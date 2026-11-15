Ioana Ene Dogioiu îl apără pe Bolojan în scandalul „Alai de SPP la nuntă”, dezvăluit de Gândul, și susține că „nu am informația că mașina ar fi mers undeva fără fostul premier”. Vezi cum se încurcă în explicații fosta jurnalistă, în ciuda pozelor incriminatoare

Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, se încurcă în explicații în încercarea de a-și apăra șeful după scandalul „Alai de SPP la nuntă”, dezvăluit de Gândul. Dogioiu pretinde că nu știe dacă mașina SPP a mers fără fostul premier să ridice nuntași de la aeroport, deși pozele o dovedesc clar. Vezi întreaga declarație mai jos.

„Conform legii, orice fost premier al României beneficiază de mașină și protecție SPP doi ani de la încetarea mandatului, 24/7, indiferent unde și în ce scop se deplasează”, a transmis Ioana Ene Dogioiu pentru Gândul.

Întrebată dacă mașina SPP poate fi folosită și în scopuri personale, cum a fost cazul transportului nuntașilor, fără ca fostul premier să se afle în mașină, Dogioiu a spus că nu cunoaște această informație.

„Când ai mașina în calitate de fost premier, nu văd cum ai putea să o folosești în interes de serviciu. Scopul este protecția fostului demnitar. Eu nu am informația că mașina ar fi mers undeva fără fostul premier, cred că din acest punct de vedere ceva poate lămuri doar SPP”, a transmis ea.

SPP, de la Serviciul de Pază și Protecție, la Serviciul Personal de Petrecere pentru familia Bolojan

Gândul a dezvăluit că Ilie Bolojan s-a folosit din plin de angajații Serviciului de Pază și Protecție (SPP) la nunta fiicei sale din acest weekend. Fostul premier a avut transport special la inspecția sălii de bal, cu o seară înainte de eveniment. Ulterior, s-a deplasat cu aceeași mașină SPP și la întâlnirea cu actuala sa iubită, ca mai apoi să trimită agenții de pază să preia de la aeroport cuplul de oameni de afaceri Bâtlan-Traian, conform informațiilor și imaginilor de la reporterii de teren Gândul.

După inspecția de la sala de nuntă, pe care Gândul a relatat-o AICI, Ilie Bolojan le-a dat o altă „misiune” agenților SPP: a urmat o preluare de la aeroport. Cristina Bâtlan și soțul ei, Gabriel Traian, au avut parte de transport cu șofer.

Cuplul a ajuns la Oradea cu zborul Tarom de la 16:45 și, potrivit reporterilor Gândul, a fost preluat cu Volkswagenul Touareg folosit de echipa de protecție a lui Bolojan. Cine a dispus cursa și în ce calitate au fost transportați cei doi rămâne de lămurit, dar primirea a fost la nivel înalt.

Mașina folosită de oamenii care asigură protecția fostului premier a devenit astfel mijlocul de transport de la aeroport la hotel pentru doi invitați la nunta fiicei sale.