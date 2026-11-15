Băsescu îl critică pe Nicușor Dan după conflictul cu Vanghele, dar îl atacă și pe jurnalist: „Vii la Cotroceni cu blugi jerpeliți, cu tricou cu mânecă scurtă, n-am nicio garanție că nu mirosea a transpirație”

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat conflictul dintre Nicușor Dan și jurnalistul Ovidiu Vanghele, care a avut loc la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, din 10 noiembrie. Băsescu a criticat modul în care șeful statului a gestionat situația și a susținut că putea rezolva mai simplu disputa cu jurnalistul. În același timp, fostul președinte a lansat și remarci la adresa lui Ovidiu Vanghele, criticând ținuta acestuia.

Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan după episodul Vanghele: ”Putea s-o rezolve în doi”

Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan putea evita escaladarea conflictului și putea discuta direct cu jurnalistul, fără să transforme episodul într-un moment tensionat în fața presei.

„Adevărul e că după două ore poți să faci greșeli dacă nu ești antrenat la astfel de ciocniri cu presa, dar, după părerea mea, chestiunea cu Vanghele a fost una pe care putea s-o rezolve în doi: să-i spună «Gigele, ia vino-ncoace, nu e în regulă cu asta, ți se pare că-s gunoi?»”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a criticat însă și apariția jurnalistului la Palatul Cotroceni, făcând referire la hainele cu care acesta s-a prezentat în fața președintelui.

„Și ziaristul… vii la Cotroceni… în niște blugi jerpeliți, un tricou cu mânecă scurtă, n-am nicio garanție că nu mirosea a transpirație.”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a vorbit și despre conferința de presă susținută de Nicușor Dan, despre care a spus că se aștepta să aducă lămuriri într-o altă problemă pe care o consideră importantă: raportul privind anularea alegerilor.

„Dacă este o problemă care este nelămurită și nu mai suportă mult să stea nelămurită, este problema raportului cu alegerile. Am crezut că face o astfel de conferință ca să ne dea o explicație. Nu-mi dau seama care-i atribuțiunea președintelui”, a mai spus Băsescu.

Cum a izbucnit conflictul dintre Nicușor Dan și Ovidiu Vanghele

Incidentul de la Cotroceni a avut loc pe 10 noiembrie, la finalul unei conferințe de presă care a durat aproximativ două ore și jumătate. Jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat președintelui o întrebare despre activitatea procurorului general Cristina Chiriac și votul acesteia în Consiliul Superior al Magistraturii.

Înainte de a-i răspunde la întrebare, Nicușor Dan i-a comunicat jurnalistului că a dispus ca acesta să nu mai participe la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni pe durata mandatului său, invocând injuriile pe care Vanghele i le-ar fi adresat în trecut.

„Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. V-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, i-a transmis președintele.