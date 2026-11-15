Băsescu îl critică pe Nicușor Dan după conflictul cu Vanghele, dar îl atacă și pe jurnalist: „Vii la Cotroceni cu blugi jerpeliți, cu tricou cu mânecă scurtă, n-am nicio garanție că nu mirosea a transpirație”

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat conflictul dintre Nicușor Dan și jurnalistul Ovidiu Vanghele, care a avut loc la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, din 10 noiembrie. Băsescu a criticat modul în care șeful statului a gestionat situația și a susținut că putea rezolva mai simplu disputa cu jurnalistul. În același timp, fostul președinte a lansat și remarci la adresa lui Ovidiu Vanghele, criticând ținuta acestuia.
Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan putea evita escaladarea conflictului și putea discuta direct cu jurnalistul, fără să transforme episodul într-un moment tensionat în fața presei.
„Adevărul e că după două ore poți să faci greșeli dacă nu ești antrenat la astfel de ciocniri cu presa, dar, după părerea mea, chestiunea cu Vanghele a fost una pe care putea s-o rezolve în doi: să-i spună «Gigele, ia vino-ncoace, nu e în regulă cu asta, ți se pare că-s gunoi?»”, a declarat fostul șef al statului.
Băsescu a criticat însă și apariția jurnalistului la Palatul Cotroceni, făcând referire la hainele cu care acesta s-a prezentat în fața președintelui.
„Și ziaristul… vii la Cotroceni… în niște blugi jerpeliți, un tricou cu mânecă scurtă, n-am nicio garanție că nu mirosea a transpirație.”, a afirmat Traian Băsescu.
Fostul președinte a vorbit și despre conferința de presă susținută de Nicușor Dan, despre care a spus că se aștepta să aducă lămuriri într-o altă problemă pe care o consideră importantă: raportul privind anularea alegerilor.
„Dacă este o problemă care este nelămurită și nu mai suportă mult să stea nelămurită, este problema raportului cu alegerile. Am crezut că face o astfel de conferință ca să ne dea o explicație. Nu-mi dau seama care-i atribuțiunea președintelui”, a mai spus Băsescu.
Incidentul de la Cotroceni a avut loc pe 10 noiembrie, la finalul unei conferințe de presă care a durat aproximativ două ore și jumătate. Jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat președintelui o întrebare despre activitatea procurorului general Cristina Chiriac și votul acesteia în Consiliul Superior al Magistraturii.
Înainte de a-i răspunde la întrebare, Nicușor Dan i-a comunicat jurnalistului că a dispus ca acesta să nu mai participe la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni pe durata mandatului său, invocând injuriile pe care Vanghele i le-ar fi adresat în trecut.
„Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. V-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, i-a transmis președintele.