construcție începuseră în septembrie 1975, iar realizarea infrastructurii a presupus eforturi tehnice și inginerești considerabile. La început, metroul a funcționat în regim experimental, transportând călători pe traseul dintre Semănătoarea și Timpuri Noi. Inaugurarea oficială a avut loc ulterior, la 19 decembrie 1979. De-a lungul deceniilor, rețeaua s-a extins continuu, devenind unul dintre cele mai importante mijloace de transport ale Bucureștiului. Astăzi, metroul este indispensabil pentru mobilitatea zilnică a milioane de locuitori și vizitatori ai Capitalei.

Metrou București, 1979

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂42 î.Hr.: Tiberius 🇮🇹♛ al doilea împărat roman, fiul adoptiv al lui Octavianus Augustus
🎂1930: Salvatore Riina 🇮🇹 membru al mafiei siciliene, cel mai puternic membru al acesteia la începutul anilor 1980
🎂1944: Radu Nunweiller 🇷🇴⚽️ A cunoscut consacrarea la FC Dinamo București, pentru care a jucat timp de 13 ani. A evoluat la Campionatul Mondial din 1970
🎂1948: Ion Cristoiu 🇷🇴📰
🎂1967: Lisa Bonet 🇺🇸🎬 Angel Heart (1987), Enemy of the State (1998), High Fidelity (2000)
🎂1967: George Maior 🇷🇴🗣️
🎂1968: Cătălin Tolontan 🇷🇴📰
🎂1972: Aurelia Dobre 🇷🇴🤸🏻‍♀️ dublă campioană mondială la campionatele mondiale de gimnastică artistică din 1987 și laureată cu argint olimpic la Seul 1988
🎂1974: Andru Donalds 🇯🇲🎤 Mishale (1995)
🎂1974: Paul Scholes 🇬🇧⚽️ a jucat toată cariera la Manchester United
🎂1977: Maggie Gyllenhaal 🇺🇸🎬
🎂1984: Gemma Atkinson 🇬🇧🎬
🎂1985: Sanna Marin 🇫🇮🗣️ prim-ministru al Finlandei
🎂1993: Nélson Semedo 🇵🇹⚽️

Decese 🕯

🕯️1876: Karl Ernst von Baer 🇪🇪🔬 fondatorul embriologiei
🕯️1960: Clark Gable 🇺🇸🎬 unul din marii actori americani de film, cunoscut și ca The King of Hollywood. Pe aripile vântului (1939)
🕯️1973: Alan Watts 🇬🇧🇺🇸✒️ cunoscut mai ales pentru popularizarea filozofiei orientale printre europeni
🕯️2016: Daniel Prodan 🇷🇴⚽️ a jucat la Campionatul Mondial din 1994 și la Campionatul European din 1996, iar la echipa de club are multiple prezențe în Liga Campionilor cu Steaua București. A murit la 44 de ani după ce a suferit un infarct
🕯️2019: Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz 🇷🇴🗣️

Evenimente📋

📋🕊️ Ziua internațională pentru toleranță
📋📜 Ziua Patrimoniului Mondial (World Heritage Day)
📋🪡Ziua Artizanatului (Ziua Patrimoniului Mondial)

Calendar 🗒️

🗒️1364: Începutul domniei lui Vladislav Vlaicu în Țara Românească
🗒️1485: Lupta de la Cătlăbuga; Ștefan cel Mare îi învinge pe otomani
🗒️1532: Francisco Pizarro și oamenii săi îl captureazî pe împăratul incaș Atahualpa în Bătălia de la Cajamarca
🗒️1793: Revoluția franceză: 90 de preoți romano-catolici dizidenți sunt executați prin înec la Nantes
🗒️1849: Un tribunal rus l-a condamnat pe Fiodor Dostoievski la moarte pentru activități anti-guvernamentale; execuția lui a fost anulată în ultimul moment, pedeapsa fiind comutată în exil în Siberia
🗒️1855: Exploratorul britanic David Livingstone este primul european care ajunge la cascada Victoria
🗒️1881: La București a fost înființată Facultatea de Teologie ortodoxă
🗒️1885: George Eastman, fondator al companiei Kodak, a inventat în SUA pelicula de nitroceluloză pentru a imprima imagini
🗒️1907: După ce cu doi ani în urmă nu au reușit să constituie un stat al SUA, cele cinci triburi civilizate s-au unit cu teritoriul Oklahoma și au format al 46-lea stat al Uniunii
🗒️1916: „Bătalia pentru București”, cea mai mare operațiune militară a armatei române din anul 1916, condusă de generalul Constantin Prezan, prin care se încerca apărarea Capitalei
🗒️1920: S-a încheiat revoluția din Rusia, începută în primăvara anului 1918
🗒️1933: SUA și URSS stabilesc relații diplomatice oficiale
🗒️1938: Chimistul elvețian Albert Hofmann a sintetizat pentru prima oară drogul halucinogen LSD la laboratoarele Sandoz din Basel
🗒️1945: Reprezentanții a 44 de state participante la Conferința de la Londra au semnat Actul constitutiv al UNESCO; a intrat în vigoare pe 4 noiembrie 1946
🗒️1957: Începe la Moscova, consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste din 64 de țări. Se adoptă o declarație care condamnă „revizionismul” în general, iar în mod special „revizionismul” iugoslav
🗒️1965: Programul Venera: Uniunea Sovietică lansează sonda spațială Venera 3 spre Venus, care va fi prima navă spațială care va ajunge la suprafața unei alte planete
🗒️1974: Mesajul Arecibo către posibili extratereștri este trimis în spațiu sub forma unui semnal radio de la observatorul Arecibo
🗒️1979: S-a dat în folosință, experimental, primul tronson al magistralei 1 a metroului din București între stațiile Timpuri Noi și Semănătoarea
🗒️1988: A fost adoptată Declarația de suveranitate a Republicii Estonia, prin care se recunoștea supremația legilor estoniene asupra celor unionale
🗒️1990: Grupul pop Milli Vanilli este deposedat de premiul Grammy pentru că duo-ul nu a cântat deloc pe albumul Girl You Know It’s True. Muzicienii din studio au furnizat toate vocile
🗒️1998: Înființarea Ziarului Financiar
🗒️2000: Bill Clinton devine primul președinte american care vizitează Vietnamul
🗒️2014: Al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România. Klaus Iohannis a obținut 54,43% din voturi la turul doi al alegerilor prezidențiale, iar Victor Ponta a fost votat de 45,56% dintre alegători

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SPORTÎntr-o piață de 1,1 miliarde de lei, doar unu din 10 români merge la o sală de fitness
08:17
Într-o piață de 1,1 miliarde de lei, doar unu din 10 români merge la o sală de fitness
ANALIZĂ EXCLUSIVCum afectează oprirea investițiilor, decisă de Mercedes-Benz, fabricile din România care dau deja semne de criză. Gigantul auto e pe piața locală de 30 de ani
08:00
Cum afectează oprirea investițiilor, decisă de Mercedes-Benz, fabricile din România care dau deja semne de criză. Gigantul auto e pe piața locală de 30 de ani
LIVE UPDATERăzboi în Ucraina, ziua 1.726. Zelenski anunță o întâlnire „istorică” a coaliției europene. „100% în favoarea victoriei”
07:34
Război în Ucraina, ziua 1.726. Zelenski anunță o întâlnire „istorică” a coaliției europene. „100% în favoarea victoriei”
EXCLUSIVDrama lui Valer Ciobănescu, șoferul de autobuz și lider de sindicat care a primit preaviz de concediere din STB: „Nici soția mea nu are venit, pentru că e grav bolnavă”
06:00
Drama lui Valer Ciobănescu, șoferul de autobuz și lider de sindicat care a primit preaviz de concediere din STB: „Nici soția mea nu are venit, pentru că e grav bolnavă”
EXCLUSIVRomanticii incurabili de dincolo de gratii. Plicuri pline cu droguri, sub formă de scrisori de dragoste, ajung în penitenciare. De multe ori, gardienii spulberă romantismul și descoperă adevărate rețele
05:00
Romanticii incurabili de dincolo de gratii. Plicuri pline cu droguri, sub formă de scrisori de dragoste, ajung în penitenciare. De multe ori, gardienii spulberă romantismul și descoperă adevărate rețele
FLASH NEWSBăsescu, sceptic în privința raportului despre anularea alegerilor din 2024: „Dacă Serviciile aveau informaţia, o puneau de mult pe masa preşedintelui”
23:05
Băsescu, sceptic în privința raportului despre anularea alegerilor din 2024: „Dacă Serviciile aveau informaţia, o puneau de mult pe masa preşedintelui”
Mediafax
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Adevarul
Cel mai lung viaduct din vestul României se apropie de finalizare. Cum au progresat lucrările la „autostrada cu tuneluri”
Mediafax
O țară închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia de la 1 decembrie, după o tentativă de sabotaj
Click
Situație revoltătoare la bloc! Un locatar a sunat la 112 din cauza plânsetelor unui bebeluș. Ce spun autoritățile despre astfel de reclamații
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Cancan.ro
Portarul Jesus Owono și-a aflat PEDEAPSA la aproape 2 săptămâni de la moartea lui Jesus de Miguel
Ce se întâmplă doctore
Ceaiul de vâsc: remediul din bătrâni pentru tensiune care poate deveni toxic
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cum a fost condamnat la moarte Dostoievski şi scăpat în ultimul moment
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
FLASH NEWSScandal politic în Israel: Gadi Eisenkot cere plecarea imediată a lui Netanyahu: „Amenință democrația israeliană. Nu mai poate rămâne niciun minut în plus”. Ce acuzații grave îi sunt aduse fostului premier
07:31
Scandal politic în Israel: Gadi Eisenkot cere plecarea imediată a lui Netanyahu: „Amenință democrația israeliană. Nu mai poate rămâne niciun minut în plus”. Ce acuzații grave îi sunt aduse fostului premier
EXCLUSIVAcuzații grave într-o mare companie din România. Directoarea cu salariu de 12.000 de euro pe lună, izolată într-o cameră frigorifică
05:00
Acuzații grave într-o mare companie din România. Directoarea cu salariu de 12.000 de euro pe lună, izolată într-o cameră frigorifică
CONTROVERSĂJensen Huang pregătește revenirea la șefia Nvidia. Greii tehnologiei din Silicon Valley fac lobby intens pe lângă consiliul de administrație și Casa Albă pentru repunerea sa în funcția de CEO al companiei
23:41
Jensen Huang pregătește revenirea la șefia Nvidia. Greii tehnologiei din Silicon Valley fac lobby intens pe lângă consiliul de administrație și Casa Albă pentru repunerea sa în funcția de CEO al companiei
REACȚIEUn nou apel al lui David Popovici către Guvern pentru plata banilor datorați sportivilor: „Foarte mulţi dintre colegii mei depind de asta” / „Le este foarte dificil”
22:28
Un nou apel al lui David Popovici către Guvern pentru plata banilor datorați sportivilor: „Foarte mulţi dintre colegii mei depind de asta” / „Le este foarte dificil”
EXCLUSIVIoana Ene Dogioiu îl apără pe Bolojan în scandalul „Alai de SPP la nuntă”, dezvăluit de Gândul, și susține că „nu am informația că mașina ar fi mers undeva fără fostul premier”. Vezi cum se încurcă în explicații fosta jurnalistă, în ciuda pozelor incriminatoare
22:13
Ioana Ene Dogioiu îl apără pe Bolojan în scandalul „Alai de SPP la nuntă”, dezvăluit de Gândul, și susține că „nu am informația că mașina ar fi mers undeva fără fostul premier”. Vezi cum se încurcă în explicații fosta jurnalistă, în ciuda pozelor incriminatoare
EMISIUNIMarius Tucă Show începe luni, 16 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitată: Oana Eftimie
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 16 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitată: Oana Eftimie

Cele mai noi

Trimite acest link pe