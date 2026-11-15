Reacția antreprenoarei și vedetei PRO TV Cristina Bâtlan, după ce Gândul a dezvăluit că Bolojan a luat-o cu SPP-ul să o ducă la nunta fiicei fostului premier

După dezvăluirile Gândul despre faptul că Ilie Bolojan a luat-o cu SPP-ul ca să o ducă la nunta fiicei fostului premier, Cristina Bâtlan a declarat pentru Mediafax că nu dorește să facă alte comentarii pe marginea subiectului.

Mediafax a contactat-o și pe Ioana Dogioiu, șefa comunicării PNL și fost purtător de cuvânt al Guvernului în mandatul lui Ilie Bolojan, care a declarat că „foștii premieri beneficiază, potrivit legii, de mașină și protecție SPP timp de doi ani de la încetarea mandatului, 24/7, indiferent unde, împreună cu cine și în ce scop se deplasează”.

SPP, de la Serviciul de Pază și Protecție, la Serviciul Personal de Petrecere pentru familia Bolojan

Gândul a dezvăluit că Ilie Bolojan s-a folosit din plin de angajații Serviciului de Pază și Protecție (SPP) la nunta fiicei sale din acest weekend. Fostul premier a avut transport special la inspecția sălii de bal, cu o seară înainte de eveniment. Ulterior, s-a deplasat cu aceeași mașină SPP și la întâlnirea cu actuala sa iubită, ca mai apoi să trimită agenții de pază să preia de la aeroport cuplul de oameni de afaceri Bâtlan-Traian, conform informațiilor și imaginilor de la reporterii de teren Gândul.

După inspecția de la sala de nuntă, pe care Gândul a relatat-o AICI, Ilie Bolojan le-a dat o altă „misiune” agenților SPP: a urmat o preluare de la aeroport. Cristina Bâtlan și soțul ei, Gabriel Traian, au avut parte de transport cu șofer.

Cuplul a ajuns la Oradea cu zborul Tarom de la 16:45 și, potrivit reporterilor Gândul, a fost preluat cu Volkswagenul Touareg folosit de echipa de protecție a lui Bolojan. Cine a dispus cursa și în ce calitate au fost transportați cei doi rămâne de lămurit, dar primirea a fost la nivel înalt.

Mașina folosită de oamenii care asigură protecția fostului premier a devenit astfel mijlocul de transport de la aeroport la hotel pentru doi invitați la nunta fiicei sale.