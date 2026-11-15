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Băsescu, sceptic în privința raportului despre anularea alegerilor din 2024: „Dacă Serviciile aveau informaţia, o puneau de mult pe masa preşedintelui”

Traian Băsescu
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Traian Băsescu nu crede în existenţa raportului despre anularea alegerilor din anul 2024. Fostul președinte al României a susținut că Nicușor Dan ar fi trebuit să declare raportul „Strict Secret” în ședința CSAT și să îl transmită procurorului general al României pentru anchetă.

Traian Băsescu pune la îndoială existența raportului privind anularea alegerilor. Fostul președinte susține că Serviciile de Informații ar fi prezentat documentul șefului statului dacă ar fi deținut aceste date.

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Traian Băsescu, fost președinte

Fostul președinte consideră că anularea alegerilor trebuie anchetată și critică lipsa unei explicații clare pentru această decizie. Băsescu susține că Serviciile de Informații nu dețin raportul invocat și că Nicușor Dan greșește păstrând subiectul fără o clarificare publică.

„Asta este o chestiune care trebuie anchetată. Deci discutăm de anularea alegerilor. De la Revoluție e cel mai puternic eveniment pe care l-am avut. Să mă scuze cei care au altă părere. Să anulezi alegerile într-un stat democratic e de neimaginat. Dar să le anulezi fără un temei explicat…

Ne tot spune preşedintele: mai am nevoie de ceva timp sau n-am putut să mă ocup de raport că m-am ocupat de numirea de premier. Dacă Serviciile aveau informaţia, o puneau de mult pe masa preşedintelui. Eu sunt convins că nu o au și nu își poate asuma nimeni o minciună. Preşedintele greşeşte ţinând la dânsul acest subiect”, a spus Traian Băsescu, la RTV.

„Trebuia în CSAT să marcheze raportul Strict Secret şi să îl predea procurorului general al României în vedera unei anchete”, a mai spus Băsescu.

Ce spunea Nicușor Dan despre raport

Nicușor Dan susține că raportul privind anularea alegerilor trebuie să prezinte și contextul mai larg al războiului hibrid dus de Rusia în România și Europa. Președintele își dorește ca aceste informații să fie făcute publice.

„În ceea ce priveşte raportul privind anularea alegerilor, răspunsul l-am mai dat, dar îl rezum foarte pe scurt, a fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie şi investigaţiile aici sunt în curs, pe urma banilor, dar dovada că au fost sume consistente există.

Tabloul general este mult mai amplu. În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, nu în România, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste ţări şi în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat public”, a spus preşedintele Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă.

Sursă video: România TV
Sursă foto: Mediafax Foto

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