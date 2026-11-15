Forumul Aleșilor Locali din România: viziunea AUR privind reforma administrativ-teritorială a României

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat, cu ocazia Forumului Aleșilor Locali din România, desfășurat la Palatul Parlamentului, propria viziune privind reorganizarea administrativă, care trebuie să vizeze construirea de unități administrativ-teritoriale mai robuste și reziliente, capabile să susțină dezvoltarea economică pe termen lung. Evenimentul, parte integrantă a reuniunii internaționale Forumul Europa, a adus în aceeași sală sute de consilieri locali, viceprimari, primari, vicepreședinți de Consilii Județene, reprezentanții a mai multor formațiuni politice veniți din întreaga țară.

Forumul Aleșilor Locali s-a încheiat prin adoptarea unei rezoluții în care modelul administrativ bazat pe județe consolidate, o administrație eficientă și autonomie locală reală, reprezintă viziunea asumată de AUR.

Președintele AUR, George Simion, a transmis celor prezenți că partidul AUR a formulat de multă vreme o listă de soluții concrete și implementabile de reformă a aparatului de stat pentru reducerea cheltuielilor bugetare, însă inițiativa s-a lovit de refuzul conducerii celorlalte partide parlamentare.

„Am propus recent și UDMR-ul nu-i de acord, minoritățile nu sunt de acord, PSD-ul nu este de acord ca, dacă ne întoarcem la democrație și dacă vorbim despre reforma administrativ-teritorială, să implementăm programul nostru de guvernare pe care l-a prezentat și domnul Petrișor Peiu: 10 ministere, 300 de parlamentari, o debirocratizare”, a declarat liderul AUR.

În opinia lui George Simion, o schimbare reală „implică întreaga societate, vine și de jos în sus, și de sus în jos, de la fiecare”. Acesta a adus în discuție modul în care Argentina, odată cu ajungerea lui Javier Milei în funcția de președinte, a reușit să treacă printr-un proces major de reformă care a schimbat administrația publică.

„Sunt președinte al grupului de prietenie România – Argentina. Am fost acolo, să văd ceea ce face președintele Javier Milei.(…) Acolo Javier Milei taie din legi în primul și în primul rând, taie din reglementări, taie din instituțiile centrale. Acolo se împotmolește totul, avem peste 1.000 din instituții centrale care își caută cumva rostul, rolul”, a spus acesta.

George Simion a criticat preocuparea lui Nicușor Dan de a menține opoziția departe de guvernare cu orice preț, în loc să respecte regulile democratice și să permită ca partidele din opoziție să-și pună în aplicare programele și soluțiile.

„Nu opoziția e problema în țara asta, că opoziția, cu proiectele pe care le are, cu programul de guvernare național și programele locale de guvernare, cu proiectul concret de reformă administrativă pe care îl punem pe masă, va ajunge să demonstreze dacă poate sau nu poate. Asta face opoziția în orice țară, și în Brazilia, și în Argentina, și peste tot în Europa.

Dar acest bizar Nicușor Dan vrea să dea ordine. Nu pentru noi, nu în numele nostru, nu în numele familiilor și copiilor noștri”, a transmis președintele AUR, George Simion.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a făcut un apel la echilibru și la o viziune unitară în privința reformei administrației publice, spunând că România nu are nevoie, în acest moment, doar de reorganizare administrativ-teritorială, ci de o reformă amplă a întregului aparat de stat, realizată prin consens politic.

„România nu are nevoie astăzi de reorganizare administrativ-teritorială, ci de o reformă a administrației, adică o chestiune mult mai amplă. Și întotdeauna este bine să privim unitar problema administrației din România și problema statului român, nu să plecăm de la rezolvarea unor bucățele disparate (…) Până la urmă, suntem într-o chestiune contradictorie.

Trebuie să mediem într-o luptă de principii opuse. Pe de o parte, conducerea localităților este cu atât mai bună cu cât este la un nivel mai jos, pentru că sunt cei care cunosc realitățile de pe teren, cei care conduc. Una e să conduci 3.000, 4.000, 5.000 de oameni, alta e să conduci 100.000. Pe de altă parte, este nevoia de eficiență și de standardizare a practicilor. Și aici e mai bine să ai unități mai mari teritoriale, județe”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Mihai Enache, liderul deputaților AUR și coordonator al Comisiei de Administrație Publică „Lascăr Catargiu”, a atras atenția că dezbaterea publică din ultima perioadă urmărește doar o „reorganizare”, nicidecum o adevărată reformă.

„Da, România are nevoie de un nou stat, dar această reorganizare teritorială noi o vedem ca pe o componentă a unei reforme a întregii administrații și a arhitecturii statului român. Degeaba reformăm câteva localități dacă nu reformăm statul în sine (…) Nu mai putem în România să funcționăm cu miile și miile de agenții, autorități, instituții, administrații, centre, regii, oficii, comisii, comitete, unități și cred că mai sunt câteva denumiri pentru instituțiile administrației centrale”, a spus deputatul AUR.

Acesta a explicat că viziunea AUR asupra reformei administrative vizează o finanțare mai bună a localităților și județelor, nu doar reducerea numărului acestora.

„Degeaba micșorăm numărul dacă ele vor funcționa după aceleași legi, aceleași sisteme învechite și vor fi la fel de slab finanțate. Ce putem obține dacă unim două localități sărace? Răspunsul e foarte simplu: o localitate săracă. Și nu rezolvăm absolut nimic.

Viziunea noastră pornește de la a obține localități și județe mai bine finanțate și cel puțin la fel de aproape de cetățeni. De asta propunem noi mecanisme de finanțare pentru autoritățile locale, care, din punctul nostru de vedere, trebuie să beneficieze inclusiv de redevențe din bogățiile naturale locale”, a declarat Mihai Enache.

Liderul deputaților AUR a transmis că AUR se opune ca reforma administrativ-teritorială să fie adoptată printr-o angajare a răspunderii și fără consultarea tuturor actorilor relevanți.

„Noi spunem da reformei statului de sus în jos, de sus până jos, a administrației centrale și locale, a competențelor și a mecanismelor de funcționare și de finanțare a autorităților și comunităților locale. Dar spunem nu impunerii cu forța, prin asumarea răspunderii, pentru așa-zisa reorganizare, fără consultarea aleșilor locali din toate partidele, de la fiecare nivel, a asociațiilor autorităților locale, a partidelor parlamentare și fără să avem dezbateri reale. Aici spunem nu”, a precizat Liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

Alin Măricuț, doctor în economie, statistician și expert în analiza datelor, a prezentat principiile viziunii AUR care se concentrează pe consolidarea județelor, proces care ia în calcul indicatorii demografici și economici, identificarea decalajelor dintre județe, dar și aspecte care țin cont de specificul și de potențialul fiecărei zone.

„Nu pornim de la un număr prestabilit de județe. (…) Avantajul potențial al consolidării ar fi acela că o unitate mai mare poate reuni o bază demografică și economică mai extinsă. Astfel, vom avea activități mai productive și mai diverse și o piață a muncii mult mai bine integrată. Având, o unitate mai mare, reunind o bază demografică și economică mai extinsă, poate susține proiecte de infrastructură și servicii la scară mai mare. (…)

Miza nu este să avem teritorii mai mari, miza este să putem construi teritorii mai reziliente și mai robuste, care să poată să susțină dezvoltarea economică pe termen lung”, a declarat Alin Măricuț, statistician și expert în analiza datelor.

Alexandru Pânișoară, specialist în administrație publică și urbanism, a prezentat, la rândul său, propunerile privind reforma administrației publice, subliniind necesitatea unei reforme care să pornească de la nivel central, să asigure competențe și resurse administrațiilor locale și să urmărească rezultate concrete pentru cetățeni.

„Nu putem cere comunelor să se comaseze, în timp ce la centru păstrăm ministere, agenții, proceduri suprapuse. Guvernul trebuie să dea primul exemplu, bineînțeles. Și aici trebuie să rețineți trei idei: reformăm statul de sus în jos, nicio competență fără resurse și măsurăm succesul prin rezultate pentru oameni. Nu prin organigrame, nu prin economii doar pe hârtie”, a declarat Alexandru Pânișoară.

„Propunem județe consolidate, delimitate prin criterii verificabile: demografice, economice, geografice, istorice și, bineînțeles, din perspectiva capacității administrative. Nu redesenăm țara pentru interese electorale, construim teritorii capabile să planifice și să dezvolte pentru cetățeni”, a adăugat specialistul în administrație publică și urbanism.

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR/ECR, a subliniat că orice reformă administrativ-teritorială trebuie să fie precedată de consultarea cetățenilor și a autorităților locale, prin dezbatere publică și referendum, astfel încât procesul să aibă legitimitate.

„Chestiuni de asemenea anvergură trebuie să fie dezbătute în popor. Ba chiar, conform legii, mă refer în special la Codul administrativ, ca să poată să fie vorba despre o comasare a unor comune, o comasare a unor județe, o comasare a unor zone metropolitane cu orașul din centru, este nevoie de referendum. De referendum local. Fără așa ceva, orice astfel de încercare frizează Constituția. Și dacă frizează Constituția, vor fi întotdeauna probleme, mai ales de legitimitate, dar și unele legale”, a declarat europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.

Senatorul AUR, Marian Vasile, în încheierea evenimentului, a prezentat Rezoluția Forumului Aleșilor Locali din România pentru Reforma Administrației Publice și Reorganizarea Administrativ-Teritorială a României, prin care AUR își exprimă susținerea pentru reformă doar în cazul unui act transparent de consultare, dialog și consens, atât politic cât și social, nu al unor decizii unilaterale impuse de guvern.

Rezoluția Forumului Aleșilor Locali din România poate fi consultată AICI.