Băsescu condamnă “spectacolul Georgescu” și îl compară cu epoca abuzurilor din vremea lui Kovesi

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că „spectacolul cătușelor” de pe vremea fostei șefe DNA, Codruța Kovesi, încă se manifestă în modul în care acționează justiția în prezent și a dat ca exemplu cazul lui Călin Georgescu. Băsescu este de părere că DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) l-a expus exagerat pe fostul prezidențiabil, anchetat într-un nou dosar, ceea ce duce la decredibilizarea actului de justiție în sine.

„Ca și în timpul lui Kovesi, , și în cazul de față, în cazul Georgescu, niște fapte există. Adică este un spectacol care are la bază ceva. Problema este: de ce se face justiție cu spectacol și nu se face cu decență? Este întrebarea pe care ne-o punem de ani de zile.”, a spus Băsescu.

Întrebat dacă, în contextul noilor acuzații la adresa lui Georgescu, care au dus, pentru prima dată, la reținerea acestuia, există posibilitatea ca electoratul acestuia să migreze spre AUR, Băsescu este de părere că fostul prezidențiabil rămâne un fenomen unic.

„În ceea ce îl privește pe Georgescu, eu l-am etichetat de la bun început ca fiind un șarlatan. Șarlatan a fost, șarlatan va rămâne. Deci șarlatania va fi greu să o transfere ca moștenire altuia din partid, din AUR. Sigur, poate că unul de teapa lui Peiu speră că poate moștenesc ceva de pe urma lui Georgescu. Nu va fi așa. Georgescu are electoratul lui, el a câștigat un electorat pe care nu îl va lua nici Simion, nici Peiu, nici Dungaciu, nici conservele astea care s-au aciuat pe lângă Simion. Deci cred că ce va pierde Georgescu va fi bun pierdut și nu va recupera nimeni altcineva”, a declarat Traian Băsescu.

Băsescu a criticat și la DIGI 24 „spectacolul” public din perioada în care Laura Codruța Kovesi conducea DNA și a subliniat că expunerea publică a persoanelor anchetate, înainte ca acestea să fie judecate, a contribuit la discreditarea luptei împotriva corupției.

Călin Georgescu, acuzat de grup infracțional organizat

Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore și urmează să fie transferat în arestul central. Marți procurorii se vor prezenta cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.DIICOT a oferit luni noi detalii în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu. DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu că l-a înșelat pe un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro, din care aproximativ 100.000 de euro ar fi fost folosiți în campania lui electorală pentru alegerile prezidențiale.

Este al treilea dosar deschis pe numele lui Georgescu.Fostul candidat la prezidențiale mai este implicat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară, dar și într-un alt dosar referitor la acțiuni împotriva ordinii constituționale.