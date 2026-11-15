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Alertă în Marea Neagră după ce 3 nave au fost lovite de drone. Comandanții, avertizați de Direcţia Hidrografică Maritimă să evite zona din largul Deltei Dunării

Alertă în Marea Neagră după ce 3 nave au fost lovite de drone. Comandanții, avertizați de Direcţia Hidrografică Maritimă să evite zona din largul Deltei Dunării
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În această seară, Direcția Hidrografică Maritimă a emis o informare prin care recomandă evitarea zonei din apele Deltei Dunării în care au fost atacate 3 nave. Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, avertizează că riscul pentru navigație rămâne ridicat, deși circulația este permisă.

Autoritățile au avertizat asupra riscurilor de navigație într-o zonă din largul Mării Negre, între Sulina și Sfântu Gheorghe, după atacurile cu drone asupra celor 3 nave comerciale. Navigatorii sunt sfătuiți să evite perimetrul până la noi informații.

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Direcția Hidrografică Maritimă / Avize radio pentru navigatori

„Începând cu data de 15.11.2026 până la un nou aviz, următorul raion este declarat periculos pentru navigaţie din cauza prezenţei în zonă a unor obiecte plutitoare dinspre nord. A se evita intrarea în zonă.

  • 45-08,23 N 029-41,33 E
  • 45-06,68 N 029-49,77 E
  • 44-59,73 N 029-50,06 E
  • 44-53,78 N 029-44,54 E
  • 44-53,78 N 029-38,16 E
  • 45-05,00 N 029-39,70 E”, se arată în avertizare.

Vă reamintim că, seara trecută, trei nave au fost lovite de drone în Marea Neagră. Primul atac a vizat petrolierul grecesc Evia Petrol V, în apropiere de Sulina, la ora 21:10. Ulterior, au fost lovite cargoul Marsol (ora 21:45) și petrolierul Ali Najahov (ora 23:50). Vezi AICI momentul în care marinarii se luptă cu incendiul izbucnit la bordul petrolierului Ali Najahov și cum arată după atac.

Ce transmite Ministrul Apărării

Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării, a anunțat că navele comerciale sunt sfătuite să evite zona atacurilor, printr-un aviz cu caracter preventiv. Ministrul precizează că navigația rămâne permisă, dar riscul este ridicat din cauza obiectelor aeriene și de suprafață detectate în largul Deltei Dunării.

„Direcția Hidrografică Maritimă a emis astăzi avizul radio pentru navigatori nr. 172/2026.

Prin acesta se recomandă comandanților navelor comerciale să își planifice rutele astfel încât să evite zona delimitată în aviz, care este în perimetrul vaselor lovite aseară de drone.

Recomandarea are caracter preventiv.

Navigația în zonă rămâne permisă.

Evaluările noastre arată că prezența unor obiecte aeriene și de suprafață venite dinspre nord face ca riscul pentru navigație să fie ridicat într-un perimetru din largul Deltei Dunării.

Ministerul Apărării Naționale ia măsuri pentru a limita riscurile indirecte pe care războiul din proximitatea apelor noastre teritoriale le generează pentru navigația comercială și pentru siguranța echipajelor”, anunță și Ștefan Radu Oprea pe Facebook.

Mesajul lui Radu Oprea. Sursă foto: Facebook.

Comentarii 1

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