Valer Ciobănescu, președinte al Sindicatului Transpublic din STB și șofer de autobuz a primit zilele trecute preaviz de concediere din cadrul societății, la vârsta de 58 de ani. Bărbatul a declarat pentru Gândul că va ataca în instanță decizia de concediere, mai ales că nici soția sa nu are venit, fiind grav bolnavă. În trecut, Ciobănescu a mai fost concediat de două ori, dar de fiecare dată a avut câștig de cauză în justiție.

Șoferul de autobuz în vârstă de 58 de ani crede că în spatele deciziei de concediere ar sta liderul sindicatului principal, respectiv Vasile Petrariu, cu care a avut mai multe conflicte.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Pe el l-am deranjat cel mai mult. Și sunt convins că dosarele de concediere au trecut pe la Vasile Petrariu, iar Remus Borza (administratorul judiciar STB – n.r.) le-a semnat fără să se uite peste ele. Nu mă sperie pe mine această decizie, sigur voi câștiga în instanță, pentru că nu au motiv să mă concedieze pe mine”, a declarat Valer Ciobănescu pentru Gândul.

În trecut, Ciobănescu a mai fost concediat de două ori, după ce a contestat mai multe decizii ale STB, dar și-a câștigat dreptul în instanță de a reveni pe funcție.

Valer Ciobănescu: „Nu mi-am lăsat soția să mai meargă la serviciu”

„Nu va fi ușor, mai ales că nici soția mea nu are venit. Este grav bolnavă, și recent nu am mai lăsat-o să meargă la serviciu, ea fiind farmacistă”, mărturisește bărbatul.

Ciobănescu mai spune că în timp ce el a primit preaviz, unii șoferi care au furat motorină încă s-ar mai afla pe funcții.

Nu de puține ori, sindicalistul a criticat deciziile conducerii STB. Chiar în urmă cu câteva zile, înainte să primească preavizul, Ciobănescu declara pentru Gândul că în cadrul societății sunt mari probleme cu lipsa de personal.

„Intențiile conducerii nu sunt în regulă. Dacă vor concedia 200 de șoferi, transportul public de suprafață va avea mari probleme, pentru că oricum avem lipsă de personal. În fiecare dimineață se raportează lipsă de șoferi din autobaze. Și pentru că nu sunt suficienți oameni, în prezent nu se acordă foarte multe concedii de odihnă”, declarat Ciobănescu recent.

Peste 800 de angajați STB, inclusiv șoferi și vatmani, ar urma să fie concediați

Peste 800 de angajați STB, inclusiv șoferi și vatmani, ar urma să fie concediați până la finalul anului. Preavizele au fost deja înmânate de săptămâna trecută.

STB se află în insolvență din septembrie 2026 din cauza datoriilor istorice de ordinul miliardelor de lei.

Primarul general, Ciprian Ciucu: „Este singura noastră șansă de a salva STB”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reafirmat sprijinul ferm pentru continuarea reorganizării companiei,subliniind că intrarea în insolvență a fost un pas absolut necesar pentru evitarea falimentului. Edilul a amintit că a solicitat anterior conducerii și sindicatelor un plan de restructurare și digitalizare, însă acesta nu a fost prezentat în cele șase luni acordate.

„Este singura noastră șansă de a salva STB. Acest proces de insolvență. De a salva locurile de muncă ale oamenilor cinstiți care muncesc în STB”, a declarat primarul Capitalei. El a lansat și un avertisment dur: dacă procedura de insolvență nu se va finaliza cu succes în următorii trei-patru ani, singura alternativă va fi falimentul.

În prezent, în cadrul STB lucrează aproximativ 865 de vatmani, la un parc de peste 250 de tramvaie.

Total categorii de personal: