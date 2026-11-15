Un nou apel al lui David Popovici către Guvern pentru plata banilor datorați sportivilor: „Foarte mulţi dintre colegii mei depind de asta” / „Le este foarte dificil”

Campionul David Popovici a făcut un nou apel către Guvern pentru plata banilor datorați sportivilor. Acesta a avertizat că mulți dintre colegii săi depind de acești bani pentru a-și continua cariera în lumea sportului. Declarațiile au fost făcute la inaugurarea bazinului olimpic din Otopeni.
Sportivul român a spus că unele recompense au fost promise în urmă cu ani, iar întârzierile îi afectează pe sportivi. Înotătorul a explicat că își folosește vizibilitatea publică pentru a-i reprezenta pe cei care nu au aceeași posibilitate de a-și face vocea auzită. El a mai spus că mai multe guverne au promis să rezolve problema datoriilor restante. Înotătorul speră ca și actualul Executiv să sprijine lumea sportului.
„Cred că au fost multe, putem să le zicem şi personaje, multe guverne care au spus că îşi doresc să rezolve problema restanţelor premierilor. Am cumva speranţa că inclusiv din astfel de iniţiative se poate inspira şi noul Guvern, pentru a susţine, aşa cum pot ei, sportul.
Eu pot vorbi despre asta, am şi privilegiul de a vorbi în faţa multor camere şi am şi privilegiul de a nu depinde de fondurile alea care ne sunt datorate. Numai că încerc să vorbesc în numele colegilor care nu au poate o platformă atât de mare şi să le reamintesc celor care trebuie să vadă mesajul ăsta că foarte mulţi dintre colegii mei depind de asta”, a spus David Popovici, arată G4media.
David Popovici avertizează că mulți sportivi își susțin întreaga carieră din premiile promise de ani de zile. El spune că întârzierile îi pun în dificultate.
„Şi întreaga lor carieră, şi întregul lor parcurs sportiv, şi până la urmă e pâinea pe care o mănâncă, depind inclusiv de premierile promise cu ani şi ani şi ani în urmă, inclusiv de dinainte să fi ajuns ei campioni mondiali, europeni, olimpici.
Chestii pe care simţeau că se pot baza în momentul în care au decis că: «OK, voi lăsa totul deoparte, mă voi concentra strict pe sport». Dar uite, acum multora dintre ei, şi am vorbit personal cu mulţi, le este foarte dificil”, a declarat David Popovici.
David Popovici a mai atras atenția asupra premiilor restante și în trecut. Înotătorul spune că va continua să ceară autorităților plata recompenselor datorate sportivilor. Înotătorul spune că implicarea mediului privat ar putea ajuta la plata premiilor restante, în condițiile în care statul întârzie achitarea lor.
„Oricât de vocal aş fi, şi într-adevăr am fost şi sunt de fiecare dată când am ocazia să atrag atenţia asupra neregulilor sau asupra lipsei implicării statului în astfel de treburi, sunt totuşi un singur om.
Cred că trebuie să fim şi mai vocali legat de asta. Cât despre ce a putut să facă o companie privată, mi-ar plăcea foarte tare să văd astfel de iniţiative îmbrăţişate inclusiv de alte companii private, pentru că sunt extrem de mulţi bani la mijloc şi extrem de multe fonduri în multe alte companii private. Şi dacă statul întârzie sau poate nu o face niciodată, mi-ar plăcea să preia exemplul Grupului Ţiriac şi fundaţiei şi să se implice fiecare aşa cum poate”, a mai spus sportivul, citat de Digi24.