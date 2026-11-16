Romanticii incurabili de dincolo de gratii. Plicuri pline cu droguri, sub formă de scrisori de dragoste, ajung în penitenciare. De multe ori, gardienii spulberă romantismul și descoperă adevărate rețele

Scrisorile pe hârtie pot părea ceva demodat, însă pentru deţinuţii din penitenciare şi apropiaţii acestora s-au tranformat: din mijloace de comunicare în adevărate metode de livrare. Potrivit informaţiilor primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, „moda” scrisorilor de dragoste impregnate cu droguri este un secret pe care a ajuns să-l ştie toată lumea.

Mai ales că unităţile sunt dotate şi cu aparatură care să depisteze aceste epistole cu aromă de cocaină şi chiar resturi vegetale. Cu toate acestea, nu se renunţă la această metodă, iar cazurile se înmulţesc de la an la an.

Când dragostea dă dependenţă la propriu, gardienii stau la interceptare

Trei situaţii s-au remarcat, în ultimul an, care au fost urmărite de oamenii legii timp de 6 luni.

Acestea s-au soldat cu ridicarea de corespondenţă susceptibilă să fie impregnată cu astfel de substanţe interzise, ne povesteşte şeful Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Bogdan Burcu.

Anchetele care au decurs după au vizat atât unități penitenciare, cât și proprietăți private, unde au avut loc mai multe percheziții în cadrul acelorași anchete.

„Investigațiile organelor de urmărire penală au vizat o serie de expedieri repetate pe parcursul acestei perioade, monitorizate de autorități pentru a proba activitatea infracțională și a identifica toate persoanele implicate, atât din exterior, cât și din interior. Acest fenomen poate fi asociat atât consumului propriu, cât și comercializării ulterioare a substanțelor interzise în rândul persoanelor custodiate. Persoanele private de libertate care manifestă preocupări pe linia introducerii de substanțe interzise pot recurge la diverse modalități de procurare și introducere a acestora în penitenciare. Cele mai des întâlnite metode sunt aruncarea unor pachete peste perimetrul de siguranță al unității penitenciare, de către persoane din exterior; disimularea substanțelor interzise în obiectele sau produsele alimentare primite prin intermediul sectorului destinat exercitării drepturilor la pachet și vizită; ascunderea acestora în bagajele personale, cu ocazia transferării persoanelor private de libertate între unități penitenciare; introducerea substanțelor la revenirea în unitatea penitenciară, după participarea la diferite activități desfășurate în exterior, precum activităţi la punctele de lucru, prezentări în fața instanțelor judecătorești sau deplasări la unități medicale şi implicarea unor persoane din exterior care beneficiază de acces în penitenciar sau la punctele de lucru exterioare„, spune, pentru Gândul, directorul Bogdan Burcu.

Odată ce o „scrisoare de dragoste” ridică semne de întrebare cu privire la conţinut, „sunt dispuse măsurile legale de identificare, ridicare şi predare către instituțiile competente, în vederea efectuării analizelor de laborator specifice”, mai spun cei din ANP.

Încercările de introducere a drogurilor în puşcării cresc de la an la an

Statisticile la nivelul instituţiei arată o creştere a tentativelor de introducere a drogurilor în puşcării, de la an la an. Dacă în 2020, penitenciarele se confruntau doar cu 211 situaţii de acest gen, în anul 2025, acestea au ajuns la 721.

Diferenţa reprezintă o creștere de aproximativ 241,7% față de nivelul înregistrat în anul 2020. În anul 2025 s-a înregistrat cel mai mare număr de situații din intervalul analizat, respectiv 721, cu 259 mai multe decât în anul 2024, ceea ce corespunde unei creşteri de aproximativ 56,1%.

Totodată, se constată o modificare semnificativă a distribuției situațiilor în funcţie de momentul identificării substanțelor.

In anul 2025, numărul situațiilor în care substanțele au fost descoperite înainte de intrarea în posesia persoanelor private de libertate a ajuns la 454, comparativ cu 199 în anul 2024.

În ceea ce privește anul 2026, pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, au fost înregistrate 449 de situații de identificare a substanțelor susceptibile a fi stupefiante, dintre care 227 înainte de intrarea acestora în posesia persoanelor private de libertate și 222 după intrarea în posesie, mai spun, pentru Gândul, reprezentanţii ANP.

Din 2023 au fost implementat un plan de prevenţie

Datele aferente anului 2026 vizează doar primele nouă luni ale anului calendaristic, acestea nu pot fi comparate în mod direct cu totalurile anuale înregistrate în perioada 2020-2025.

„Creşterea numărului de identificări realizate înainte de intrarea substanțelor în posesia persoanelor private de libertate reflectă intensificarea eforturilor depuse la nivelul unităților penitenciare pentru consolidarea activităților de control şi verificare, în scopul depistării timpurii a substanțelor interzise. Această evoluție poate fi apreciată ca un indicator favorabil al eficientizării măsurilor preventive, întrucât identificarea şi interceptarea substanțelor înainte ca acestea să ajungă la destinatari contribuie la limitarea posibilităților de consum și comercializare în interiorul penitenciarelor, precum şi la reducerea riscurilor asociate acestui fenomen.”

Odată cu 2023, la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a fost implementat un plan pentru prevenirea introducerii de bunuri, obiecte şi substanțe interzise în locurile de deținere din subordinea instituției, cu caracter permanent, prin care se urmăreşte identificarea evoluţiei și a tendințelor fenomenului, precum şi prevenirea exploatării vulnerabilităților asociate anumitor spații, activități și momente din circuitul operațional al unităţilor penitenciare.

Scanerele corporale vizează cinci părţi anatomice

Administrația Națională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate utilizează echipamente și tehnologii de control pentru prevenirea și combaterea introducerii de bunuri, obiecte și substanțe interzise în locurile de deținere.

Acestea dispun de truse antidrog destinate personalului care își desfășoară activitatea în posturile de control și în sectorul vizită, precum şi de aparate cu raze X și porți detectoare de metale, utilizate în cadrul activităților de verificare și control, iar în unele unități penitenciare există şi unități canine special pregătite pentru depistarea substanțelor interzise.

Totodată, în trei unități penitenciare au fost achiziționate, în anii anteriori, scanere corporale de înaltă eficienţă, bazate pe o tehnologie de scanare neinvazivă.

Acestea permit examinarea a cinci zone ale corpului, în vederea identificării obiectelor metalice și nemetalice ascunse în diferite zone anatomice. (cap/umeri, trunchi superior, zona mediană/bazin, coapse, gambe) permite operatorului să localizeze exact obiectul suspect pe o siluetă generică (avatar), fără a expune detalii anatomice și fără a necesita un control corporal integral inutil).

A fost schimbată şi legislaţia care să permită verificarea scrisorilor”de dragoste”

Totodată, utilizarea adecvată a tehnologiilor de control sprijină documentarea tentativelor de introducere a substanțelor interzise și consolidarea siguranței în mediul penitenciar. In vederea evaluării evoluțiilor tehnologice din acest domeniu, reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor au desfășurat, în cursul anului precedent, întâlniri de lucru cu societăți care pot furniza astfel de echipamente.

Demersurile au continuat și pe parcursul anului în curs, urmând ca la nivelul unei unități subordonate ANP să fie testat uu dispozitiv portabil care are capabilitatea de a detecta rapid substanțe sintetice impregnate în hârtie, materiale textile sau substanțe vegetale.

În ceea ce priveste cadrul normativ aplicabil, prin Hotărârea Guvernului nr. 850 din 14 septembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 849 din 20 septembrie 2023, a fost modificat și completat Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016.

Modificările au vizat, printre altele, reglementarea testării persoanelor private de libertate cu mijloace tehnice certificate pentru identificarea consumului de substanțe stupefiante, alcool sau substanțe toxice, precum și introducerea unor prevederi referitoare la gestionarea corespondenței în cazul existenței suspiciunilor privind impregnarea acesteia cu substanţe interzise.

Legea a reglementat şi consecinţele refuzului testării

Au fost stabilite şi proceduri care permit verificarea corespondenței în condiții de confidenţialitate, asigurarea accesului persoanei private de libertate la conținutul acesteia și sigilarea trimiterii în vederea predării către organele competente, pentru efectuarea verificărilor de specialitate.

Actul normativ a reglementat consecințele disciplinare ale refuzului de a se supune recoltării probelor biologice și a stabilit posibilitatea utilizării mijloacelor tehnice certificate care nu presupun recoltarea unor astfel de probe.

Trei scrisori de dragoste contra cost, trei dosare penale pentru trafic de droguri

Şi pentru că organele de cercetare penală nu cred în dragostea fără dovezi, s-a ajuns la trei dosare penale pentru trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

În octombrie 2026, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți dispuneau reținerea a doi inculpați, un bărbat de 33 de ani, aflat în penitenciar și recidivist, și o femeie de 25 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Totodată, o altă inculpată, în vârstă de 21 de ani, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

În perioada ianuarie-martie 2026, inculpații ar fi introdus și comercializat în penitenciare substanțe interzise impregnate în coli de hârtie, inclusiv canabinoizi sintetici MDMB-4en-PINACA și 5F-ADB, destinate consumatorilor aflați în detenţie.

Ulterior, Tribunalul Mehedinţi a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați reținuți pentru 30 de zile.

Reţea de „îndrăgostiţi”, destructurată şi la Piteşti

Pe 16 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti destructurau o altă reţea de „îndrăgostiţi” şi solicitau arestarea preventivă a 10 inculpați, nouă bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 22 și 54 de ani.

În prezent, toți execută pedepse privative de libertate, cercetați pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Cei patru inculpați și un suspect au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop comercializarea de droguri și substanțe psihoactive în interiorul penitenciarelor.

Membrii grupării aveau roluri bine stabilite, ocupânduse de procurarea și expedierea substanțelor impregnate în coli de hârtie, precum şi de identificarea consumatorilor din rândul persoanelor private de libertate.

In activitatea infracţională au fost implicate și alte persoane, care ar fi procurat, deţinut, manipulat și comercializat canabinoizi sintetici (MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA şi MDMB-BUTINACA).

Substanţele erau introduse în penitenciare prin intermediul corespondenței, contravaloarea acestora, cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, fiind achitată preponderent prin transferuri bancare efectuate de membrii familiilor consumatorilor.

Au fost indisponibilizate mai multe coli de hârtie impregnate cu substanțe interzise, iar la data de 15 septembrie 2025 au fost efectuate percheziții, inclusiv în spații de detenție din trei unități penitenciare.

Ulterior, procurorii au dispus reținerea unei inculpate și luarea măsurii controlului judiciar față de o altă inculpată.

671 de „scrisori de amor” în 2025 şi 547, în 2026, interceptate de oamenii legii între Sf. Valentin şi Dragobete

Iar cel de-al treilea dosar a avut loc chiar între cele două sărbători ale iubirii, Dragobete şi Sf Valentin, pe 20 februarie 2025, când procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au solicitat arestarea preventivă a 11 inculpați, nouă bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 29 și 49 de ani, cercetați pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi efectuarea ilegală de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

În 2024, patru persoane au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, în scopul comercializării de droguri şi substanțe psihoactive în interiorul unui penitenciar din județul Constanța.

Şase dintre inculpați, aflați în detenţie, împreună cu alte cinci persoane din exterior, ar fi procurat, deținut şi comercializat în mod repetat canabinoizi sintetici şi droguri de mare risc, inclusiv sub formă cristalină.

Substanţele interzise erau introduse în penitenciar prin intermediul corespondenței, fiind impregnate în foi de hârtie tip matematică și ulterior distribuite consumatorilor aflaţi în detenție.

În schimbul acestora, membrii grupării solicitau bani sau pachete de țigări, plăţile fiind realizate inclusiv prin intermediul membrilor de familie ai consumatorilor.

În cadrul anchetei, au fost identificate şi indisponibilizate cantități de substanțe interzise, inclusiv în urma controalelor efectuate de polițiştii de penitenciare.

Totodată, au fost puse în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară, atât la adrese de pe raza județului Constanța, cât și în spații de detenție din Penitenciarele Poarta Albă și Slobozia. Față de patru dintre inculpați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Majoritatea acestor cauze au la bază sesizări transmise din interiorul unităților cu privire la activitatea infracțională a unor persoane private de libertate, lucrătorii colaborând permanent cu organele judiciare, menționându-se însă că datele din aceste dosare au caracter confidențial.

Potrivit datelor ANP, pe parcursul lui 2025, au avut loc 671 de astfel de situaţii pe care oamenii legii le-au descoperit, în timp ce în 2026 situaţia ajunge la 547 de astfel de cazuri.