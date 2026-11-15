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Jensen Huang pregătește revenirea la șefia Nvidia. Greii tehnologiei din Silicon Valley fac lobby intens pe lângă consiliul de administrație și Casa Albă pentru repunerea sa în funcția de CEO al companiei

Jensen Huang pregătește revenirea la șefia Nvidia. Greii tehnologiei din Silicon Valley fac lobby intens pe lângă consiliul de administrație și Casa Albă pentru repunerea sa în funcția de CEO al companiei
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La scurt timp după plecarea din fruntea Nvidia, Jensen Huang pregătește terenul pentru revenirea sa la conducerea companiei. Fostul lider al gigantului tehnologic poartă discuții intense cu aliații săi apropiați pentru a-și recâștiga fotoliul de CEO, în timp ce un grup influent de susținători din sectorul tech face presiuni directe asupra consiliului de administrație pentru a-l primi înapoi.u

Huang a discutat cu confidenții săi posibilitatea revenirii în fruntea Nvidia, potrivit Financial Times, chiar în timp ce o anchetă independentă a consiliului de administrație al companiei investighează comportamentul său care a băgat compania de cipuri în criză și a dus la pierderi de 4 trilioane de dolari pe bursă în doar o săptămână.

Un aliat al lui Huang a declarat pentru FT că au format o „cameră de război” cu directori din Silicon Valley pentru a face lobby pentru revenirea fostului șef Nvidia și că vor încerca să obțină sprijin chiar și din partea Casei Albe. „Toți cei importanți din domeniul tehnologiei, în afara laboratoarelor de frontieră, îl iubesc pe Jensen”, a spus acesta.

Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, și Tim Sweeney, directorul executiv al Epic Games, s-au numărat printre cei care au susținut public revenirea lui Huang într-o scrisoare publică adresată consiliului de administrație.

Eforturile de repunere a acestuia în funcție se vor confrunta probabil cu un răspuns negativ de la Casa Albă, având în vedere că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a cerut duminică o „reorganizare dramatică” a conducerii companiei după plecarea lui Huang. Cu toate acestea, Huang are prieteni în rândul administrației americane, printre care și Donald Trump.

Directorul general al Arm, Rene Haas, a fost abordat de consiliul de administrație al Nvidia ca potențial succesor al lui Jensen Huang. Cu toate acestea, fondatorul Altimeter Capital, Brad Gerstner, și șeful de la Atreides Management, Gavin Baker, ambii acționari Nvidia, au publicat vineri o scrisoare deschisă către consiliul de administrație în care cereau să se lase „toate opțiunile pe masă, inclusiv potențiala revenire a lui Jensen Huang”.

Cei doi, ambii investitori mari în companie, au invocat „succesul extraordinar al conducerii lui Jensen Huang pe o perioadă lungă de timp și având în vedere incertitudinea masivă asociată cu evenimentele recente din jurul plecării sale” drept motive pentru grațiere.

Jensen Huang a demisionat din funcțiile de CEO, președinte și membru al consiliului de administrație al Nvidia pe 12 noiembrie, în urma unei cariere la conducerea companiei de 33 de ani. Totul a pornit de la o investigație publicată de The New York Times, care a dezvăluit o relație extraconjugală între Jensen Huang și Alice Huang, fostă directoare la compania Megaspeed din Singapore. Serviciile de informații americane au suspectat-o pe aceasta că ar fi facilitat livrări ilegale de microcipuri Nvidia către firme din China, acționând ca agent al serviciilor secrete chineze.

Deși inițial consiliul de administrație al Nvidia l-a susținut pe Huang, situația s-a schimbat dramatic pe 11 noiembrie, după ce s-a aflat că Jensen Huang a avut o a doua relație amoroasă cu Kimberly Powell, vicepreședinta departamentului de sănătate din cadrul companiei, care îi era subordonată direct. Ulterior au apărut informații și despre o a treia aventură.

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