Tensiuni în creștere în Orientul Mijlociu. Iranul a atacat cu drone un aliat al SUA pentru a doua oară în ultimele trei zile

Iranul a lansat duminică un nou atac cu drone asupra unei baze militare americane din Bahrain, în a doua încercare de a viza țara în ultimele trei zile.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) al țării a declarat că a vizat instalația radar americană de apărare aeriană de la baza aeriană al-Riffa din Bahrain folosind șase drone. Cu toate acestea, autoritățile locale au anunțat că sistemele de apărare au interceptat și distrus toate dronele înainte ca acestea să ajungă la țintă.

Atacul de duminică vine după ce, vineri, în mod similar, iranienii au lansat drone asupra Bahrainului pentru prima dată în ultimele două luni.

În prezent, SUA și Iranul se află în situație de impas cu privire la libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz. Înainte de debutul conflictului, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu gaze și petrol trecea prin această zonă. Acum, Teheranul insistă asupra controlului total al strâmtorii și atacă tot ceea ce consideră a fi trafic „neautorizat”.

Duminică, în timp ce sirenele răsunau în Bahrain, Ministerul de Interne a îndemnat cetățenii să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur. În același timp, Ministerul de Externe a declarat că „Regatul Bahrain condamnă în termenii cei mai duri atacurile brutale continue ale Iranului asupra teritoriului său și consideră Iranul pe deplin responsabil pentru consecințele acestora”.

La începutul acestei săptămâni, Statele Unite au efectuat atacuri asupra insulei Qeshm din strâmtoarea Ormuz, au precizat oficiali americani pentru CBS News. Washingtonul a descris aceste atacuri ca fiind limitate și defensive și au venit ca răspuns la focurile de armă trase de IRGC asupra unei aeronave americane.

Agenția de știri de stat iraniană IRNA a raportat luni explozii pe insula Qeshm, însă IRGC nu a comentat incidentul, dar a declarat că forțele sale au doborât două drone americane MQM-170 la sud de insulă și o dronă americană MQ-9 la est de strâmtoare.

SUA și Iranul au ajuns la un acord preliminar pentru a pune capăt războiului și a redeschide strâmtoarea în luna iunie, dar acesta a picat în câteva săptămâni, iar atacurile reciproce dintre cele două părți au fost reluate.