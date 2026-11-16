Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 16 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ion Cristoiu, născut pe 16 noiembrie 1948, în satul Găgești, județul Vrancea, este jurnalist, scriitor și analist politic, una dintre figurile cunoscute ale presei românești de după 1989. Absolvent al Facultății de Filosofie a Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 1971, și-a început cariera jurnalistică la revista Viața Studențească, colaborând ulterior cu mai multe publicații, printre care Scânteia Tineretului și Teatrul. Numele său este strâns legat de înființarea cotidianului Evenimentul Zilei, în 1992, publicație pe care a condus-o până în 1997 și care a avut un rol important în transformarea presei românești după căderea regimului comunist. De-a lungul carierei, a publicat numeroase articole, comentarii politice și volume de proză și publicistică. Printre lucrările sale se numără Povestitorii, Un pesimist la sfârșit de mileniu și seria Istoria ca telenovelă. În prezent, Ion Cristoiu colaborează cu publicația Gândul, unde participă la emisiuni și dezbateri pe teme politice, sociale și internaționale, fiind o prezență constantă în spațiul public prin comentariile și analizele sale.

Născut pe 23 martie 1972, la Satu Mare, Daniel Prodan a fost unul dintre cei mai apreciați fundași centrali ai fotbalului românesc și un important component al Generației de Aur. Și-a început cariera la Olimpia Satu Mare, iar consacrarea a cunoscut-o la Steaua București, unde a evoluat în perioada 1992-1997 și a câștigat cinci titluri consecutive de campion al României. Ulterior, a jucat în străinătate, la Atlético Madrid și Glasgow Rangers, revenind apoi în fotbalul românesc. Pentru echipa națională a României a adunat 54 de selecții, participând la Campionatul Mondial din 1994, unde a evoluat în toate cele cinci partide ale tricolorilor, precum și la Campionatul European din 1996. A rămas în memoria suporterilor pentru determinarea, forța și devotamentul demonstrate pe teren. După retragerea din activitatea de fotbalist, a continuat să fie implicat în fotbal, inclusiv în activitatea administrativă. Daniel Prodan s-a stins din viață pe 16 noiembrie 2016, la numai 44 de ani, în urma unui infarct. În semn de omagiu, stadionul din Satu Mare îi poartă numele, iar memoria sa rămâne vie în rândul iubitorilor fotbalului românesc.

La 16 noiembrie 1979, Bucureștiul intra într-o nouă etapă a dezvoltării transportului public, odată cu punerea în funcțiune experimentală, cu public, a primului tronson al metroului. Evenimentul a reprezentat un moment important în modernizarea Capitalei și în istoria transportului urban din România. Primul tronson al Magistralei I avea o lungime de aproximativ 8,1 kilometri și cuprindea șase stații: Semănătoarea (astăzi Petrache Poenaru), Grozăvești, Eroilor, Izvor, Piața Unirii și Timpuri Noi. Lucrările de construcție începuseră în septembrie 1975, iar realizarea infrastructurii a presupus eforturi tehnice și inginerești considerabile. La început, metroul a funcționat în regim experimental, transportând călători pe traseul dintre Semănătoarea și Timpuri Noi. Inaugurarea oficială a avut loc ulterior, la 19 decembrie 1979. De-a lungul deceniilor, rețeaua s-a extins continuu, devenind unul dintre cele mai importante mijloace de transport ale Bucureștiului. Astăzi, metroul este indispensabil pentru mobilitatea zilnică a milioane de locuitori și vizitatori ai Capitalei.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂42 î.Hr.: Tiberius 🇮🇹♛ al doilea împărat roman, fiul adoptiv al lui Octavianus Augustus

🎂1930: Salvatore Riina 🇮🇹 membru al mafiei siciliene, cel mai puternic membru al acesteia la începutul anilor 1980

🎂1944: Radu Nunweiller 🇷🇴⚽️ A cunoscut consacrarea la FC Dinamo București, pentru care a jucat timp de 13 ani. A evoluat la Campionatul Mondial din 1970

🎂1948: Ion Cristoiu 🇷🇴📰

🎂1967: Lisa Bonet 🇺🇸🎬 Angel Heart (1987), Enemy of the State (1998), High Fidelity (2000)

🎂1967: George Maior 🇷🇴🗣️

🎂1968: Cătălin Tolontan 🇷🇴📰

🎂1972: Aurelia Dobre 🇷🇴🤸🏻‍♀️ dublă campioană mondială la campionatele mondiale de gimnastică artistică din 1987 și laureată cu argint olimpic la Seul 1988

🎂1974: Andru Donalds 🇯🇲🎤 Mishale (1995)

🎂1974: Paul Scholes 🇬🇧⚽️ a jucat toată cariera la Manchester United

🎂1977: Maggie Gyllenhaal 🇺🇸🎬

🎂1984: Gemma Atkinson 🇬🇧🎬

🎂1985: Sanna Marin 🇫🇮🗣️ prim-ministru al Finlandei

🎂1993: Nélson Semedo 🇵🇹⚽️

Decese 🕯

🕯️1876: Karl Ernst von Baer 🇪🇪🔬 fondatorul embriologiei

🕯️1960: Clark Gable 🇺🇸🎬 unul din marii actori americani de film, cunoscut și ca The King of Hollywood. Pe aripile vântului (1939)

🕯️1973: Alan Watts 🇬🇧🇺🇸✒️ cunoscut mai ales pentru popularizarea filozofiei orientale printre europeni

🕯️2016: Daniel Prodan 🇷🇴⚽️ a jucat la Campionatul Mondial din 1994 și la Campionatul European din 1996, iar la echipa de club are multiple prezențe în Liga Campionilor cu Steaua București. A murit la 44 de ani după ce a suferit un infarct

🕯️2019: Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz 🇷🇴🗣️

Evenimente📋

📋🕊️ Ziua internațională pentru toleranță

📋📜 Ziua Patrimoniului Mondial (World Heritage Day)

📋🪡Ziua Artizanatului (Ziua Patrimoniului Mondial)

Calendar 🗒️

🗒️1364: Începutul domniei lui Vladislav Vlaicu în Țara Românească

🗒️1485: Lupta de la Cătlăbuga; Ștefan cel Mare îi învinge pe otomani

🗒️1532: Francisco Pizarro și oamenii săi îl captureazî pe împăratul incaș Atahualpa în Bătălia de la Cajamarca

🗒️1793: Revoluția franceză: 90 de preoți romano-catolici dizidenți sunt executați prin înec la Nantes

🗒️1849: Un tribunal rus l-a condamnat pe Fiodor Dostoievski la moarte pentru activități anti-guvernamentale; execuția lui a fost anulată în ultimul moment, pedeapsa fiind comutată în exil în Siberia

🗒️1855: Exploratorul britanic David Livingstone este primul european care ajunge la cascada Victoria

🗒️1881: La București a fost înființată Facultatea de Teologie ortodoxă

🗒️1885: George Eastman, fondator al companiei Kodak, a inventat în SUA pelicula de nitroceluloză pentru a imprima imagini

🗒️1907: După ce cu doi ani în urmă nu au reușit să constituie un stat al SUA, cele cinci triburi civilizate s-au unit cu teritoriul Oklahoma și au format al 46-lea stat al Uniunii

🗒️1916: „Bătalia pentru București”, cea mai mare operațiune militară a armatei române din anul 1916, condusă de generalul Constantin Prezan, prin care se încerca apărarea Capitalei

🗒️1920: S-a încheiat revoluția din Rusia, începută în primăvara anului 1918

🗒️1933: SUA și URSS stabilesc relații diplomatice oficiale

🗒️1938: Chimistul elvețian Albert Hofmann a sintetizat pentru prima oară drogul halucinogen LSD la laboratoarele Sandoz din Basel

🗒️1945: Reprezentanții a 44 de state participante la Conferința de la Londra au semnat Actul constitutiv al UNESCO; a intrat în vigoare pe 4 noiembrie 1946

🗒️1957: Începe la Moscova, consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste din 64 de țări. Se adoptă o declarație care condamnă „revizionismul” în general, iar în mod special „revizionismul” iugoslav

🗒️1965: Programul Venera: Uniunea Sovietică lansează sonda spațială Venera 3 spre Venus, care va fi prima navă spațială care va ajunge la suprafața unei alte planete

🗒️1974: Mesajul Arecibo către posibili extratereștri este trimis în spațiu sub forma unui semnal radio de la observatorul Arecibo

🗒️1979: S-a dat în folosință, experimental, primul tronson al magistralei 1 a metroului din București între stațiile Timpuri Noi și Semănătoarea

🗒️1988: A fost adoptată Declarația de suveranitate a Republicii Estonia, prin care se recunoștea supremația legilor estoniene asupra celor unionale

🗒️1990: Grupul pop Milli Vanilli este deposedat de premiul Grammy pentru că duo-ul nu a cântat deloc pe albumul Girl You Know It’s True. Muzicienii din studio au furnizat toate vocile

🗒️1998: Înființarea Ziarului Financiar

🗒️2000: Bill Clinton devine primul președinte american care vizitează Vietnamul

🗒️2014: Al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România. Klaus Iohannis a obținut 54,43% din voturi la turul doi al alegerilor prezidențiale, iar Victor Ponta a fost votat de 45,56% dintre alegători